Tuesday, 29 August 2023, 08:52 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行發布2023年中期業績 資產規模持續擴大 淨利潤同比增長19.1%

香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 2023年上半年，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，哈爾濱銀行全面學習貫徹黨的二十大精神，認真執行國家經濟金融政策，深入落實服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革「三大任務」，全面加快改革、創新、發展和風險防範化解，全力支持經濟回升向好，提振市場信心。據哈爾濱銀行（6138.HK）8月28日發布的2023年中期業績報告顯示，其資產總額為人民幣7,872.203億元，實現淨利潤逾人民幣7億元，歸母淨利潤人民幣5.887億元，均達兩位數增幅，「規模、質量、效益」企穩向好的經營態勢進一步鞏固。



關鍵指標均衡增長 盈利能力穩步回升

2023年上半年，哈爾濱銀行穩健經營，各項業務協同發展，盈利能力持續穩步回升，值得關注。截至2023年6月30日，集團資産總額為人民幣7,872.203億元，較上年末增加人民幣744.872億元，增幅10.5%；客戶貸款及墊款餘額為人民幣3,087.117億元，較上年末增加人民幣242.968億元，增幅8.5%；客戶存款總額為人民幣6,386.100億元，較上年末增加人民幣807.842億元，增幅14.5%。集團實現淨利潤為人民幣7.004億元，同比增幅19.1%；實現歸屬于母公司股東的淨利潤為人民幣5.887億元，同比增幅19.0%，較去年全年增加0.339億元。



截至2023年6月30日，集團平均總資產回報率為0.19%，平均權益回報率為0.82%，同比分別增長0.01個百分點和0.38個百分點。集團不良貸款餘額為人民幣90.192億元，不良貸款率為2.92%，較上年末微升0.03個百分點。撥備覆蓋率爲187.45%，較上年末增加5.91個百分點；貸款减值損失準備率爲5.48%，較上年末上升0.23個百分點，風險抵補能力保持穩定。核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別爲8.89%、12.75%、13.97%，較上年末分別上升0.25個百分點、2.06個百分點、2.06個百分點。



全力支持經濟回升向好 促進提振消費信心

相關數據顯示，2023年上半年，黑龍江省推動各項政策措施落地見效，農業生産穩中有升，服務業和消費市場恢復較快，地區生産總值人民幣6,604.8億元，同比增長4.7%。哈爾濱銀行圍繞國家、省市「十四五」規劃，聚焦黑龍江省建設「六個龍江」、推進「八大振興」和哈爾濱市打造「七大都市」，加快回歸本土本源、專注主責主業，針對黑龍江省以及哈爾濱市重點産業、重點項目工作部署，出臺百項措施，持續支持黑龍江省製造業轉型升級，重點加大中長期製造業貸款投放力度；配合地方政府加大對基礎設施建設項目支持力度，通過積極推進黑龍江省重點項目、哈爾濱市重點産業項目清單等系列政策措施執行落地，强化對民營企業、小微企業的金融支持。截至2023年6月30日，黑龍江地區的貸款餘額爲1,776.614億元，較上年末增長212.204億元，在全行貸款餘額占比較上年末增長2.6個百分點。



報告期內，哈爾濱銀行零售信貸業務以數字化普惠金融爲核心，堅持圍繞批量化、場景化、綫上化，聚焦小微、農戶、消費三大客群，强化大數據應用，精准定位細分市場，加速産品創新，提升金融信貸對實體經濟的服務水平，全力支持經濟回升向好，促進提振消費信心。截至2023年6月30日，個人貸款餘額爲人民幣1,206.049億元，較上年末增加2.8%，占全行貸款餘額39.1%，其中個人消費貸款餘額爲人民幣797.565億元，較上年末增長2.1%，占全行個人貸款餘額66.1%。



2023年上半年，哈爾濱銀行的穩健經營和創新發展進一步獲得市場認可。先後榮獲《金融時報》「2022中國金融機構金牌榜•金龍獎：年度最佳服務鄉村振興銀行」、普益標準「第三届金譽獎：卓越財富管理城市商業銀行、卓越轉型發展銀行」等榮譽。「統一智能風控平臺」榮獲中國數智金融年會「年度大數據産品創新獎」；「美好生活賬戶」産品榮獲2023年度《亞洲銀行家》「中國獎項計劃：區域金融最佳存款産品」等。截至2023年6月30日，哈爾濱銀行在英國《銀行家》(The Banker)「2023年全球銀行1000强」榜單中位列第183位，按利潤增幅排名中國銀行機構第四；在英國品牌諮詢公司Brand Finance「2023年全球銀行品牌價值500强」榜單中位列第264位；在中國銀行業協會「2023年中國銀行業100强」榜單位列第41位。





話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

