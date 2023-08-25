Friday, 25 August 2023, 21:22 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐發佈2023年中期業績 深入虛幻引擎5研究與人工智能技術應用，構建以用戶需求為核心的推廣策略及發行模式

超高水準女性向新遊推動業績發展，多樣化的遊戲組合打造多元化產品矩陣

香港, 2023年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的移動遊戲公司祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK），公佈截至2023年6月30日止六個月（「報告期內」）的中期業績。



財務摘要︰

-- 2023年上半年收益為人民幣402.3百萬元，較截至2022年同期增長22.0%。

-- 2023年上半年於中國大陸市場產生的收益為人民幣238.3百萬元，佔總收入的59.2%。綜合遊戲發行及運營收益為人民幣301.2百萬元，佔總收入的74.9%。

-- 2023年上半年毛利為297.7百萬元，較2022年同期增長22.6%，毛利率為74.0%。



營運摘要︰

-- 截至2023年6月30日，公司在逾170個地區市場推出19款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本。

2023年3月，《以閃亮之名》在中國大陸地區正式上線。遊戲在中國大陸地區上線首日即登頂中國大陸地區iOS應用商店遊戲免費榜榜首並連續四日霸榜，上線次日衝入中國大陸地區iOS遊戲暢銷榜前十名;2023年4月至6月，遊戲在中國大陸地區先後開啟「月下盛筵」、「海之音誓」、「夜薔綺想」及「浮世雪舞」活動，並分別在活動首日取得大陸地區iOS遊戲暢銷榜第5名、第5名、第8名及第3名的成績。



-- 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，公司預期於2023年下半年至2025年期間推出9款MMORPG、SLG、卡牌RPG、射擊、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。



2023年上半年，公司錄得收益人民幣402.3百萬元，較2022年上半年人民幣329.8百萬元增加22.0%，主要由於《以閃亮之名》於報告期內在中國大陸、歐美及東南亞等地區上線所致。2023年上半年收益中，於中國大陸產生的收益為人民幣238.3百萬元，佔總收入的59.2%。綜合遊戲發行及運營收益為人民幣301.2百萬元，佔總收入的74.9%。期內，公司毛利為人民幣297.7百萬元，毛利率為74.0%，与2022年上半年的73.6%基本相同。此外，2023年上半年的研發開支為人民幣299.2百萬元，較2022年同期減少18.5%，主要由於僱員福利開支及外包技術服務成本控制所致。2023年上半年的銷售及營銷開支為人民幣164.4百萬元，較2022年同期增加40.0%，主要由於報告期間與綜合遊戲發行及運營業務有關的推廣及廣告開支增加所致。期內的經調整虧損淨額為人民幣214.9百萬元。經調整虧損淨額減少主要由於《以閃亮之名》於報告期內在中國大陸、歐美及東南亞等地區上線導致收益增加，美元定期存款及銀行結餘產生的利息收入增加，以及研發成本控制導致相關費用降低所致。



深入虛幻引擎5研究與人工智能技術應用，構建以用戶需求為核心的推廣策略及發行模式



祖龙娱乐矢志成為世界頂級的遊戲公司，持續開發各品類行業領先的精品遊戲，為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗。目前，公司的行業人才於全國多地佈局，整體的人員結構持續迭代升級，在踐行降本增效的同時以開放的態度吸納行業內高價值人才。



在技術創新方面，公司對虛幻引擎5深入研究，利用其虛擬化微多邊形幾何系統對高幀度遊戲畫面及物體的邏輯感做了大幅提高優化，同時運用該技術顯著提升了美術製作和運行維護效率，走在了虛幻引擎5技術應用的前沿。此外，公司結合自身強大的技術及研發優勢積極探索人工智能在遊戲產品中的應用和拓展，包括將虛擬引擎5中的程式化生成場景(PCG)與人工智能相結合。



在全球化戰略佈局方面，公司在不同國家及地區持續輸出高質量產品，對各地市場的玩家用戶進行深度分析，構建以用戶需求為核心更具針對性的產品推廣策略及發行模式。《以閃亮之名》在全球的優秀表現，充分體現了公司對全球化戰略的高度重視，也展現了祖龙娱乐在多個國家及地區市場的強大實力。此外，公司與國際知名廠商合作的頂級IP產品擴大了祖龙娱乐在全球範圍的影響力，阿凡達手遊《阿凡達:重返潘多拉》項目的順利推進象徵著祖龙娱乐精品化的遊戲研發與運作得到了國際知名廠商的認可，並為公司進一步開拓不同國家及地區市場樹立了堅定的信心。



