來源 EEKA Fashion 贏家時尚公布2023年中期業績 純利錄得71.57%增長 銷售業績頻頻取優 ESG體系持續提升

香港, 2023年8月28日 - (亞太商訊) - 贏家時尚控股有限公司(「贏家時尚」或「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」,股份代號:3709.HK)宣布其截至二零二三年六月三十日止六個月(「報告期間」之未經審核中期業績。



於報告期間,本集團收益達人民幣3,340.90百萬元,增加15.36%,純利為人民幣442.20百萬元,較二零二二年上半年大幅增加71.57%。純利率由二零二二年上半年的8.90%大幅上升至報告期間的13.24%。主要由於本公司的全面升級策略已開始顯現出積極的經營業績。



上下游齊齊發力 收益表現優越

本公司堅持「多品牌、全渠道、平臺化、上下游」的長期戰略,不斷迭代核心管理系統,優化平臺運營管理能力,牢固核心競爭優勢,在品牌擴量和供應鏈提質兩端,取得良好表現。



於報告期間,來自直營零售店的收益由二零二二年上半年的人民幣2,279.81百萬元增加19.44%至報告期間的人民幣2,722.99百萬元。來自經銷商的總收益由二零二二年上半年的人民幣162.23百萬元減少11.97%至報告期間的人民幣142.81百萬元。來自電子商貿平台的總收益由二零二二年上半年的人民幣443.40百萬元增加4.58%至報告期間的人民幣463.72百萬元。



旗下品牌銷售頻取佳績 並獲業內認可

於報告期間,本公司持續推進卓越商品體系快速落地,加快產品全面升級,釋放產品改革紅利。主要品牌Koradior及NAERSI旗下產品銷售所得收益分別增加11.14%及8.91%或人民幣112.98百萬元及人民幣57.66百萬元。La Koradior、NAERSILING及NEXY.CO品牌表現突出,產品銷售所得收益分別增長至人民幣217.05百萬元、人民幣252.22百萬元及人民幣479.71百萬元,相比二零二二年上半年分別增加30.04%、22.76%及24.71%。ELSEWHERE、CADIDL及FUUNNY FEELLN的產品銷售所得收益分別增長至人民幣273.12百萬元、人民幣215.50百萬元及人民幣72.00百萬元,相比二零二二年上半年分別增加16.62%、17.67%及8.09%。



於二零二三年一月五日,二零二二年(第六屆)博鰲企業論壇暨中國品牌博鰲峰會在海南三亞盛大舉行。頒獎典禮上,贏家時尚集團旗下品牌Koradior榮獲「二零二二年度時尚典範品牌」稱號,La Koradior榮獲「二零二二年度十大影響力品牌」稱號。在頒獎典禮上榮獲該等殊榮,是對該兩個品牌二零二二年在時尚行業取得卓越成就及顯著影響的認可。



ESG體系逐漸完善 支撑公司扶摇向上

公司管治方面,本公司已建立領導力體系、卓越商品力體系、銷售力體系三大支柱人才發展框架,探索建立符合本公司獨特需求和要求的人才發展模式。於二零二三年二月,本集團在學道家塾組織開展的「二零二二年(第十屆)中國最佳學習型企業」評選活動中榮膺「二零二二年中國最佳學習型企業」稱號,此次評選要求企業學習需圍繞戰略創新、轉型進行卓有成效的實踐探索,具有企業獨特理念的學習方法論。



此外,本集團積極承擔企業社會責任,如ELSEWHERE聯袂《新樂園》雜誌開啟線上藝術展,邀請三位海洋藝術家探索海洋環保藝術,提高海洋保護重要性意識,突出可持續時尚促進海洋保護的潛力。



未来將持續提升 維持優越業務發展水平

就內部運營而言,下半年我們須繼續堅持全面「提質」策略,促進質量效益、門店效益及人員效益的全面提升。在品牌建設方面,利用更廣泛的整合營銷體系持續提升品牌力;加快推進標準化、流程化卓越商品體系改革項目,加強優質供應鏈的整合及建設,深化產品開發與供應鏈的結合,加快所有品牌產品力的釋放;重點推進大型單一品牌旗艦店的建設及運營。提升線上商品供應質量,提高性價比;品牌與產品線覆蓋更多平台,下半年須挖掘小紅書等平台機會,加大對視頻號小店的投入;加大天貓及京東商城同款產品的投入,擴大平台店舖數量



贏家時尚控股有限公司董事會表示:「近三年,本公司已從『中國中高端女裝行業領軍企業』華麗崛起成為更有實力、更有自信的『中國輕奢品牌管理集團』。二零二三年將是我們迎來更好發展前景的新起點,本公司堅信『念念不忘,必有迴響』。下半年,經濟環境的不確定性仍未完全消除,但伴隨著積極的財政及貨幣政策的正面影響,市場逐步修復及存量博弈利好龍頭企業等方面,本公司較為樂觀。我們將保持戰略定力,堅持品牌定位和核心理念,尊重規律、客戶、產品、市場和人才,持續深耕多品牌運營基礎,強化平台化運營和系統化管理能力,加之全體員工堅定不移的努力,堅信能夠實現股東利益最大化。」



有關贏家時尚控股有限公司(3709.HK):

贏家時尚控股有限公司是一家具有獨特品牌文化理念、先進研發設計中心、健全營銷服務體系、高效物流配送和網絡管理系統的著名時尚服飾集團。集團自成立起就深耕於中國高端女裝服飾行業並於2014年在香港主板上市。目前集團旗下有Koradior、La Koradior、ELSEWHERE、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、FUUNNY FEELLN八個自主品牌,力爭佔領時尚制高點,成為領先的中國輕奢品牌管理集團。



更多資訊請訪問贏家時尚網站:http://www.eekagroup.com/



此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表贏家時尚控股有限公司發佈。



