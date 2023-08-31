Thursday, 31 August 2023, 13:51 HKT/SGT Share: 四環醫藥（0460.HK）發佈2023年中期業績 收益為人民幣1,055.7 百萬元 醫美分部實現收益人民幣194.0百萬元 重回高增長

大手筆研發開支持續 有效推動多項研發成果落地

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司（港交所股份代號：0460）（「四環醫藥」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）宣佈其截至2023年6月30日止（「期內」）之中期業績。2023年上半年，全球經濟仍然充滿挑戰，集團始終堅定落實「創新藥+醫美」的雙輪驅動戰略，在期內錄得總收益約人民幣1,055.7百萬元，實現經營溢利約為人民幣146.2百萬元。



其中，醫美分部實現收入同比上升約96.8%至約人民幣194.0百萬元，實現分部經營溢利人民幣62.9百萬元，同比增長51.2%，主要是得益於集團旗下醫美平台渼顏空間成功通過3.0版本的銷售升級並取得階段性的成功。



期內總體研發開支人民幣294.0百萬元，同比下降35.7%。主要由於集團自主研發的多個產品（包括創新藥、生物藥及仿製藥）的三期臨床試驗已陸續完成，並預期將於2023年年底陸續獲批上市；加上惠升生物的多個研發項目已陸續完成並已報產所致。公司的研發高投入進入拐點。



集團始終維持穩健的財務狀況，期內現金及現金等價物加理財產品合計約人民幣4,510.0百萬元，運營現金流亦持續保持淨現金流入的狀態，達人民幣28.3百萬元；銀行借款與權益比率為28.9%，持續維持低位。



醫美營銷3.0業務升級發展 銷售回升成冀成為新增長動能



2023年開年以來，集團醫美平台渼顏空間憑藉著所推進的3.0營銷版本的業務升級發展，及2022年下半年堅定落地的渠道庫存清理工作，成功實現輕裝上陣。期內，渼顏空間通過「直營+代理」的營銷策略的優化，加大對頭部醫療美容機構的服務能力，並通過多項高質量的市場推廣活動，精准覆蓋醫美行業醫生、運營、諮詢、市場、管理人員等多層級人員。通過對產品端、醫學端、運營端等多個維度加強與醫美機構的深度業務合作，開啟醫美精細化運營3.0時代。隨著2023年內地疫情管控的全面放開及消費需求的逐步回暖，期內，集團的醫美業務板塊的升級發展已取得階段性的成功，銷售收入實現大幅回升，已然成為集團收入增長的第二曲線。



目前，渼顏空間在內地已落成兩個生產基地，總面積達16,000平方米，當前規劃了9條生產 線，具有完善的質量管理體系，並對產品的全生命週期實施有效風險管理。渼顏空間的銷售團隊多數來自跨國醫美及醫藥企業，並與數十家代理商緊密合作，截至2023年8月15日，銷售網絡已覆蓋全國337個城市及超過4,000家醫療美容機構，對頭部500醫美機構的覆蓋率達100%。此外，集團於今年初成功完成與49家醫美連鎖集團及32家區域核心單體大機構的年度戰略合作協議的簽署，這些戰略合作協議共計覆蓋了全國722 家大中型醫美醫院及醫美連鎖機構。



創新轉型成果落地 軒竹惠升多個產品有積極進展



期內，聚焦於腫瘤藥的創新藥領軍企業軒竹生物在多個產品研發方面取得突破性進展。惠升生物多個重磅產品快速推進研發及新藥上市申請進程，進一步奠定其在糖尿病及併發症領域實現全產品覆蓋的領先地位。創新藥及其他業務板塊內的各平台穩步前進，加快落實其優質產品管線的研發進展及商業化進程， 進一步落實集團的創新轉型目標的實現，全速推進向創新生物製藥企業的升級與發展。



