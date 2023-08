Monday, 28 August 2023, 15:27 HKT/SGT Share: 陽光保險公佈2023年中期業績 經營指標穩健增長 持續加強企業文化建設

香港, 2023年8月28日 - (亞太商訊) - 陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」,及其附屬公司統稱「集團」;股份代號:06963.HK)公佈截至2023年6月30日止六個月(「報告期」)之中期業績。



2023年中期業績摘要:

-- 實現總保費收入人民幣678.1億元,同比增長7.7%;

-- 實現保險服務收入人民幣301.6億元,同比增長7.3%;

-- 歸屬母公司股東的淨利潤人民幣29.0億元,同比增長9.0%;

-- 內含價值為人民幣1,049.8億元,較上年末增長3.7%;

-- 壽險新業務價值26.8億元,同比增加37.1%;

-- 年化综合投資收益率4.9%;

-- 截至2023年6月30日,有效客戶數約3,192萬。



2023年上半年,外部環境複雜嚴峻,但中國經濟運行持續回升向好,展現出巨大的發展韌性。面對我國經濟持續恢復、居民需求不斷激發、行業轉型加速加深的新機遇,集團因勢利導、順勢而上,全面貫徹新發展理念與新發展模式,致力於保險核心業務和企業價值的發展,通過創新深化為業務發展提供動能,並成功完成上半年經營指標任務。



報告期內,集團業務穩健增長,價值創造能力持續增強,繼續保持良好的增長態勢。全年實現總保費收入人民幣678.1億元,同比增長7.7%;實現保險服務收入人民幣301.6億元,同比增長7.3%。歸屬母公司股東的淨利潤人民幣29.0億元,同比增長9.0%。內含價值為人民幣1,049.8億元,較上年末增長3.7%。年化綜合投資收益率4.9%。截至2023年6月30日,集團有效客戶數約3,192萬。



堅守保險主業夯實基礎 高質量發展盈利能力增強



上半年,中國國民經濟恢復向好,为保險行業強勁復蘇築牢了重要基石。作爲中國領先的保險企業,集團堅持專注保險主業,壽險、財險業務齊頭並進、均衡發展。上半年,壽險進一步夯實銷售渠道多元化協同發展的經營模式,新業務價值持續提升;財險持續深化車險智能生命表工程和非車數據生命表,盈利能力持續增強。



壽險方面,保險產品“保障”+“儲蓄”的“逆週期”特性不斷帶動需求持續提升,讓回暖成為行業主基調。陽光人壽把握發展契機,實現發展新突破,並堅持價值發展不動搖,夯實自身發展韌性與穩定性,圍繞客戶家庭全生命週期,紮實推進「縱橫計劃」客戶戰略。通過客戶需求洞察、產品體系完善、服務體系升級、隊伍轉型發展、數據智能創新等方面,不斷推進集團穩健發展。報告期内,壽險業務結構持續優化,新業務價值實現較快增長。實現總保費收入人民幣458.5億元,同比增長9.0%;其中新單期繳保費收入人民幣139.5億元,同比增長53.4%;上半年新業務價值人民幣26.8億元,同比增長37.1%。



財產險方面,隨著經濟持續復蘇,行業整體維持高景氣度,更為可喜的是行業車險業務與非車險業務結構優化進一步加強,多元化發展顯著,這也是行業未來跨越週期波動的顯著優勢。陽光財險同樣進一步夯實高品質發展基礎,繼續堅持以客戶為中心,堅持「好字當頭,好中求進」發展理念,業務結構進一步優化,盈利能力持續增強,。報告期內,原保險保費收入人民幣219.3億元,同比增長5.1%;價值業務和戰略板塊實現較快增長,其中家用車保費增速9.5%,新能源車保費增速80.3%,農險保費增速42.9%,政策性健康險保費增速74.6%。強化業務管理和風險篩選,持續深化車險智能生命表工程應用,深度融合車險經營與精算技術,並進一步完善非車數據生命表的應用,提升風險定價準確性和資源配置科學性,承保綜合成本率98.2%,同比优化0.7個百分點。



資產管理方面,集團秉持長期價值投資理念,持續優化資產負債管理體系,完善投資管理制度,發揮全品種投資資質及多元化投資能力優勢,堅持與保險負債特性匹配並穿越宏觀經濟週期的戰略資產配置,構建以實現長期、穩定、可持續收益為目標的投資組合。截至2023年6月30日,集團總投資資產規模為人民幣4,666.0億元,較上年末增長12.4%;實現總投資收益人民幣76.9億元,同比增長1.3%;年化總投資收益率3.5%,年化綜合投資收益率4.9%。集團亦發揮專業優勢,第三方資產管理規模為人民幣3,664.9億元。



堅持價值發展 不斷提高客戶服務能力



除了專註於保險業務方面的職責,集團亦注重實現價值發展,持續推進客戶戰略,構建客戶敺動型發展模式,圍繞構建面向客戶的多元產品服務體系,持續推進「縱橫計劃」與「夥伴行動」,客戶服務能力不斷提升,從而鞏固自身在行業中的地位,為未來的發展奠定了堅實的基礎。



