天能動力2023年上半年經營業績穩步增長，各項業務有序擴張

香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 中國新能源電池行業的領軍企業 - 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」及連同其附屬公司「集團」;股份代號:819.HK) 公佈截至2023年6月30日止6個月(「報告期內」)之中期業績。



2023年上半年,天能動力堅持綠色、創新、開放的路線,推動產業升級與數位化轉型並舉,促進集團高品質可持續發展,經營業績穩步增長。報告期內,營業額較去年同期增加約33.66%至約414.71億元 (人民幣,下同);毛利增加約27.49%至約30.34億元;期內溢利按年增加約11.88%至約10.08億元;本公司擁有人應占溢利增加約20.86%至約9.18億元。每股基本盈利增加約20.85%至81.54分。經營活動取得淨現金由負轉正,從去年同期約-4.68億元轉變至15.31億元。



高端環保電池穩步增長,儲能業務增速超2倍

在主業動力電池賽道上,天能動力掌握了以極穩電芯工藝技術、智慧裝配充電技術、綠色資源再生技術為核心的電池全生命週期管理系統,構建起深度賦能產品與服務體系的技術底座。此外,天能動力積極拓展新賽道,鉛鋰氫鈉多技術路線並舉,研發生產航空、船舶、儲能系統等高端應用領域產品,致力於燃料電池、鈉離子電池、固態電池等前沿電池技術的開發與應用,全方位優化產業服務生態。天能動力新型鉛蓄電池產業已做到中國第一,電池迴圈產業做到國內頭部地位。



高端環保電池是天能動力依託研發與工藝創新打造的密封型免維護鉛蓄電池系列產品,包括動力電池、儲能電池、汽車起動啟停電池等。報告期內,高端環保電池業務取得營業收入約193.06億元,較上年同期增長約35.83%。



據研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院共同發佈的《中國電動兩輪車行業發展白皮書(2023年)》統計資料顯示,2022年中國電動兩輪車總體產量達到5,904萬輛,同比增速約8.5%。在行業利好政策、持續的城鎮化進程、線上購物和餐飲物流發展等多種因素驅動下,天能鉛蓄動力電池業務取得營業收入約188.67億元,較上年同期增長約35.73%。



隨著鉛炭電池技術的發展,鉛炭儲能已逐漸成為儲能領域的主流選擇之一,2023年3月,天能動力與國家電力投資有限公司共同建設的世界最大鉛炭智慧電廠「和平共儲」一期項目正式並網運行。該專案是目前世界上規模最大的鉛炭儲能電站,也是全球首個用戶側110KV儲能電池系統、首個GWh等級的共用儲能系統電站。報告期內,鉛炭儲能電池業務取得營業收入約2.26億元,較上年同期增長約208.50%。



天能動力是儲能行業少數堅持「鉛鋰同行」多技術路線發展的企業,現已成功推出100Ah、 180Ah、 280Ah等多款儲能電芯,發佈了風冷、液冷等多款儲能插箱,並已成功交付,實現商業化應用。



積極推進新能源電池研發,可迴圈產業預期樂觀

天能動力積極推進以鋰離子電池、氫燃料電池、鈉離子電池等下一代電池產品的生產、研發和銷售,報告期內,鋰離子電池業務取得營業收入約3.69億元,氫燃料電池業務取得營業收入約454.59萬元。



2023年上半年,天能錳鐵鋰電池新品正式發佈,品質認證工作順利推進,完成ISO9001認證和IATF16949體系認證,夯實品質管制基礎。同時,集團發佈適配電動輕型車的新一代鈉離子電池「天鈉T1」,五月,獲得由上海有色網主辦的第八屆中國國際新能源大會暨產業博覽會評選的「中國鈉電優質企業」。



此外,集團憑藉鋰離子電池業務在技術、生產、市場等方面的優勢,著力解決關鍵核心技術問題,促進下一代鋰電池技術如固態電池的科研成果轉化,為全球消費者提供更多綠色智慧能源系統解決方案。



綠色的天能,已經邁出了高品質發展的新步伐,目前已經構築了鉛蓄電池、鋰離子電池兩大循環經濟生態圈,探索綠色科技創新模式,形成電池閉環綠色產業鏈。報告期內,可迴圈產業取得營業收入約人民幣17.23億元。



