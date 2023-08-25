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來源 Analogue Holdings Limited 安樂工程2023年上半年純利增加301.4%至2.375億港元 蓄勢待發把握後疫情時代的龐大機遇

通過創新及「邁向國際」願景促進可持續發展

香港, 2023年8月25日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股份代號：1977）今天公佈截至2023年6月30日止六個月（「回顧期內」）的中期業績，其中純利大幅增長並錄得高手頭合約價值。



摘要

-- 手頭合約總值高達122.760億港元

-- 毛利率上升至16.0%

-- 本公司擁有人應佔綜合溢利較去年同期增加301.4%至2.375億港元

-- 董事會已決議派付中期股息每股8.52港仙，維持50%派息比率



回顧期內，集團收益為28.411億港元，毛利為4.538億港元，而毛利率則上升至16.0%。本公司擁有人應佔溢利為2.375億港元。若撇除一間本公司於中國內地聯營公司私人配售完成後的攤薄收益1.241億港元，本公司擁有人應佔綜合溢利為1.134億港元。董事會已決議派付中期股息每股8.52港仙，派息比率為50%。



集團於2023年6月30日的手頭合約總值高達122.760億港元，為核心業務的未來發展奠定穩固基礎。回顧期內，集團繼續積極參與投標活動，合共投出570份單項價值逾100萬港元的標書或報價。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示：「儘管全球宏觀經濟逆風持續，防疫措施放寬為市場帶來一線曙光。踏入後疫情時代，市場氣氛逐漸由憂慮轉變為審慎樂觀。集團將繼續透過多元化的業務營運、市場領先地位及技術優勢，致力加強經常性收益來源。憑藉我們的『新科技』、『新市場』及『新業務模式』三大策略支柱，繼續鞏固集團的行業地位，我們已準備就緒，把握不同市場的嶄新機遇。」



截至2023年6月30日，屋宇裝備工程業務的手頭合約價值61.503億港元。回顧期內獲授的新合約總值為24.605億港元。屋宇裝備工程業務持續交付項目訂單，收益錄得17.480億港元。其中，集團於回顧期內取得多份新的維修保養合約，範疇涵蓋基礎設施營運、數據中心及房屋項目，總值5.486億港元，較去年同期上升313.1%，加強經常性收益來源。憑藉其行業領先地位及昭著聲譽，集團的數據中心團隊表現卓越，獲得多個合共價值超過6.087億港元的標誌項目，較2022年同期增加98.2%。集團亦為香港一間大型數據中心服務供應商開展多個大型數據中心項目。憑藉在澳門多個大型項目中擔當重要角色，集團目前正在當地執行一項大型酒店開發項目的重要合約。隨著香港政府表示致力促進城市可持續發展，加大房屋與基建方面的投資，並宣佈計劃興建30,000個簡約公屋，集團將繼續運用新技術以把握湧現的市場機遇。



環境工程業務的手頭合約價值45.989億港元，其中取得七份新合約或重大更改施工訂單，突顯我們在優質供水、污水及固體廢物基礎設施項目管理服務方面的專業知識。回顧期內，該業務的收益為6.225億港元，較去年同期上升24.6%。集團除了為污水處理廠推行多項創新方案，以延長這些項目的服務周期及確保處理廠能提供最佳服務，集團的環境工程團隊亦提供工程、採購及施工和一站式解決方案，以提高集團競爭力。憑藉上述競爭優勢，集團參與了相關的機電工程營運及維修保養項目，以加強淨水、污水及固體廢物管理。值得留意的是，集團內部開發的一體化磁介質高效沉澱池於環境運動委員會舉辦的「香港綠色創新大獎」中獲得「優異獎」，印證集團致力創新的承諾。該系統是利用最新建築技術建造而成的一體化污水處理系統，獎項反映集團對綠色創新的貢獻，能為環境和社區帶來實際裨益。



截至2023年6月30日，資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）業務的手頭合約價值9.408億港元。受穩定的項目訂單帶動，該業務的收益較去年同期增加2.5%至3.109億港元。集團致力推動香港轉型為「智慧城市」和「智慧經濟」，所提供的綠色及智慧屋宇管理方案結合各種資訊及通訊科技，包括人工智能驅動的數碼分身技術、能源及管理技術、環境、社會及管治（「ESG」）指標、室內環境質素管理、機械人解決方案及智慧燈柱。集團的尖端技術繼續在香港著名商業區引起關注。其綜合屋宇管理系統（「BMS」）、物聯網（「IoT」）、超低電壓（「ELV」），以及資訊及通訊技術（「ICT」）系統已獲一幢位於銅鑼灣在建的世界級智能寫字樓及商業大樓所選用。集團的其他成就包括獲得香港一所大學授予第二個項目，負責提供以物聯網為基礎的智慧宿舍方案；獲大圍其中一個最大型購物中心選用集團的影像分析技術，以及獲西九龍站地區其中一個最大型寫字樓及零售開發項目選用集團的屋宇管理系統，彰顯集團為客戶提供創新解決方案的承諾。鑒於市場對該等專業解決方案的需求不斷增加，集團將繼續運用數碼技術，加強維修保養服務的能力。



升降機及自動梯業務的手頭合約價值上升13.7%至5.860億港元，主要溢利來自商業大廈及政府樓宇的維修保養合約。集團旗下升降機、自動梯及自動人行道國際品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）服務亞洲、美洲及歐洲數以百萬計用戶。透過其全球擴張計劃，Anlev獲得來自加拿大綜合用途住宅樓宇、墨西哥大眾運輸、新加坡私人住宅、香港優質政府辦公室的策略性訂單，以至中國內地的訂單。集團全資附屬公司Anlev (UK) Limited亦落實位於英國曼徹斯特的標誌性優質住宅項目訂單。集團正努力物色具有協同效益的合適業務夥伴關係，以拓展業務版圖及建立新收益來源，進一步擴大我們在英國市場的影響力，並為客戶提供更全面的服務。Anlev亦將於美國、歐洲、中東及東南亞物色新經銷商，開展全球擴張計劃。



「我們憑藉核心業務的穩固基礎，致力提升業務之間的協同效益，以加強盈利能力及提升效率。」潘博士表示。「為推動增長，我們於回顧期內成立了新的業務發展部門—智慧數據自動化，以大力支持我們的核心業務，探索數碼化業務發展的機遇。憑藉我們在推動創新及支持企業實現其環境可持續發展目標的雄厚實力，我們將繼續揚帆啟航，保持行業領先地位。」



從集團2023年強勁的投標活動可見，市場需求持續殷切，加上集團不同業務分部迎來增長機遇，集團預期來年的業務前景樂觀。香港政府在創新及可持續發展方面的措施為集團帶來蓬勃商機，集團憑藉內部研發團隊開發的專有技術，通過建設符合能源效益的大廈、提高營運效率的數碼化方案、提升醫療保健及其他服務的質素等，讓客戶以至社會多方面受惠。憑藉集團成功把握新業務機遇及持續贏得投標合約，集團在業內保持競爭力，同時得以增加收益、擴大客戶群及市場影響力。



潘博士總結：「展望未來，建造業議會的最新預測令業內人士鼓舞。其中，香港建造業的整體工程量未來十年預計每年達約3,000億港元水平。我們認為上述因素，加上恢復通關，將為集團帶來更多機遇，為此我們已做好充分準備，推動業務的有機增長。全球日益關注環保議題亦帶來另一重要機遇。作為集團『邁向國際』及業務擴展計劃的一部分，我們將把握該等商機，繼續為持份者創造共享價值。」



有關集團2023年度中期業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0825/2023082500843_c.pdf



關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。



本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。





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