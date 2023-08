日清食品公布2023年中期業績 純利增加6.4％至171.7百萬港元

香港, 2023年8月30日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)公布截至2023年6月30日止六個月(「報告期」)的未經審核中期業績。



報告期內,集團錄得收入1,929.3百萬港元,毛利增長1.9%至658.3百萬港元,毛利率由2022年31.3%(重述)增加2.7個百分點至2023年34.1%。毛利率上升主要由於2022年香港及中國內地實施價格調整以抵銷生產成本,以及主要原材料成本緩和所致。公司擁有人應佔溢利按年增長6.4%至171.7百萬港元,純利率由7.9%上升至8.9%。溢利及盈利能力較去年同期有所改善,主要由於實施價格調整以抵銷生產成本升幅,以及去年收購珠海金海岸永南食品有限公司少數股權帶來的溢利貢獻。集團報告期內的每股基本盈利增至16.45港仙。



於2023年6月30日,集團財務狀況維持穩健,現金淨額約為1,138.0百萬港元及可動用銀行融資額度為820.0百萬港元,並無外部借款。



即食麵及非麵類之業務回顧及前景

報告期內,來自香港及其他亞洲業務的收入達到751.5百萬港元,其分部業績急升26.8%至56.0百萬港元,而中國內地業務則錄得收入1,177.8百萬港元,其分部業績為160.6百萬港元。撇除外匯匯率影響,兩者的分部業績均因實行價格調整及原材料成本下降而有所改善。



為了進一步推動即食麵業務增長,集團繼續實行高端化策略及推出新產品以豐富產品組合。「合味道」、「拉王」、「日清U.F.O.」、「福」及「公仔」等品牌陸續推出新口味,以刺激額外銷量。期內,公司為消費者推出了三款優質日本風味的「合味道」標準杯。為了給消費者帶來令人興奮及愉悅的體驗,公司分別與日本動漫《咒術迴戰》和《陰陽師》合作,於香港及中國內地推出「合味道」聯乘產品。



公司持續向非麵類業務多元化發展,為集團鞏固了堅實的基礎,克服逆境。有見冷凍食品行業競爭激烈,公司已加強多個分銷渠道,於中國內地的冷凍食品產品銷量因分銷渠道進一步拓展而錄得理想增長,顯示於當地實行的策略卓有成效。受惠於疫情緩解及經濟活動復甦,遊客人數逐漸回升,香港的分銷業務於今年上半年亦錄得大幅反彈。此外,公司已完成對香港東峰的收購,因香港東峰全資擁有上海東峰,從而擴大了公司在中國內地的分銷網絡。疫情限制放寬後,「Kagome」業務表現亮眼,產品受到東南亞新興市場的消費者歡迎。另外,公司已將由羽衣甘藍製成的日本蔬菜飲料「Aojiru」具策略性地加至產品組合,從而捕捉健康意識不斷提升的內地消費者。穀物麥片在海外市場的銷量亦逐步增長,報告期內已增加一款新口味,以進一步豐富產品系列。另外,鮮切蔬菜業務需求呈上升趨勢,其分銷渠道繼續從超市拓展到餐廳、食堂及咖啡店。



日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示:「消費市場的競爭依然激烈,我們很高興看到早前實施的策略措施開始見效,這顯示我們的管理團隊具有遠見,並擁有優秀的管理能力。



「我們對前景保持審慎樂觀的態度。為迎接未來的挑戰,我們將繼續推出更多優質產品滿足消費者,並致力將業務組合進一步多元化至非麵類業務。與此同時,我們將在中國內地繼續執行拓展地域策略,以滲透其他地區及開拓更多銷售渠道。此外,我們相信收購日清越南,將使集團能夠在越南開拓更多優質即食麵產品的市場機會。展望未來,日清食品將繼續透過多元化的產品組合及高端化策略加強整體競爭力,同時提升在業務地區的品牌認受性,為客戶及股東創造長遠價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)為一間在中國内地及香港知名的食品公司,主要專營優質即食麵市場,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品(包括冷凍點心及冷凍麵條)並銷售和分銷其他食品及飲料產品(包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品)。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股(可投資)指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





