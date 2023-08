Thursday, 31 August 2023, 11:00 HKT/SGT Share: 光大環境公佈2023年中期業績 高質量發展喜見成效 龍頭地位堅如磐石

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 日前,中國環保行業龍頭光大環境(集團)有限公司(257.HK)(以下簡稱「光大環境」或「公司」)公佈2023年上半年業績(含附屬公司),面對全球經濟增長乏力,貿易增速放緩,光大環境順應環保產業由高速轉向高質量的發展方向,上半年發展態勢穩中有進,展現出較強發展韌性,行業龍頭地位穩固,品牌價值提升,高質量發展成效逐漸體現。



平衡輕重資產業務佈局,收入結構持續優化



綜觀2023年上半年,光大環境沿著「聚焦自身優勢,鞏固龍頭地位;聚焦管理提升,推動高質量發展」兩大發展主線,圍繞固廢、泛水、清潔能源三大主業,著力調整輕重業務佈局,進一步貫徹落實輕重並舉的發展思路,收入結構進一步優化。



在傳統業務領域,公司持續於垃圾發電、污水處理、生物質綜合利用等領域取得新項目,先後簽署多個餐廚及廚餘垃圾處理、糞便處理、爐渣處理、供熱、環衛一體化等垃圾發電協同類項目,鞏固於當地市場的垃圾發電產業鏈佈局。



輕資產業務方面,公司亦屢有突破,以「工程設計-採購-施工-運營」(EPCO)模式接連取得四川宜賓第二生活垃圾焚燒發電廠(一期),江蘇淮安漣水縣空港產業園工業廢水處理廠及江陰高新區污水處理廠一期一階段等多個環保項目,進一步豐富了公司在輕資產業務領域的相關經驗,鞏固了公司在垃圾發電、工業廢水處理領域的市場地位與競爭優勢。



業績顯示,2023年上半年,光大環境共投資落實25個新項目並簽署1份現有項目的補充協議,總投資約人民幣31.22億元;承接各類輕資產業務合同總額約人民幣20.14億元,投資及合同總額已經超過去年全年拓展總額的60%。



運營能力提升,企業發展質量更優



2023年上半年,光大環境環保能源、環保水務和綠色環保三大核心業務版塊持續通過信息化、智慧化及平台化建設,提升運營管理的精細化水平。



環保能源優化相關技術工藝與管理流程,有效提升了垃圾發電項目的入廠垃圾噸發電量;30餘個項目拓展對外供熱業務;加強垃圾來源的統籌與整合,實現垃圾發電項目的垃圾入廠量、發電量同比增長,項目經營效益提升。



綠色環保試點新的危廢處理工藝技術,有效提高項目產能利用率並且降低相關成本,同時針對生物質綜合利用項目,率先在業內開展「生物質燃料前端收儲試點及體系建設」工作,抵禦市場供需關係失衡帶來的挑戰,促進項目的經濟效益較去年同期有所提升。



環保水務繼續推進「廠內光伏」減碳試點工作,以綠色電力補充項目廠區用電。上半年,集團已有5個試點投入運行,總裝機容量達9.01兆瓦,預計每年可為項目補充510萬千瓦時綠色電力;另有9個試點正在建設、籌建或籌劃階段,總裝機容量預計超過10兆瓦。有效降低項目運營成本,進一步促進運營管理提質增效。



財務成本降低,企業發展態勢更穩



公告顯示,2023年上半年,光大環境有效管理資產和負債結構,保持財務穩健性,於2023年6月30日的資產負債比率為65%,較2022年年底的67%下跌2個百分點。同時,公司圍繞財務管理、工程建設管理、信息技術管理及招標採購管理四個關鍵環節深入推進各類「降本增效」工作,並取得良好成效。



財務管理方面,公司優化融資結構,持續推動貸款利率壓降,置換境外高息借款為低息借款,優化境內外借款結構,進一步降低財務成本;工程建設管理方面,優化項目建設預算審核流程,開展運營項目技改成本調研,通過相關制度優化、費用統籌、技術提升等措施有效壓降項目建設成本;信息技術管理方面,積極推進智慧管理平台建設和業財一體化,促進業務協同、數據融合,提高經營決策分析效率;招標採購管理方面,優化採購層級,擴大集中採購範圍,有效實現採購成本壓降。