期內，軒竹生物共有3款在研創新產品獲得IND 批件並將陸續啟動臨床研究，包括XZP-KM501（HER2雙抗ADC）、XZP-KM602（免疫CD80融合蛋白）及XZP-6877（DNA-PK類化療增敏藥物），三款產品均為全球範圍內無同類產品上市的領先型創新藥；用於治療ALK陽性晚期非小細胞肺癌初治患者XZP-3621臨床III期研究順利進行，數據顯示將在第四季度達到期中預設臨床終點，未來產品獲批上市確定性增加。



惠升生物目前為內地為數不多的實現糖尿病及併發症領域全產品覆蓋的公司。從產品管線佈局來看，涵蓋了二代、三代、新型胰島素（覆蓋基礎、預混及速效產品）、各類口服降糖藥及併發症藥物；從創新方面看，公司不僅在最新一代的新型胰島素類似物德穀胰島素等多個核心品類的研發進展中處於領跑位置，同時還針對GLP-1激動劑、SGLT-2抑制劑等多個新靶點進行了完整佈局。



惠升生物快速推進產品研發進展及商業化進程。期內，共有3款併發症化藥仿製藥獲國家藥監局批准上市，包括甲鈷胺片、硫辛酸注射液、磷酸西格列汀片，標誌著惠升從研發步入商業化發展的新里程。共有11款產品的上市申請獲得國家藥監局受理並在穩步推進中。此外，共有4款產品處於臨床中後期，預計今年下半年公司將申報Pre-NDA，另有1款產品IND申請已獲批。此外，公司還有10餘款藥物處於臨床前研究階段，其中包括自主研發的一款合成的雙激動劑產品HSP012C、GLP-1創新藥、胰島素類似物等。



為了確保獲批產品的成功上市，惠升生物針對公司的產品管線進行實地調研及製定產品組合的銷售策略，已著手組建營銷核心基礎團隊，涵蓋市場、銷售、營銷運營等職能，並同步開展產品上市前的市場準備工作。



惠升生物是集團用了近九年時間精心孵化的生物製藥平台，瞄準了中國潛力巨大的糖尿病及併發症市場。期內，惠升生物已成功完成股改，正式更名為惠升生物製藥股份有限公司，為公司未來獨立在資本市場的發展做好計劃和準備。



大手筆研發開支持續 促進企業價值的提升



值得注意的是，集團持續進行大額研發投入，打造超過百款醫美及生物製藥產品管線，快速推動產品管線的研發進展，加快產品產業化速度，逐步實現價值放大。期內，集團的產品研發管線的數量和品質都得到大幅提升，從而有力地促進集團旗下創新藥平台的企業價值、融資能力和企業知名度獲得大幅提升。其中，軒竹生物已成功完成A輪及B輪共計人民幣15.7億元的融資後，投後估值達到人民幣70億元；惠升生物在成功完成A輪及A+輪共計人民幣10.8億元的融資後，投後估值達到人民幣55.8億元。集團旗下數個子公司的成功股權融資都充分展現了資本市場對集團旗下創新藥平台的研發能力、產品管線、管理團隊、未來產業化及商業化能力的全方位認可，也從側面證實了集團生物製藥板塊的產品管線的高價值。



仿製藥業務取得多項重大進展 優化整合後持續穩健向前

2023年，集團加快落實對仿製藥業務進行優化整合，平衡好仿製藥「現金牛」業務的發展和穩定，並加快落實部分未達經營預期或不符合長期戰略發展目標的仿製藥及其他非核心傳統醫藥或大健康類業務和資產的分拆和剝離。



期內，集團已在仿製藥業務上取得多項重大進展，其中包括：重點產品克林澳憑藉其過千例的循證醫學結果成功從重點監控目錄中移出、兩款非PVC粉液雙室袋產品及咪達唑侖口頰黏膜溶液獲納入2022年國家醫保目錄，及集團研發的多款仿製藥均於期內獲國家藥監局頒發的藥品註冊批件，產品成功上市後都將對集團的製藥業務收入增長帶來有力支持。



