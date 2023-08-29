Monday, 28 August 2023, 21:57 HKT/SGT Share: 金活醫藥中期公司擁有人應占溢利同比增長55.8% 國內分銷業務加速恢復，核心產品表現亮眼

香港, 2023年8月28日 - (亞太商訊) - 醫藥大健康分銷領先企業—金活醫藥集團有限公司（「金活醫藥」或「集團」，股份代號：01110.HK）欣然公佈其截至2023年6月30日止六個月(「報告期內」或「上半年」)未經審核之中期業績。報告期內，受惠于中國經濟和消費業態的全面回暖，集團營業額錄得約人民幣5.53億元，較去年同期上升31.8%；毛利上升15.7%至約人民幣1.55億元；期内溢利約人民幣0.48億元，較去年同期上升35.9%；本公司擁有人應占溢利約為人民幣0.38億元，較去年同期上升55.8%；每股盈利為人民幣6.38分，上升59.9%。



金活醫藥董事局主席趙利生先生表示：「2023年上半年，消費者對身體和心理的健康狀況格外重視，希望能與各種健康資源建立聯繫，並正嘗試改善生活方式、提高生活質量，以追求有質感的生活，中醫藥保健成為趨勢帶動集團業務上升。」



藥品銷售持續增長，京都念慈菴川貝枇杷膏表現突出

2023年上半年，集團抓住年初「陽康」後群體對止咳、呼吸等產品的需求時機，并通過公司的SMART系統和合作夥伴的通力合作快速地將產品在終端貨架上架陳列銷售，同時輔以精準的營銷推廣，迎來了本報告期內京都念慈菴川貝枇杷膏營收大幅增長的碩果。而集團喇叭牌正露丸因優良的品質和口碑及良好的治療效果，深受消費者喜愛，產品供不應求，但因全球供貨不足等原因取得微增長。



另一方面，於報告期內，集團獲得了幸福科達琳在上海、河南、安徽、陝西、甘肅五省市推廣的合作授權，授權為期三年，掀開雙方合作新篇章。集團獲得該名牌產品授權，彰顯了集團實力和終端掌控力。科達琳與念慈菴均是來自香港地區的名牌產品，且都是針對感冒症狀的治療藥物，未來兩者將在終端市場會有很好的結合點。隨著疫情後市民情緒逐漸放鬆後，呼吸道疾病復發較高，集團引進該產品將和念慈菴形成香港名牌產品組合。



同時，集團建立了良好的商業合作和覆蓋，共計覆蓋連鎖藥店、單體藥店共計約15萬，基層醫療機構近2萬家，醫院及診所1萬多家，此外還覆蓋了便利店及商超。



集團積極探索處方藥和臨床銷售模式，推動依葉及健婦膠囊的銷售並取得一定進展。於報告期內，依葉動銷客戶數為9,526家，同比增長7.40%。在健婦膠囊臨床探索方面，集團通過合作夥伴及醫生臨床資料和論文，論證該產品對治療不孕不育的效果，市場關注度提升。



保健品需求上升，「康萃樂」益生菌及「Life’s DHA」持續受市場追捧

受益於香港訪港客流回升以及消費者對品牌品質性價比要求提高的趨勢，集團保健日化業務同比大幅上升。於報告期內，集團康萃樂益生菌及Life’s DHA分別取得同比增幅68.1%及42.2%增長。在消費者更加注重安全、品質和健康的理念的情況下，藻油類產品迎來發展良機，線上銷售藻油DHA漲幅高達50%、遠遠超過魚油類產品。作為全球藻油DHA品類創始者、行業公認的藻油和技術領先者，Life’s DHA因強有力的品牌影響力、優質的產品質量而備受消費者青睞。自本集團經銷Life’s DHA以來，銷售不斷增長。於本報告期內，本產品Life’s DHA系列產品銷量提升迅速，入選京東6.18黑馬品牌榜。



醫療器械不斷創新，繼續深推進「精益生產6S」管理模式

集團非全資附屬子公司深圳市東迪欣科技有限公司為國家高新企業，於本報告期內獲評深圳市專精特新中小企業殊榮。受國際國內大環境的繼續影響，導致東迪欣總體訂單同比有所下降，但通過積極營銷推廣，主力產品市場份額同比大幅提高，提升了毛利率。



東迪欣會繼續深入紥實地推進「精益生產6S」管理模式，確保產品高質量出品。不斷創新各電子原件的招投標採購方式，較大地減低了原材料成本，確保了公司毛利率的達標。



上半年，東迪欣公司累計擁有有效發明專利授權數3個，累計擁有有效實用新型授權數25個，累計擁有有效外觀設計授權數1個，累計擁有軟體著作權數13個。



龍德生命健康產業，推動深港中醫藥開放結合及創新

本集團多年來致力於推動深港中醫藥開放結合及創新中藥國際化佈局，金活·龍德生命健康產業園承 擔建設創新中醫藥生態夥伴使命，提供專業化生物醫藥硬件及共享設備平台。於本報告期內，龍德產業園整體進度已完成85%。招商工作正在緊鑼密鼓進行中。期間本集團與深圳天使母基金共同舉辦「20+8」產業對接會，與數十家家生物醫藥、醫療器械、大健康等產業企業、投資機構和生態夥伴建立了雙向聯繫。



金活醫藥集團董事局主席趙利生先生總結：「2023年是集團五五戰略的第二年，繼上年開局良好的勢頭，於報告期內集團發展態勢可喜，超額完成2023年上半年計畫，收益與去年同期相比增長32%。2023年下半年集團將繼續快速推進五五戰略中戰略目標分解計畫和子戰略分解計畫的落實和執行，並將根據市場實際情況進行動態調整，做好人、財、物的資源整合和優化分配，優先確保戰略資源的投入和推進，圍繞「主業突出、相關多元」的發展思路，持續提高醫藥健康主業的經營品質，提高企業在科技和產品方面的核心競爭力以及集團盈利能力，進而打造具有核心競爭力的大型企業集團。」





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