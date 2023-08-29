Monday, 28 August 2023, 15:39 HKT/SGT Share: 陽光保險2023「中考」大捷：內生增長向好 高質量發展成色盡顯

香港, 2023年8月28日 - (亞太商訊) - 保險是現代金融體系的重要支柱，在國民經濟中具備著舉足輕重的作用，隨宏觀經濟的不斷恢復，我國保險產品消費需求逐步復蘇，市場規模保持著強勁增長態勢。隨著7月24日中共中央政治局會議釋放出的多項促進經濟增長與資本市場發展政策措施陸續落地，保險板塊有望充分受益于會議內容帶來的負債端、資產端預期改善，進而為陽光保險（06963.HK）這樣的中生代險企提供廣闊的發展空間。



各項財務指標穩健增長 基本盤「穩」且「新」



8月25日，陽光保險發佈2023年中期業績。數據顯示，2023年上半年，陽光保險實現總保費收入人民幣678.1億元，同比增長7.7%；內含價值人民幣1049.8億元，較上年末增長3.7%；歸母淨利潤人民幣29.0億元，同比增長9.0%。



通過客戶需求洞察、產品體系完善、服務體系構建、數字化創新等舉措，陽光保險全力打造核心優勢，取得了十分靚麗的成績。在機遇與挑戰並存的背景下，公司持續專注保險主業和價值發展，彰顯出高質量發展的成色，基本盤不僅「穩」，而且「新」，同時還為保險行業注入了澎湃活力。



兩大主業相輔相成 持續增強核心競爭力

在壽險方面，2023年上半年，陽光保險壽險業務結構持續優化，新業務價值實現較快增長。壽險總保費收入人民幣458.5億元，同比增長9.0%；新單期繳保費收入人民幣139.5 億元，同比增長53.4%；上半年新業務價值人民幣26.8億元，同比增長37.1%，多元化協同發展的經營模式進一步夯實。



在財險方面，2023年上半年，陽光保險持續深化車險智能生命表工程應用，深度融合車險經營與精算技術，提升定價準確性和資源分配科學性；同時建設非車數據生命表，持續提升業務定價及資源配置能力，盈利能力持續增強。原保險保費收入人民幣219.3億元，同比增長5.1%，業務結構進一步優化，車險與非車險業務進一步均衡發展；價值業務和戰略板塊實現較快增長，其中家用車保費增速9.5%，新能源車保費增速80.3%，農險保費增速42.9%，政策性健康險保費增速74.6%；強化業務管理和風險篩選，承保綜合成本率98.2%，同比下降0.7個百分點。



壽險和財險兩大主營業務規模化、協同發展，一方面有效提高陽光保險產品的市場佔有率，增強經營抵抗風險的能力，為長遠發展和業績增長奠定良好的基礎。另一方面，利於提高整體資源整合能力，完善公司的產品體系，促進自主創新能力和產品質量升級，增強公司的核心競爭力。



不僅如此，近年來，陽光保險深化落地客戶戰略，圍繞構建面向客戶的多元產品服務體系，持續推進「縱橫計劃」與「夥伴行動」，服務與經營能力不斷提升，為壽險、財險兩大業務增長注入強勁活力。



積極履行社會責任 文化基因鑄就更高價值



在高速發展的同時，陽光保險積極履行社會責任，踐行可持續發展。於2023年上半年，公司持續服務國家戰略，支持實體經濟，推動鄉村振興，為實體經濟提供風險保障人民幣32.6萬億元；服務共建「一帶一路」，為「一帶一路」項目提供風險保障人民幣669.8億元；幫扶中小微企業，為約1.5萬家中小微企業提供風險保障1,269.0億元，幫助小微企業獲得融資金額人民幣53.9億元。



同時，陽光保險發揮金融科技、醫療資源優勢作用，積極組織參與教育、助老、扶貧等各類公益活動。比如在全國24個省份累計援建73所博愛學校，累計培訓鄉村醫生17,733人次，累計為37,729名員工發放父母贍養津貼。



此外，陽光保險積極推動綠色發展，實現和諧共生，2023上半年為75.4萬家企業及個人提供綠色保險保障近人民幣6.0萬億元，提供賠款支持超17.4億元；持續優化可持續投資框架，強化投資過程中的ESG風險管理，截至2023年6月末，可持續投資餘額超500億元。公司履行社會責任方面的出色表現，展現「擔當、進取、守信、負責」的良好社會形象，也為經濟社會高質量發展貢獻力量。



對陽光來說，業績盈利與社會價值創造的持續性、穩定性來自其內在的文化基因，始終堅持務實的陽光文化讓陽光成立以來就快速脫穎而出，穩紮穩打走出亮眼曲線。而這種文化的創造來自董事長張維功的堅持。



2004年，張維功辭去公職，帶領創業團隊開始創業，經歷了220多個日夜，走遍中國17個省，商談389家企業，他以價值觀選擇投資者，以完全市場化的方式創業、組建陽光財險，並在此基礎上成立了陽光保險集團。這段經歷形成了“敢於挑戰、堅韌不拔”的創業精神，為日後陽光的發展注入了“奮鬥”的強基因。



讓人意想不到的是，陽光在正式開業前，專門拿出了近四個月的時間，同步研究與確定公司的文化，並確立了“五十字箴言”的陽光文化。如今，在創業精神與獨到、堅實、系統、完整的陽光文化指引下，陽光的發展已成為行業內亮麗的風景線。



市場研究普遍認為，資產和負債兩端同頻共振，將有力拉動保險股估值修復，且隨著保險業負債端持續改善，未來保險股的強勢走勢有望得到延續。在內部需求和外部環境的雙重作用下，陽光保險積極把握中國保險行業不斷變化的格局所帶來的機遇，借助行業發展東風，實現了業績及規模效應的穩定成長，全面釋放滾雪球效應；且在精神內核與文化基因的加持下，可以預見，公司2023年全年業績具有高確定性，潛力可期。





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