Thursday, 31 August 2023, 14:33 HKT/SGT Share: 2023中期業績解讀：「完美風暴」之後，復星何以揚帆再起航

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 今年3月，復星國際董事長郭廣昌在年度業績發佈會上，以「完美風暴」比喻復星在2022年的遭遇。市場普遍關注，這艘穿越「完美風暴」的家庭消費產業「航母」，將以何種姿態行駛於新的經濟週期？



8月31日，復星國際舉行2023年中期業績發佈會，郭廣昌在會上表示：「非常明確的一點是，我們已經穿越了週期，復星的現金流壓力得到很好的解決，從現在開始我們要聚焦發展，聚焦我們已經形成優勢的板塊。發展才是解決所有問題的根本核心。」



根據8月30日公佈的中期業績，2023年上半年復星實現總收入人民幣970.6億元，同比增長10.9%；歸母淨利潤為人民幣13.6億元。反映企業內生增長能力的關鍵指標——產業運營利潤，同比強勁增長66%，達人民幣33.7億元。進一步梳理資產負債表、現金流量表以及各板塊業務數據，可以發現，堅定推進「瘦身健體、聚焦發展」的復星，已成功卸下債務包袱，核心產業提質升級，正以更加健康的身姿迎來新一輪發展。



瘦身健體：一年降債超400億，流動性壓力已然消解



2022年，受疫情衝擊和全球資本市場波動雙重影響，疊加傳言擾動，外界一度對復星的債務問題產生擔憂。



根據8月30日的業績報告，截至2023年6月30日，復星國際合併報表總負債為人民幣2209億元，對比2022年6月30日的人民幣2611億元，大幅下降402億元。總債務佔總資本比例進一步降至51.8%，平均債務成本為5.32%，在全球利率大幅升高的大背景下，體現了復星把控融資成本的能力。



值得注意的是，上述債務數據還是集團合併報表層面的，如除去旗下如豫園股份、復星醫藥、復星旅文等併表上市子公司的債務，真正歸屬於復星國際集團控股層面的負債僅為人民幣947億元。



此外，復星國際於6月30日安排兌付了7月2日到期的7億美元境外債券。據此，集團合併報表層面的總負債降至人民幣2164億元，歸屬於復星國際集團控股層面的負債隨之降至人民幣902億元。



數據顯示，報告期內復星共兌付公司債人民幣67.3億元及超過27億美元等值的境外債券和銀團貸款，未來12個月內，已無大額美元債到期。而截至2023年6月30日，現金、銀行結餘及定期存款充裕，達人民幣1146.8億元。



去年以來，通過「瘦身健體」， 復星不僅成功跨越「債務牆」，也為持續發展練就了更加健康的體魄。



中期業績報告顯示，2023年復星繼續堅定執行非戰略性、非核心資產的退出，上半年合併報表層面退出項目現金回流超人民幣200億元。與此同時，復星在境內外的融資渠道進一步拓寬，境內於1月獲得五大國有銀行牽頭的人民幣120億元銀團貸款；境外維護廣泛中外資銀行合作網絡，2023年4月發行新一筆境外銀團貸款，截至6月30日已實現提款超過5億美元。公開市場融資方面，於1月和7月分別完成人民幣10億元的超短期融資券發行。



連續獲得大額信貸支持並成功發行融資券，反映了境內外金融機構對復星財務戰略和業務聚焦的充分認可。早前，國際信用評級機構標普已觀察到復星企穩動向，於5月30日發佈報告，將復星評級展望提升至「穩定」。



分析人士認為，面對國際政治形勢複雜多變，全球經濟復蘇動能減弱，國內經濟運行面臨需求不足等挑戰，今年以來，中國民營企業債務違約現象高發，「在這樣的外部環境下，復星所展現的降債實力與抗風險能力，更顯難能可貴。」