面向個人客戶,陽光人壽持續推進「縱橫計劃」,圍繞客戶家庭全生命週期不同階段的核心需求,開展海量客戶需求調研工作,形成富有陽光特色的人生保障導圖,持續豐富「保險+服務」產品供給體系,優化客戶服務體驗。截至2023年6月30日,陽光人壽有效客戶數1,351萬。



面向團體客戶,陽光財險持續推進「夥伴行動」模式落地,以「保險+科技+服務」的形式,試點推廣紅外熱像、無線煙感等物聯網感知技術服務,打造形成行業化專屬風險管理解決方案,助力企業客戶開展風險減量工作。截止2023年6月30日,陽光財險有效客戶數1,914萬。



在專註於保險主要業務領域,並在人身險和財產險市場中保持領先地位的同時,集團始終堅持價值發展的原則,以不斷精進的客戶經營贏得市場良好口碑。隨著業績的持續增長,客戶認可的不斷積累,集團的內在價值受到市場的長期關註,同時經營的韌性和長期投資價值也得到充分展現。



內外部協同雙輪驅動 加快佈局數據智能創新



報告期內,集团構建了內部自主和外部協同雙輪驅動的數據智能創新佈局。打造銷售機器人、管理機器人、服務機器人「三大機器人」。強化客戶經營、內容運營核心能力,持續優化客戶服務深度和廣度,提升客戶體驗。通過服務機器人為語音呼入客戶提供的業務辦理智能化率70%,智能化諮詢服務率90%以上。



同時,集團深耕大數據應用能力,持續推進數智化轉型。加強內外部數據整合與洞察,結合人工智能技術輔助營銷、提升客戶資源轉化效率和能力;完善「車險智能生命表」體系,並建立以非車數據生命表為核心的非車經營體系,強化風險定價能力;升級風控平台建設,持續提升風控能力。



此外,集團還強力推進陽光GPT戰略工程。聚焦保險領域私有化大模型研發突破,實現多應用入口、多模態服務支持、多業務場景融合的多項智能支持能力,加速在客戶服務、銷售支持等核心業務場景應用。陽光GPT上線3個月內,累計使用次數34.5萬次。



「創業基因+陽光文化」雙重引擎 積極履行社會責任傳遞陽光溫度



良好的增長態勢,與集團創業時期打下的良好基礎和企業文化的不斷發揚有著密不可分的關系。作為一家以創業驅動為特征的企業,集團是保險企業中罕見的以創業形式尋找股東並獲得批籌的公司之一,因其獨特性,原始創業期間形成了「敢於挑戰、堅韌不拔」的創業精神,為日後的發展註入了「奮鬥」的強基因,奠定了集團的價值主張與企業家精神的基礎,成爲集團不斷發展壯大的基因力量。



此外,企業文化建設也是企業生存和發展的重要戰略資源之一,是企業應該珍惜的寶貴物質和精神財富,是既能提高企業的競爭力,又是構建和諧企業的關鍵因素。集團積極將陽光文化滲透至管理的各個方面,積累與沉澱出了創業時的基因文化、開業時的基礎核心文化、開業後的完整核心文化,直至逐步發展成為覆蓋集團各領域的分項文化、崗位文化,構建起豐富而完善的文化體系,形成獨到、堅實、系統、完整的陽光文化,融為堅守主業、追求價值的發展定力。



值得一提的是,在「創業基因+文化血液」的雙重影響下,集團牢記自身肩負的社會責任、擔當使命,以實際行動支持實體經濟,履行社會責任,踐行可持續發展。2023年上半年,集團為實體經濟提供風險保障人民幣32.6萬億元;為「一帶一路」項目提供風險保障669.8億元;為約1.5萬家中小微企業提供風險保障1,269.0億元,幫助小微企業獲得融資金額53.9億元;在全國24個省份累計援建73所博愛學校,累計培訓鄉村醫生17733人次;為75.4萬家企業及個人提供綠色保險保障近6.0萬億元,提供賠款支持超17.4億元;截至2023年上半年,可持續投資餘額超500億元。



展望未來,在經濟整體穩健、居民財富積累、人口老齡化等因素的推動下,我國保險市場仍具有很大的增長潛力。集團將繼續以「讓人們擁有更多的陽光」為使命,以「做專業領先的家庭保險保障服務提供商與值得信賴的企業風險管理夥伴」為商業追求,貫徹「好字當頭、好中求進」的發展要求,紮實推進「縱橫計劃」與「夥伴行動」,不斷積蓄陽光發展的力量。



關於陽光保險集團股份有限公司

陽光保險集團股份有限公司是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來,集團以價值創造為主線,致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。集團通過陽光人壽經營壽險和健康險業務,通過陽光財險經營財產險業務,並通過陽光資管對保險資金進行運用管理。截至2023年6月30日,集團已連續12年蟬聯中國企業聯合會發佈的中國企業500強,連續12年被世界品牌實驗室評選為「中國500最具價值品牌」。