未來展望

隨著集團對仿製藥業務內各項積極進展，相信這些新產品的獲批上市都將會為集團保持穩健的現金流帶來強而有力的支撐。同時，伴隨著集團後續將部分盈利能力持續走低、受政策影響較大的部分傳統仿製藥業務及大健康業務成功分拆出售後，集團得以進一步將管理重心及公司資源聚焦在具有較高增長性和較高利潤率的醫美板塊，及具有價值高增長性的生物醫藥板塊，集團相信，随着「創新藥+醫美」的雙輪驅動戰略的落地，資源使用效率的提高，財務利空因素逐步出清，公司的整體盈利結構將得以有效地改善和提升，助力實現股東價值最大化。



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示：「2023年，本集團將始終堅持、徹底貫徹並加速『創新藥+醫美』雙輪驅動戰略，將管理重心聚焦在高增長醫美領域及高價值創新藥及生物製藥領域，對仿製藥業務進行優化整合，盡快剝離業績不達預期的部分仿製藥業務及其他非核心大健康業務。



我們相信，加快落地向醫美及創新生物藥業務創新轉型，持續對仿製藥業務進行優化整合等戰略舉措，本集團的資源分配效率及中長期財務水準將進一步得到提升，本公司的整體價值及未來抗行業週期風險能力也能得到大幅提升。」



展望2023，在醫美業務上，集團將持續落實醫美營銷3.0版本的落地，夯實產品銷售成果，並持續擴大在醫美領域的產品和銷售網絡佈局，積極在境內外尋找優質標的進行併購整合或產品代理引進，並加快推進醫美新產品的研發、註冊和上市，快速實現醫美業務的升級發展，成功實現規模與品質的同步升級，打造集團現金流新引擎，保障收入規模、盈利、團隊、銷售網絡覆蓋實現同步增長，持續向「成為內地實現愛美人士全生命週期需求全產品覆蓋的領先醫美企業」的戰略目標邁進。



在製藥業務上，集團將進一步夯實向創新生物藥企業轉型升級的成果，快速推進創新生物藥產品管線研發進展，加快產品註冊上市及商業化進程，並逐步落地研發業務子板塊的獨立分拆上市，確保其業務的快速發展並兌現其高估值。



仿製藥業務上，集團將持續進行調整，保障「現金牛」業務的穩健發展，並逐步剝離不達預期的仿製藥、原料藥及其他非核心大健康業務，轉化為現金，並用於集團未來的業務營運、收並購或派息。



集團相信，通過對雙組織架構戰略的實施，將管理重心聚焦在高增長醫美領域及高價值創新藥及生物製藥領域，進一步對醫美業務發展的管理聚焦和業務擴大，並激勵和鼓勵生物製藥板塊的發展壯大及獨立融資，將持續鞏固擴大集團向中國領先醫美及生物製藥公司戰略轉型的成果。四環醫藥將通過持續地、高效率地推行「創新藥+醫美」的雙輪驅動戰略，來促進企業價值的進一步釋放，並實現打造中國領先醫美和生物製藥領軍企業的戰略目標，也為一直以來堅定相信和支持集團的各位股東及投資者帶來更多更好的投資回報。



四環醫藥控股集團有限公司

四環醫藥控股集團有限公司（「四環醫藥」或「公司」，連同其附屬公司為「集團」）（港交所股份代號：0460）創立於2001年，2010年於香港聯合交易所有限公司主板上市，是一家以創新為引領，堅持創新驅動，擁有獨立領先的自主生產、研發技術平台，具備豐富的全球化產品管線和成熟卓越銷售體系的國際化醫美及生物製藥企業。四環醫藥聚焦醫美、腫瘤、代謝、糖尿病、心腦血管、現代中藥及工業大麻等高增長治療領域，一直秉承「堅持全速推進四環醫美及生物製藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標來打造中國領先的醫美和生物醫藥領軍企業。



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