聚焦發展：產業運營利潤勁增66%，主業激發內生增長動力



復星業績報告披露的產業運營利潤，一直受到市場和投資人高度關注。該指標包含了集團下屬產業運營附屬公司及用權益法核算的聯合營企業的利潤貢獻，相較於受資本市場波動影響較大的歸母淨利潤，更能體現復星主營業務的底色。



2023年上半年，集團產業運營利潤達人民幣33.7億元，剔除已處置企業（含未交割企業）利潤因素，同口徑同比強勁增長66%，反映了復星加速聚焦家庭消費主賽道後的內生動力得到進一步釋放。



「我們聚焦已有的能力進一步深耕，不再以擴張作為主要發展方向，把優勢資源投入到已經有的優勢產業裡，作為我們的根本，在戰略上進一步明確和調整。」郭廣昌表示。



上半年，圍繞全球家庭客戶健康、快樂、富足需求，復星旗下豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險、復星旅文四大核心子公司持續提升產品和服務能級，收入貢獻達人民幣707.6億元，佔集團總收入的73%，利潤貢獻也隨之提升。



其中，豫園股份上半年實現營業收入人民幣274.44億元，同比增長21.86%；歸母淨利潤人民幣22.18億元，同比增長225.83%。復星旅文上半年收入大幅增長38.7%，達人民幣89.0億元，並實現扭虧為盈，歸屬於股東盈利人民幣4.7億元。復星醫藥上半年營業收入人民幣213.95億元，新品和次新品收入貢獻佔比進一步提升，旗下創新生物製藥平台——復宏漢霖，上半年營業收入人民幣25.005億元，同比增長93.9%，並首次實現半年度盈利，淨利潤人民幣2.4億元。



分析人士認為，上半年復星主業全線增長，宏觀上得益於抓住了消費復蘇機遇乘勢向上，更離不開深度產業運營的厚積薄發，其背後是長期積累的創新和全球運營能力正持續實現業績兌現。



以復宏漢霖為例，其收入增長主要源於自主研發的核心產品。其中，漢曲優和漢斯狀分別實現銷售收入約人民幣12.767億元和人民幣5.563億元。目前，漢曲優在美國上市許可申請獲FDA受理，有望成為首個中美歐三批的國產生物類似藥；漢斯狀已在中國獲批用於治療3項適應症，並成為全球首款獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗。在復星全球生態賦能下，復宏漢霖已有5款自研產品上市，觸達全球超過40個市場，惠及逾45萬名患者。



中期業績報告顯示，上半年復星科創投入達人民幣42億元，同比增長20%，為持續打造更多「全球首款」、「中國首個」注入動力。



與此同時，基於在超過35個國家和地區的產業佈局和深度運營，「全球組織+本地經營」模式日益成熟，海外業務已成為復星重要發展動力，上半年實現海外收入人民幣440.9億元，佔總收入的45.4%，十年複合增長率達60%。



「復星通過這麼多年的努力，打造了全球發展能力。復星本身的確受益於全球化能力的建設，我們還會繼續加大全球化能力的建設。」郭廣昌說。



值得一提的是，復星全球運營的「雙向賦能」效應進一步顯現。上半年，總部位於中國上海的翌耀科技，海外訂單大幅增加，其中北美業務提升強勁，新增訂單達到人民幣13.8億元，同比增長131.2%。 總部位於葡萄牙里斯本的復星葡萄牙保險，全球業務穩步推進，在秘魯和玻利維亞兩國保費收入分別達到人民幣8.16億元和人民幣2億元，同比分別上漲61%和43%。



展望下半年，「復蘇」仍是全球經濟的關鍵詞。郭廣昌表示，未來，復星將持續聚焦核心賽道，集中資源發展優勢產業，深化創新和全球運營，推動業務走向更高質量發展，「產業和經濟都會有週期。週期來了，努力去穿越週期，需要創新，需要發展，需要更好的服務客戶，我們一步步把它做好。」





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