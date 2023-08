中旅國際2023年上半年股東應佔利潤達2.24億港元，派發中期股息每股1.5港仙

香港, 2023年8月30日 - (亞太商訊) - 香港中旅國際投資有限公司(「中旅國際」或「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)(股份代號:308)今天公佈截至2023年6月30日止六個月(「期內」)之中期業績。2023年上半年,本集團綜合收入為20.55億港元,較上年同期增長132%,股東應佔利潤為2.24億港元,同比扭虧為盈。經營業務應佔利潤為2.09億港元,較上年同期增利4.75億港元。



業績摘要:

-- 2023年上半年同比扭虧為盈,綜合收入為20.55億港元,股東應佔利潤為2.24億港元;

-- 投資、產品、數字化和運營四大核心競爭力持續增強,整體業績恢復強勁,遠超行業均值,沙坡頭、德天及安吉等目的地收入創歷史新高;

-- 財務狀況穩健良好,恢復派息,負債與權益比率約為27%,現金及銀行結餘為26.84億港元。



受惠於2023年上半年經濟活動逐漸恢復正常,中國內地旅遊重啟後需求強勁,2月6日香港全面通關以來跨境旅客數量大幅提升,以及本集團戰略有效實施等積極因素,期內本集團旅遊景區及相關業務收入為10.66億港元,應佔利潤為0.86億港元;旅遊證件及相關業務收入為2.19億港元,應佔利潤為1.15萬港元;酒店業務收入為3.16億港元,應佔利潤為0.69億港元;客運業務收入為4.39億港元,應佔利潤為0.06億港元,各項業務收入較上年同期分別增長了83%、443%、41%及1,622%。本集團資產負債狀況維持穩健良好,2023年6月30日止現金及銀行結餘約26.84億港元,負債與權益比率約為27%,維持良好投、融資能力。



董事局宣佈派發截至2023年6月30日止六個月之中期股息每股1.50港仙(2022年上半年:無),股息分派率為37%。



旅遊精品層出不窮,核心區域增量突破,旅遊景區收入屢創新高。沙坡頭景區在網紅爆款星星酒店之後再推「鑽石酒店」,將於2023年下半年投入運營,完善沙漠高奢住宿產品矩陣;德天景區新地標「天空之戒」已落成,上線當日抖音話題播放量破億,隨後2次榮登新浪熱搜榜。2023年上半年,沙坡頭、德天及安吉等景區目的地收入較2019年同期分別增長46%、323%和37%,創歷史新高。



強化戰略引領,持續提升核心能力,堅持“有特色、高品質”發展。本集團以「一流旅遊目的地投資與運營服務商」為戰略定位,聚焦內地景區業務、在港業務兩大區域,圍繞自然人文景區目的地、休閒度假區目的地兩條產品線,著力提升投資、產品、數字化、運營四大能力,以實現在全國打造有品牌和影響力的世界級旅遊目的地項目、落地休閒度假區項目、實現規模效益雙增長及建立行業領先地位的目標。在海南、四川、雲南等地積極佈局優質資源,構建一流旅遊目的地集群;繼續高標準建設、高品質落地沙坡頭鑽石酒店、瀘沽湖酒店、安吉和桃花源親子農場等標杆精品產品;通過標準化、數字化轉型,提升運營能力、賦能業務發展,提高經營利潤率。



收購優質項目,獲取戰略性資源,提高品牌影響力,形成新的利潤增長點。期內,本公司與常德市城市發展集團有限公司設立合資公司,本公司占股34%,開發常德市5A級景區桃花源桃喜探索營項目,並有序整合開發常德市其他優質旅遊資源;圍繞日趨熱門的新疆天山旅遊環線落地「庫爾德寧營地」,是本集團從輸出管理切入投資的又一次成功嘗試;本公司與香港置地集團、西岸集團達成一致,將共同開發上海黃浦江第一條跨江纜車項目,有望成為黃浦江上又一具有世界影響力的旅遊地標,在核心區域頻繁落子標杆項目,彰顯本集團把握行業復蘇機遇、乘勢而上的決心。本公司也將因應跨境客運業務需求擇機收購跨境客運公司,打造粵港澳大灣區跨境客運交通平臺;本公司積極開拓海外市場佈局,與振華工程有限公司合資開發的馬爾代夫安度假村項目正在穩步推進建設開發工作。



積極盤活優化存量資產,提高經營效率,釋放資產價值。本公司於紅磡的協記三倉土地,獲政府批准變更為酒店用途後,土地價值及發展潛力大幅提升,改建的一棟28層商業酒店預期於2024年初開業。本公司位於深圳寶安的「中旅大廈項目」正處於主體建設期,各項開發工作正有序展開。同時,本集團正在洽談收購位於香港灣仔駱克道42-50號及分域街8-12號的一項物業;本集團仍在評估該收購事項,尚未就該收購事項簽訂最終或具有約束力的協議。



在國際環境錯綜複雜、世界經濟增長乏力的背景下,隨著新冠疫情管控措施放開,中國經濟於今年初開始反彈,並在第二季持續向好。展望2023年下半年,本集團將繼續監察全球政治及經濟環境,審慎解讀和應對市場,扎實開展各項工作,改善資產結構,繼續拓展新資源、打造標杆產品,透過追求具潛力的長期發展機遇及把握戰略投資,繼續致力為股東實現可持續增長及更佳回報。



關於香港中旅國際投資有限公司

本集團圍繞「一流旅遊目的地投資與運營服務商」的戰略定位,以旅遊目的地開發為重點,致力於掌控核心資源和一體化打造。本集團的主要業務包括投資與經營旅遊景區及相關業務(主題公園、自然人文景區、休閒度假景區及旅遊景區配套服務)、旅遊證件及相關業務、酒店業務、客運業務等。





