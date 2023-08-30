積極推動多品牌多品類全渠道佈局，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增

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|Wednesday, 30 August 2023, 09:21 HKT/SGT
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香港, 2023年8月30日 - (亞太商訊) - 8月28日，朝雲集團（06601.HK）發佈2023年中報。公告顯示，截至2023年6月30日，公司實現營收入11.33億元，同比增長10.6%，純利為1.36億元，同比增長51.7%。董事會決定宣派中期股息每股人民幣0.0410元（相等於每股0.0447港元），派息率由2022年中的25%提升至40%，為投資者帶來相當於本金4%的即時收益。
優化產品結構 不斷提升公司盈利能力
今年以來，在經濟復蘇回暖、政府加大促消費政策支持等多重因素推動下，消費市場穩步復蘇。朝雲集團抓緊機遇，通過積極推動產品品類及銷售渠道的快速發展、創造高利潤率的產品、優化供應鏈成本管理及行銷效率等，有效提升了集團的營運表現及盈利能力，毛利率從去年同期的39.1%提升至41.3%，增長2.2個百分點。
圍繞家居護理、寵物護理、個人護理三大領域，朝雲集團成功孵化出包括超微、威王、貝貝健、倔強嘴巴、倔強尾巴、西蘭、潤之素等多個不同領域龍頭品牌，並通過“多品類多品牌全渠道”發展戰略拓寬業務範圍，觸達更多消費者，持續擴大市場份額。公告顯示，寵物及家居護理是帶動朝雲集團上半年收入增長的主要動力，分別同比增長41.1%、10.8%。
線上線下雙重發力 共促盈利增長
隨著疫情恢復及隔離措施解除，消費回暖。朝雲集團不斷提升高毛利產品分銷品質，提升市場基礎，推行多品類分銷覆蓋等關鍵舉措，線下渠道銷售實現穩步增長；與此同時，線上渠道不僅深耕京東、拼多多及淘寶，並快速發展社群業務和抖音等管道，持續提升投產比。財報顯示，上半年，集團線上渠道收入3.41億元，同比增長25%，線下渠道穩健發展，收入7.92億元，同比增長5.5%。
展望下半年，朝雲集團將堅持多品牌多品類全渠道發展戰略，推進產品創新升級，繼續打造各品類各渠道的拳頭產品，提升渠道盈利能力。
話題 Press release summary
部門 消费者
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