王朝酒業2023年上半年收入增長27%至1.282億港元



香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司（「王朝」或「集團」）（股份代號：00828）今日公佈截至2023年6月30日止未經審核之中期業績。



期內，國內消費場景正常化及去年年底取消疫情控制措施後消費者信心恢復，令集團產品銷售復甦，尤其是中端葡萄酒產品。因此2023年上半年集團收入較上年同期增加27%至1.282億港元，本公司所有者應佔溢利維持在10.7百萬港元。期內由於材料成本及交付費用增加，毛利率由去年同期的40%下降至37%。



受惠於全國消費場景如全國宴會及聚會的恢復，期內紅葡萄酒產品銷售增長良好，追平白葡萄酒產品銷售水平，兩者均為集團收入主要貢獻來源，並同樣佔集團回顧期內收入約48%。期內，紅葡萄酒產品和白葡萄酒產品的毛利率分別為31%及45%（二零二二年：分別為35%及44%）。



集團以「王朝」品牌產銷超過100 種葡萄酒產品，並積極求新，打造拳頭產品，聚焦「5+4+N」產品戰略，即5大主線系列，包括：乾化系列、七年藏系列、梅鹿輒系列、經典系列及暢銷系列，覆蓋全主流價位段；4大優勢品類，包括: 乾紅葡萄酒、乾白葡萄酒、白蘭地及起泡酒，增加市場的縱向佔有率；N 項需求定制產品，以滿足中國不同類型消費群體的多元化需求。



隨著國潮的崛起，集團為了進一步加強王朝品牌的認知度並吸引追求國貨及國潮的主流消費群體，推出「國潮風」系列的中高端新產品——「王朝癸卯兔年生肖紀念乾紅葡萄酒」，將高端品質與中國生肖文化相融合，以引起中國消費者內心文化自信的共鳴。同時，為了滿足不同消費習慣的群體需求，集團還推出了價格範圍在100元至500元之間的王朝年華系列產品。除推出新產品外，集團還憑藉自家領先的技術傳承，對金王朝產品的工藝、包裝設計等進行了全面改進。



另一方面，集團亦透過於中國的現有分銷網絡，銷售來自法國酒莊葡萄酒及其他外國進口品牌葡萄酒，以帶入傳統「舊世界」及「新世界」品種，迎合偏愛外國高檔葡萄酒口味的消費群。



集團的整體業務潛力受惠線上平台而提升，電商團隊一方面於京東商城、天貓商城及拼多多等傳統電商平台全面運營在線商店銷售產品，另一方面，通過東方甄選app、RED（小紅書app）、Kuai（快手app）及TikTok（抖音app）此類新零售平台，全面創新品牌、品類、業務體系、流程和模式，促進集團的自主品牌傳播，提高集團面向年輕消費者的產品的有效市場滲透率。同時，團隊亦積極培養電商直播人才，進一步擴大其銷售渠道及建立新客戶群。由於集團在網上銷售渠道改善上持續投入資源，並優化在線商店界面。期內，電子商務銷售額大幅增長，其銷售額已達到2022年全年的相同水平。



生產優質葡萄酒主要取決於充足而優質的葡萄或葡萄汁的供應。目前，集團有十多個長期的主要葡萄汁供應商，主要位於天津、河北、寧夏及新疆等地區。為確保擁有可靠的優質葡萄及葡萄汁供應，集團繼續與種植葡萄的業務夥伴積極合作，並於葡萄園配備先進技術以保證質量。期內，集團通過於寧夏及新疆當地成立附屬公司加強產業佈局，採購該等地區的頂級葡萄園的優質葡萄及葡萄汁，以增加產品供應量。



王朝主席萬守朋先生總結︰「展望2023年下半年，王朝將啟動建設位於寧夏賀蘭山東麓附近的一期名為天夏酒莊的項目。天夏酒莊將預備發展成一座集壓榨、發酵、處理、化驗及研發於一體的酒莊，年生產及加工能力目標為5,000噸，有望成為集團新的業務增長點，有助於王朝葡萄酒的區域佈局。董事會目前對二零二三年下半年的業務保持審慎樂觀，將繼續聚焦產品品質，重塑消費場景，努力引導市場消費，將王朝打造成為中國葡萄酒的代表品牌，將其葡萄酒打造成為標誌性產品。」



關於王朝酒業集團有限公司

王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝為中國優質葡萄酒生產商，主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒産品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。





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