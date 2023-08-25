Friday, 25 August 2023, 21:55 HKT/SGT Share: 能鏈智電擬全資收購瑞典電動汽車充電解決方案提供商Charge Amps

香港, 2023年8月25日 - (亞太商訊) - 北京時間8月22日，中國充電服務第一股能鏈智電（NASDAQ：NAAS）在盤前發佈公告，擬以6640萬美元全資收購瑞典電動汽車充電服務解決方案提供商Charge Amps，目前已經完成協議簽署。

Charge Amps的家庭充電服務

Charge Amps成立於2012年，總部位於瑞典斯德哥爾摩，為家庭、商業地產、辦公及其他目的地公共充電提供自主研發的充電樁產品及充電運營綜合解決方案，在整個瑞典充電樁市場銷售額中，該公司占比達22%。Charge Amps在挪威、芬蘭、荷蘭、英國、西班牙、德國等歐洲13個國家建立了52家分銷商的銷售管道網路，2020年到2022年，營收年複合增長率超過80%。其核心充電樁產品由瑞典超跑汽車品牌科尼賽克前設計師Joachim Nordwall主導設計，在歐洲、美國、韓國、中國擁有37件專利申請，包括外觀設計、視覺化連接技術、充電插接技術等。它還是一家環保企業，所有充電樁產品製造原料均為可持續和回收材料。



Charge Amps核心團隊在清潔能源、系統開發、電子設計、電氣製造等領域具備豐富國際化經驗，其CEO Olle Tholander擁有20多年的全球商業管理經驗，曾在Climeon、愛立信等國際公司擔任高管職位。主要管理團隊成員來自于愛立信、艾默生、斯堪的亞電子、瑞士亞斯康等國際公司，為企業的持續快速發展奠定基礎。



通過此次並購，能鏈智電將深入歐洲充電服務市場，借助Charge Amps領先的市場地位、技術創新能力與市場管道能力，開展歐洲當地語系化服務，並實現與Charge Amps在充電樁的自主研發、生產製造、市場行銷以及充電服務解決方案等領域的業務協同與資源整合，為開展更大範圍的全球化業務佈局提供重要錨點與實踐經驗。



能鏈智電聯合創始人、總裁兼CFO吳雪廬表示：“我們很高興Charge Amps品牌和團隊能夠加入能鏈智電，這是我們拓展國際市場的重要里程碑。我們對電動汽車在歐洲市場的普及前景和整體充電服務能力充滿信心。我們有信心與 Charge Amps 團隊合作，進一步鞏固其在電動汽車充電領域的領先地位。我們還將通過Charge Amps 管道推出更多產品。我堅信此次收購將為我們的股東帶來更多價值。”



Charge Amps首席執行官Olle Tholander表示：“目前全球投資者對我們的市場，特別是 Charge Amps 表現出了濃厚的興趣。近年來，我們一直努力為公司的長期戰略和增長計畫確定最佳解決方案。我們相信 NaaS 擁有專業知識和財務實力來支持它。 Charge Amps 將繼續以同樣的品牌在歐洲發展，並將擴大產品範圍，以加速公司的擴張。借助NaaS擴展的產品組合，Charge Amps不僅能夠為用戶帶來更具競爭力和針對性的解決方案，還能加速向電氣化生活的過渡，打開通往更智慧生態系統的大門。”



歐洲是全球第二大新能源汽車市場，與中國、美國共同佔據全球90%以上的新能源汽車市場份額。根據國際能源署（IEA）資料，歐洲新能源汽車銷量由2016年的21.2萬輛增至2022年的260萬輛，年複合增長率高達52.44%。銷量高速增長驅動保有量提升，截至2022年，歐洲新能源汽車保有量達762萬輛。然而，歐洲公共充電樁保有量僅從2016年的11.61萬個增加至2022年的47.47萬個，年複合增長率26.44%，公共充電樁建設力度遠低於新能源汽車增速。公共車樁比高達16:1，存在較大的充電樁缺口，海外加速建設充電樁迫在眉睫。



中國作為全球新能源汽車市場最大的國家，已建成世界上數量最多、分佈最廣的充電基礎設施網路。能鏈智電始於中國市場，於2022年6月13日登陸納斯達克，為新能源全產業鏈提供一站式服務，包括充電站選址諮詢、軟硬體採購、EPC工程、運營運維、儲能、光伏、虛擬電廠、自動充電機器人等，通過數位技術和人工智慧提升產業效率。2022年能鏈智電全年充電量達27.5億度，占中國公用充電量的20%。截至2023年3月31日，能鏈智電已覆蓋5.5萬座充電站、連接57.5萬把充電槍。



此前，基於在中國新能源充電服務市場的成功實踐，能鏈智電開啟全球化戰略佈局，致力將中國充電服務行業解決方案帶到全球。歐洲方面，能鏈智電在荷蘭設立了歐洲總部，為當地合作夥伴提供完善的充電產品和解決方案。



全球新能源浪潮來襲，國際能源署（IEA）發佈的《全球電動汽車展望2023》顯示，預計2030年，全球電動汽車的銷量將超過7000萬輛，保有量將達到3.8億輛，全球年度新車滲透率有望觸及60%。隨著需求、政策、技術推動產業進入增長週期，中國新能源產業鏈出海有望迎來發展機遇。





話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