《以閃亮之名》推動業績發展，多款经典游戏持续贡献稳定收益



《以閃亮之名》是一款以公司新一代女性製作和策劃團隊為核心研發的超自由時尚女性向手遊，其畫面精緻程度、材質複雜程度均達到了移動平台上的超高水準。這款手遊於2022年在中國港澳台地區、新加坡、馬來西亞和日本先後上線，並於2023年3月在中國大陸地區正式上線。遊戲在中國大陸地區上線首日即登頂中國大陸地區iOS應用商店遊戲免費榜榜首並連續四日霸榜，上線次日衝入中國大陸地區iOS遊戲暢銷榜前十名;2023年4月至6月，遊戲在中國大陸地區先後開啟「月下盛筵」、「海之音誓」、「夜薔綺想」及「浮世雪舞」活動，並分別在活動首日取得大陸地區iOS遊戲暢銷榜第5名、第5名、第8名及第3名的成績。《以閃亮之名》定期開展遊戲內活動，持續豐富遊戲的可玩性，每次活動均吸引大量玩家參與並衝 進iOS遊戲暢銷榜前列，活動在帶來收入波峰的同時還極大地增強了用戶粘性。該遊戲已於2023年5月10日在歐美、泰國、印尼和越南等地上線。上線首日，登頂泰國、印尼、越南的iOS應用商店遊戲免費榜榜首，獲得美國iOS應用商店遊戲免費榜第2名。同時，公司正在積極研發遊戲的PC端，使得PC端畫面更精美、體驗更優化，並計劃於9月在中國大陸地區上線。該款遊戲以超高的產品質量樹立了優秀的口碑並吸引了大量的粉絲，隨著多平台的拓展及新玩法的不斷推出，這種良好的發展模式將勢必形成健康的遊戲生態，成為推動業績發展的強大動能，為公司帶來積極可觀的長線收益。



《龍族幻想》是中國首款由虛幻引擎4打造的真3D次世代MMORPG手遊，該遊戲在中國大陸地區獲得了巨大成功，並且在中國大陸以外地區有著優異的表現。通過配合週年慶、版本更新等活動，遊戲的長線表現穩定。截至2023年6月30日，遊戲的累計流水超過人民幣43億元，全球累計註冊用戶數超過4,300萬人。



《鴻圖之下》是公司首款由虛幻引擎4打造的SLG手遊。公司持續推出更新賽季，截至 2023年6月30日，《鴻圖之下》的累計流水超過人民幣15億元，累計註冊用戶數超過700萬人。



除以上遊戲外，《夢幻誅仙》、《萬王之王3D》、《御劍情緣》、《六龍爭霸》、《夢想新大陸》等多款在運營中的經典遊戲表現相對穩定並為集團持續貢獻收益。



以不同類型及多樣化的遊戲組合打造多元化產品矩陣



為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，公司預期於2023年下半年至2025年期間推出9款MMORPG、SLG、卡牌RPG、射擊、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。



《阿凡達：重返潘多拉》是公司面向全球玩家推出的一款將MMORPG與射擊相融合的革新產品。遊戲將玩家對戰環境(PvE)與玩家對戰玩家(PvP)進行了結合，玩家可自由選擇職業以及單人、組隊等不同戰鬥模式，在提升阿凡達角色等級的同時享受到暢快淋漓的射擊體驗。《阿凡達：重返潘多拉》通過虛幻引擎4將生機勃勃的阿凡達世界逼真地呈現出來，使玩家可以盡情探索歎為觀止的潘多拉星球。目前該遊戲完成了三次海外非付費測試、一次海外付費測試和兩次國內技術測試，公司通過對既往測試數據的持續分析，穩步提升遊戲品質。開發團隊針對射擊和動作玩法進行了優化，並大幅提升了畫面效果、遊戲性能呈現及不同硬件的兼容和運行效果。



《Madtale: Idle RPG》是一款放置卡牌RPG遊戲，已於2023年7月12日於歐美及東南亞地區上線。遊戲以玩家耳熟能詳的童話故事作為背景，採用豎版半屏的自動戰鬥玩法，呈現半屏地圖背景及半屏戰鬥場景。在卡通風格框架基礎下，遊戲結合了童話反轉元素，極具角色沉浸感和探索性。上線首周便進入法國、德國、泰國等多國iOS應用商店遊戲免費榜前10位，並且最高排在美國iOS應用商店遊戲免費榜第7位。



《三國群英傳：鴻鵠霸業》是一款基於三國群英傳IP打造的SLG遊戲，在繼承了《鴻圖之下》核心優勢的同時豐富了差異化的玩法，以打造更加多樣的戰鬥策略和戰鬥體驗。



項目E是一款由虛幻引擎4打造的、根據《龍族》系列小說和動漫改編及開發的策略卡牌類遊戲。遊戲在還原原著設定的基礎上，對角色人設和立繪進行精細製作，並設計創新玩法增添戰鬥體驗。



項目代號：IM是一款由虛幻引擎4打造的中國風卡牌RPG手遊。



日後，隨著產品類型由MMORPG、SLG、女性向擴張至射擊及策略卡牌等多品類和豐富多樣的風格，及持續完善「研運一體」的有機模式，預期祖龙娱乐遊戲的生命週期將進一步延長，這將對集團的收益作出更穩定及持續的貢獻。



關於祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中國領先的移動遊戲公司，經歷了二十餘年研發經驗的沉澱，始終秉持「成為世界頂級的遊戲公司，持續開發各品類行業領先的精品遊戲，為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗」的願景。截至2023年6月30日，公司在逾170個地區市場推出19款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，產品矩陣目前包括MMORPG、SLG、女性向、射擊和策略卡牌等多種品類。





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