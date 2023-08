Wednesday, 30 August 2023, 10:18 HKT/SGT Share: 達美樂中國-达势股份(01405.HK)發佈亮丽2023中期业绩 新市場拓展與門店擴張結碩果

香港, 2023年8月30日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,全國多地2023年以來積極出台促進餐飲消費的舉措,如舉辦美食節、發展夜經濟、發放消費券等,取得了顯著的成效。隨著各項政策效果逐步顯現,線上線下經濟活動不斷發力,預計餐飲行業恢復和擴大消費將得到進一步提高,從而為經濟增長註入更多活力。



8月29日,作為全球最廣受推崇的消費品牌達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商,达势股份有限公司(「达势股份」或「公司」、股份代號:01405.HK)發佈2023年中期業績。公告顯示,於2023年前六個月,按實現的銷售額計,公司業務持續增長,新開門店數量及新進入城市數量均創歷史新高。



所有市場收入強勁增長 運營效率提高 擁有優質外送服務模式



於2023年上半年,达势股份的總收入為人民幣13.76億元,較2022年同期的人民幣9.09億元,同比增加51.5%。所有市場的收入均實現強勁增長。依託於強勁的收益,門店層面及公司層級的運營效率亦有所提高,門店層面的EBITDA從2022年上半年的人民幣1.38億元同比增長86.1%至2023年上半年的人民幣2.57億元;門店層面的EBITDA利潤率提高至18.7%,而2022年同期為15.2%。門店層面的經營利潤從2022年上半年的人民幣0.83億元同比增長123.6%至2023年上半年的人民幣1.86億元;門店層面的經營利潤率提高至13.5%,而2022年 同期為9.2%。



外送一直是全球達美樂比薩品牌DNA的一部分,亦一直是达势股份於中國實行的工作重心。公司致力於在市場上保持最佳的外送服務標準,實現30分鐘必達,遲到送優惠券的承諾,以確保客戶獲得完美的外送體驗。具體來說,公司於上海及北京市場收入從2022年上半年的人民幣579.8百萬元同比增加30.3%至2023年上半年的人民幣755.4百萬元,其中超過75%的收入來自外送訂單。



性價比優勢夯實客戶基礎 市場機遇下新市場拓展實現豐收



根據中國飯店協會的調研,目前餐飲消費市場復蘇迅速,同時消費者對實惠更加註重,這給高性價比的大眾餐飲帶來了市場機遇。達美樂比薩菜單涵蓋入門級別到尊享級別多種價格區間,消費者可以在菜單中找到物超所值的單品,並為會員提供具吸引力的套餐、限時促銷及特別優惠。



高性價比套餐的推出,助力达势股份於2023上半年獲得了更多的市場份額。報告期內,新增長市場的收入增長更為強勁,同比增加88.7%,達到人民幣6.21億元,佔總收入的45.1%。此不僅得益於現有新增長市場(包括但不限於杭州、蘇州、南京、深圳、廣州及天津)整體收入的強勁增長,更是由於公司於新拓展城市(包括武漢、濟南、成都、青島、溫州及常州)尤為出色的表現,皆是達美樂比薩於中國的品牌實力及迅猛發展勢頭的有力證明。



門店擴張戰略持續進行 行業復甦下凸顯競爭優勢



达势股份的門店經濟模式非常具有擴展性及複製性,截至2023年6月30日,公司在濟南、武漢、成都、青島、溫州及常州六個新城市共開設了24家門店,其中六家門店目前在達美樂比薩全球系統中保持着全球首30天銷售額前六名的記錄。截至2023年6月30日,公司在有關六個城市每家門店平均日銷售額爲人民幣46,660元。考慮到這一成功經驗,公司將繼續尋求擴展這一門店經濟模式的機會,切入更多新城市,拓展更多市場。



在政府促進消費政策和市場機遇推動下,餐飲行業正在持續復蘇,而达势股份的高性價比、優質服務和創新產品的競爭優勢也得到了充分體現,其門店擴張戰略迅速展開,業績穩步向好,取得了令人矚目的成果。展望未來,公司將繼續執行走深走廣的網絡擴張戰略,通過進一步滲透現有市場和進入更多新城市,提升品牌知名度和聲勢,擴大市場份額,鞏固比薩賽道龍頭地位。





