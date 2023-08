新希望服務公佈2023年中期業績

香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 少有的兼具物業服務、商業運營和生活服務的綜合服務企業——新希望服務控股有限公司(簡稱「新希望服務」或「公司」,股份代號:3658.HK)公佈截至2023年6月30日止六個月(「報告期內」) 之中期業績。



2023上半年,新希望服務堅持區域深耕策略,實現業績高質量增長。報告期內,公司收入錄得人民幣約6.0億元,較2022年同期增長17.1%;毛利為人民幣約2.26億元,毛利率37.7%,归母淨利潤率继续保持中高位水平至18.3%。期內,公司強化運營及精益管理,使得公司權益股東應佔溢利同比增長9.6%至人民幣約1.09億元,每股基本盈利0.13元。董事會建議宣派中期股息每股0.073港元,派息比率達50%。截至報告期末,公司經營活動產生的現金流淨額較去年同期增加209.1%至約人民幣0.51亿元,現金流充裕,經營穩健。



堅持區域深耕,聚焦高能級城市

截至2023年6月30日,新希望服務在管項目205個,在管面積約2,907.6萬平方米,較2022年同期增長約31.6%;簽約項目245個,簽約面積為3,793.0萬平方米,較2022年同期增長約22.5%。这其中,得益於新希望五新實業的穩健發展,為公司的規模增長提供了確定性支持。報告期內,新希望五新實業在全國11個城市成功交付22個項目,共計16,641套住房,其中提前交付超過4,000套。



除此之外,上半年公司加大對西南和華東區域的深耕力度,實現收入與規模雙增長。其中,西南和華東区域營業收入分別同比增長17.5%及21.5%,西南和華東區域合計收入佔總收入的84.7%;在管面積分別同比增長至1,598.6萬平方米及927.80萬平方米。由此可见,區域密度優勢已持续顯現,且此模式亦能減少管理成本、提升經營效率。另外,公司91.5%的物業管理項目位於中國一線、新一線及二線城市,且95.9%的物業管理收入來自于此,進一步驗證公司深耕高能級城市戰略之優勢。



加強市拓能力,强化戰略合作

公司在報告期內堅持「品質」和「規模」兼顾的外部拓展策略,通過招投標、合資、戰略合作等多種渠道市場拓展。在戰略合作層面,公司與成都經開園區投資、武侯国投、成都人居商管等國資平台建立了合作關係,並於上半年在戰略合作框架內成立2家合资公司、签约15個項目。



同時,公司的市場化外拓能力得到了進一步驗證。在新增的在管面積中,超過416.6萬平方米來自獨立第三方,佔總新增面積約59.7%。在新增的合約面積中,超過627.5萬平方米來自獨立第三方,佔總新增面積的約90.0%。新拓項目如無錫嘉洲花園、成都領域等高端住宅項目,溫州瑞安市第五人民醫院、昆明骨科醫院等醫療物業項目,以及成都C8數字經濟產業園、成都茶百道產業園、成都中寶寶馬4S店、南寧唯品會物流園等,開啟了特色產業園服務的新篇章。



商業輕資產運營拓局,生活服務穩健增長

上半年,公司圍繞資產增值保值的戰略方向,加大對存量客戶的業務拓展。报告期内,公司商業運營項目較去年同期新增三個,包括明宇金融廣場、明宇大廈等,商業運營收入及毛利潤較去年同期分別增長26.9%及25.2%,綜合出租率及單位面積租金等均有所增長。



同時,公司依託世界500強企業——新希望集團的強大產業鏈資源,通過其自身的触客属性,與集團其他業務板塊相鏈接,提供「物業+團餐、物業+零售、物業+集采」在内的全生命週期生活服務體系,在不斷提高客戶高滿意的基礎上保持較高的項目續約率,實現生活服務板塊上半年收入人民幣1.35億元,同比增長17.3%。其中,團餐及零售收入5,094萬元,較去年同期增長19.0%.



憑藉穩健的發展、行業領先的綜合實力和品牌影響力,公司獲得億翰智庫頒佈的「2023年中國物業服務上市企業」第22名;於中指院頒佈的「中國物業百強企業」中位列第25名; 並首次獲得億翰智庫頒佈的「億翰物業服務ESG評級A級」。



展望未来,新希望服務將持續踐行「民生新服始于煙火成都」的戰略,在有產業支撐和人口引入的一線、新一線和二線城市進行深層佈局,進一步鞏固公司之深耕優勢及品牌影響力;公司將持續通過招投標、合資、戰略合作等方式加強規模拓展;堅持深度鏈接新希望集圍產業鏈,以民生服務綜合解決方案,為客戶在「資產保值增值」和「生活安心美好」兩方面創造價值,為股東帶來更長遠的回報。



新希望服務控股有限公司(股份代號:3658.HK)

新希望服務控股有限公司作為提供綜合物業管理的民生服務運營商,深耕中國都市圈和城市群,是成都物企代表,西部物業服務市場領先企業。因背靠世界500強企業新希望集團,具有得天獨厚的品牌優勢與民生產業供應鏈優勢,重點圍繞「資產增值保值」與「生活安心美好」,為不同業態提供物業服務、生活服務及商業運營服務,也因此獲得持續高質量增長,並在億翰智庫頒佈的「2023年中國物業服務上市企業」及中指院頒佈的「2023中國物業百強企業」中分別位列22名及25名,且首次獲得億翰智庫頒佈的「億翰物業服務ESG評級A級」。



