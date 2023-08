Monday, 28 August 2023, 14:29 HKT/SGT Share:

來源 Zhaojin Mining 招金礦業上半年歸母淨利潤翻倍,下半年將全力增產、增儲、增效

香港, 2023年8月28日 - (亞太商訊) - 2023年上半年,面對嚴峻複雜的內外部發展環境以及金價高位運行的歷史機遇,招金礦業 (1818.HK) 不斷提升風險預判能力,適時把握市場機遇,有效化解各種風險和挑戰,取得了來之不易的發展成績。2023年上半年,招金礦業實現營業收入約人民幣34.47億元,較去年同期總體保持平穩;淨利潤增長約74.13%至約人民幣365,360,000元,母公司股東應占溢利增長約134.61%至約人民幣252,858,000 元,母公司普通股股東應占每股基本及攤薄盈利增長約33.33%至約人民幣0.04 元。



生產經營態勢良好,穩住安全生產基本盤

2023年上半年,招金礦業生產經營持續向好,共完成黃金總產量約為11,768.81千克(約378,375.76盎司),其中礦產金8,419.27千克(約270,685.69盎司)。同時,招金礦業不斷強化探礦增儲工作,夯實生產根基,上半年,共完成地質探礦投資人民幣0.54億元,探礦新增金金屬量13.92噸、銅金屬量573 噸。在抓好量的同時,招金礦業更追求質的提升,加強生產技術現場管理,持續優化工藝流程,嚴格工藝參數標準,入選品位較年計畫增長0.06克/噸,選礦回收率較年計畫提高0.95%,主要技術經濟指標的持續優化對產量形成有效支撐。



面對全國安全生產形勢嚴峻、極端天氣誘發災害風險等多重複雜因素,招金礦業嚴格開展礦山安全生產綜合整治和重大事故隱患專項排查整治行動,2023年上半年,共投入安措資金人民幣9,093萬元,以全員責任落實、重大風險管控、安全培訓創新、資訊化管理平臺建設、「四化」建設等為主要工作內容,確保了安全生產形勢平穩。



「雙重點」項目穩步推進,挖掘後勁增長潛力盤

項目是生產和業績增量的保障。招金礦業以「雙重點」專案為引領,強化項目建設和科技創新兩項重點工作。2023年上半年,瑞海礦業采選工程、金亭嶺礦業草溝頭礦區改擴建工程等重點專案全部啟動,在國家製造業創新中心建設、重點科研項目實施及驗收、科技政策爭取及管理等方面取得佳績,新增認定和複審通過高新技術企業3家;獲批省級專精特新中小企業2家;實施技術創新專案27項,新申請專利67項,授權專利44項,榮獲省部級科技進步獎6項。



礦產資源是礦山企業的生命線。招金礦業在保生產前提下,不斷強化探礦增儲工作,夯實生產根基。上半年,共完成地質探礦投資人民幣0.54億元,探礦新增金金屬量13.92噸、銅金屬量573噸。值得一提的是,公司主力礦山夏甸金礦深部鑽孔見礦,指示了深部第二礦體富集帶的存在;肅北金鷹空白區鑽孔陸續見礦,品位及厚度達到理想效果。



招金礦業主動把握國內外宏觀政策及行業機遇,穩步推進對外開發工作,依託新組建的投資事業部,考察儲備了新疆、甘肅、青海等地一批重點礦山專案,以低於市場估值的價格成功競拍甘肅北山金礦,該項目保有資源儲量17.26噸、平均品位10.58克/噸,開發前景良好。



全力增產、增儲、增效,踐行ESG理念實現和諧發展

展望2023年下半年,招金礦業半年報表示,將緊緊圍繞各項任務目標,深化「五優競賽」,盯緊品質、產量、儲量三個關鍵的發展支撐,推動公司全力增產、增儲、增效,積極踐行ESG理念實現和諧發展。



在金價預期增長的利好下,招金礦業將強化行情抓取、波段操作和風險控制三大能力,科學組織產銷,確保銷售增利平穩落袋,實現增產創利。對此,招金礦業將重點圍繞入選品位、回收率等關鍵生產指標,強化程序控制和作業管理,全力實施品位保衛戰、指標攻堅戰。加大考核調度的密度和力度,對骨幹礦山黃金產量進行日調度、月考核,確保下半年產量目標順利完成。



在全球黃金產業深度調整的背景下,招金礦業將牢牢把握資源這一生命線,加強資源佔有,實現轉化落地。在重點實施銅輝礦業、夏甸金礦和甘肅北山、肅北金鷹、豐甯金龍、招金白雲等重點礦山探礦找礦工程,推進「探轉采、采轉建」,保障生產接續和產能增長的同時,加快推進前期國內外對外開發項目的轉化落地,把項目優勢轉化為發展優勢。



同時,招金礦業也將加快推進雙重點項目建設步伐,集中優勢力量,實現快速見效。一是抓好瑞海礦業和金亭嶺草溝頭礦區項目建設兩大會戰,確保按期完成投達產任務;二是集中優勢持續攻關十大科研技術項目,加快科研成果轉化;三是謀劃夏甸金礦、大尹格莊金礦等骨幹礦山深部開拓及尾礦綜合利用項目,實現本集團打基礎、利長遠的發展大計。



公司治理方面,招金礦業將在下半年加強「三會」合規運作,提升資訊披露管理水準,強化與投資者互動交流,讓投資者和市場更加深入地瞭解公司的發展規劃,增進投資者瞭解和認同,以此提振投資者持股信心。積極踐行ESG理念實現和諧發展,開展企業文化和民心工程建設,持續創建以“政府滿意、員工滿意、股東滿意、社會滿意”為內涵的 “四方滿意型”企業,致力於實現追求經濟效益與可持續發展的有機結合。