現時,天能動力在全國已有建設四大鉛蓄電池迴圈經濟產業園,年處置廢舊鉛蓄電池產能約為100萬噸。2023年5月,天能動力獲得由中國迴圈經濟協會頒發的「全國迴圈經濟技術中心」證書,並於6月與巴斯夫(中國)有限公司及中南大學共同簽署戰略合作協定,共同推進迴圈經濟技術研究院的建設。



在鋰離子電池回收方面,天能動力現具備1萬噸廢舊鋰離子電池的年處置能力。高工產業研究院預測,到2025年中國退役動力電池累計將達到137.4GWh,需要回收的廢舊電池將達到96萬噸。位於江蘇省濱海縣的10萬噸規劃處置產能正在建設中,以契合未來大量報廢電池處置的需求。



積極拓展國際市場,積極回應國家「一帶一路」倡議

報告期內,天能動力積極開拓國際市場的發展空間,進一步以全球化視野構建具有國際競爭優勢的產業生態。天能動力積極回應國家「一帶一路」倡議,以東南亞市場為切入點,已簽訂數十家海外經銷商,並在推進海外服務體系搭建方面取得了進展,逐步完善海外售後服務流程,建設全球呼叫中心。2023年上半年,天能動力成立首個海外自主研發中心,以回應全球客戶的個性化、系統化產品需求,充分滿足國際市場准入認證的要求。此外,天能動力成功發起並舉辦第二屆天能全球化戰略聯盟夥伴大會(TGA 2023),與13個國家及地區的企業建立戰略夥伴關係。



2023年以來,天能動力全球化步伐不斷邁進,在研發、產品、市場等多方面取得了一系列重要突破:成立全球研發中心和全球資源整合中心,積極探索技術路線,佈局前沿產品;越南、泰國等多個國家的辦事處相繼掛牌,加速實現當地語系化運營,全面提升了天能動力在當地的產品力、服務力與管道力。天能動力產業基地現遍佈全國七個省,建有130多家子公司,境外銷售覆蓋近50個國家和地區。



天能動力一直以來勇於創新,積極尋求內部管理流程和業務模式的持續精進。2023年上半年,天能動力啟動天能電池製造執行管理系統(Manufacturing Operation Management)專案,助力新能源電池數位化轉型加速推進;運用數位化行銷工具深挖不同區域的市場增量,通過專業化服務運營能力提高每一片區域的服務效率。實現綜合成本、生產效率、經營效益最優化目標,進一步開拓市場份額,鞏固行業地位。



圍繞技術創新,天能動力大力實施數智化工程,建成全產業鏈智慧工廠和電池行業首個「產業大腦」;持續推動研發創新與技術成果轉化,通過啟動「全國引才」「全球引智」計畫,建成以國家級企業技術中心、國家級博士後科研工作站、全國示範院士專家工作站為主體的科創平臺和研發體系。於2023年6月底,天能動力主導和參與修訂國內國際標準170余項,擁有各類專利4,800餘件;承擔智慧製造重大研發計畫專案等國家及省級重點專案20余項,技術創新能力和核心競爭力持續提升。



面向未來,天能動力表示,將高效開展前沿技術、關鍵技術、新型產品的研發,提高科技創新對企業高品質發展貢獻度。繼續以使用者需求為導向提供更加高效、安全、環保的產品。天能將持續推動新能源電池綠色化、高端化、智慧化進程,不斷深入新能源電池的技術創新和場景探索,逐步形成「安全核心科技+全場景覆蓋+系統解決方案」的品牌競爭力。



董事會主席張天任先生表示:「面向未來,本集團將繼續秉持綠色、創新、開放的發展理念。堅持以科技創新為引領,堅持開放共用,大力推進新能源佈局和發展。通過數位化與智慧化加快調整產業結構,提高能源使用效率。引導和帶動整個產業鏈上下游共同實現可持續發展。」



關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司及其附屬公司創始於1986年,是中華人民共和國新能源電池行業的領軍企業,也是中國輕型電動車電池的龍頭企業。天能於2007年在香港聯合交易所有限公司主機板上市(證券代碼00819.HK)。經過逾35年的發展,現已成為以電動輕型車動力電池、儲能電池、可迴圈產業為主,集新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、電動特種工業車輛動力電池等多品類電池的研發、生產、銷售,以及綠色智慧製造、智慧物流平臺等為一體的新能源集團。





