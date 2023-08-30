Tuesday, 29 August 2023, 21:38 HKT/SGT Share: 碧瑤綠色2023年中期經調整溢利*大增3.5倍 連續3次發盈喜 手頭合約激增 創集團歷史新高

香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號：01397.HK）欣然宣佈截至2023年6月30日止六個月（「期內」）之未經審核之中期業績。期內，集團收益為約11.1億港元，較去年增加約55.0%，主要由於集團清潔、廢物處理及回收業務增長所致。期內溢利約為21.7百萬港元，較去年同期增加約27.0%。經調整溢利*為21.3百萬港元，較去年同期增長約352.0%，整體毛利率為約7.8%。



業務回顧及展望



2023年上半年，集團成功獲得共20.4億港元新合約，成功將本集團的手頭合約由2022年12月31日約35.9億港元激增約27.0%至約45.6億港元（截至2023年6月30日），創集團歷史新高，為2023年下半年及日後年度，迎來可觀的收益增長。



清潔作為集團核心業務繼續於期內錄得可觀增長，收益相比去年同期增加72.8%達至近8.61億港元，佔集團總收益約77.8%。期內，集團贏得多張清潔服務新合約，總值約17.8億港元。集團街道清潔服務版圖覆蓋全香港共八區（荃灣區、旺角區、沙田區、元朗區、西區、東區、深水埗區及大埔區），服務人口約300萬，標誌碧瑤於香港清潔服務市場的領導地位。集團的清潔業務遍及機場、體育場館、醫院、公園、街市、學校、屋苑及私人機構等眾多不同場景，彰顯集團強大執行能力。



廢物管理及回收方面，集團期內為五區提供廢物收集服務，包括荃灣區、黃大仙區、旺角區、灣仔區及東區，服務人口約160萬。集團作為政府環境保護署（「環保署」）服務承辦商，為香港處理約5,000個回收點（包括塑膠、玻璃樽、金屬及廢紙），並為環保署的「塑膠回收先導計劃」服務合約，於香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。碧瑤亦為香港眾多環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能塑膠樽回收機及不同機構，提供回收服務。另外，碧瑤分別為港島、新界及離島提供玻璃容器收集及處理服務。



期內，集團為政府提供智能回收機及一個大數據分析平台取得驕人進展。智能回收機現已遍及香港不同角落，每日24小時為市民提供便捷的回收體驗並有助提升香港整體回收量。政府現正積極考慮增加智能回收機的數目，以配合「都市固體廢物收費計劃」於明年四月推出後，市民對回收產生的龐大需求。



集團於期內獲得政府食物環境衞生署批出一份合約，以飛時測距及物聯網技術驅動的系統，為香港超過800個公共廁所、旱廁及公共浴室提供人流點算服務，協助政府監測人流並優化服務水平。



集團去年獲得環保署首份使用生物科技（黑水虻）轉化技術解決香港雞糞問題的合約，項目經已投產。集團正積極研究將應用拓展至解決廚餘問題，捕捉巨大商機。



廚餘收集服務方面，集團為九龍區及新界西提供可回收廚餘收集服務。迄今環保署共批出四份同類型合約，集團中標兩份，可見集團在香港廚餘收集服務市場的領導地位。



園藝方面，集團期內獲得市政局百週年紀念花園的一份專業移樹工程合約。除此之外，集團亦為香港科技大學、香港科學園、政府及眾多私營客戶包括商場、酒店及大型私人住宅，提供園藝服務。蟲害管理業務方面，集團期內中標多個大專院校的蟲害管理服務合同，包括香港大學、香港科技大學及嶺南大學等。



與此同時，自去年推出ESG+以來，碧瑤協助不同上市公司客戶推動「環境、社會、管治」政策，讓客戶使用集團的可持續環境服務外，亦同時支持綠色採購，實現循環經濟。



碧瑤主席吳永康先生指：「現時手頭合約中預計約11.5億港元收入或於2023年下半年入賬，連同2023年上半年收入約11.1億港元，此金額已高於2022年全年收入（約17.9億港元），足見碧瑤增長迅速。



展望未來，隨著『都市固體廢物收費計劃』及『塑膠飲料容器生產者責任計劃』相繼實施，預期回收市場將於3年內增長2至3倍，將直接拉動碧瑤回收量，預期屆時回收業務將成為集團其中一個增長點。經過近年的策略部署，集團綠色科技業務快速創造佳績。碧瑤持續提供各項智慧城市、物聯網、大數據、人工智能及生物科技解決方案，預計綠色科技業務將成為集團未來增長引擎之一。政府近年積極推動北部都會區及明日大嶼建設，為集團帶來重大商機。集團亦將持續運用多項創新及數碼化技術提升、優化現有服務、提升生產力，進一步擴大集團各業務的市場佔有率。同時亦積極探索香港及以外地區合適的併購、合營、或新業務項目，加速增長，為股東帶來可觀及長遠回報。」



* 溢利，不包括政府補貼及資助



有關集團2023年度中期業績公告詳情，請瀏覽以下網址：

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices



碧瑤綠色集團簡介：

碧瑤綠色集團（股份編號：01397.HK）成立於1980年，為香港最大的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。本集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構及跨國企業。本集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現，以推進本集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。





話題 Press release summary



部門 环境, ESG

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