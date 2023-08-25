實現扭虧為盈 光大控股公佈2023年中期業績

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香港, 2023年8月25日 - (亞太商訊) - 於2023年8月25日，中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2023年6月30日止6個月（「報告期」）之中期業績。
2023年中期業績表現要點
-- 收入總額為港幣15.40億元，整體經營業績企穩回升
-- 歸屬於本公司股東之盈利為港幣3.13億元，實現扭虧為盈
-- 持續募資，旗下基金資產管理總規模（AUM）約港幣1,548億元
-- 多元化退出，合計項目退出實現資金回籠港幣32.44億元
-- 流動性充裕，擁有現金及現金等價物約港幣104.06億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣102.22億元
-- 維持派息，中期股息每股港幣0.15元
2023年上半年，面對複雜多變的全球金融環境挑戰，光大控股穩步調整經營策略，引領公司加快轉型發展。受益於資本市場回暖，基金管理業務業績改善，投資收益大幅改善，帶動公司整體經營業績企穩回升。報告期內，光大控股實現收入總額為港幣15.40億元，歸屬於本公司股東之盈利為港幣3.13億元，較去年同期顯著提升，實現扭虧為盈。
報告期內，光大控股持續募資，實現新增募資金額港幣13.02億元，旗下基金資產管理總規模（AUM）為港幣1,548億元，在管基金產品78個；以多種形式退出項目取得良好收益，合計項目退出實現資金回籠港幣32.44億元。
秉承與股東分享經營成果的發展理念，董事會宣派2023年中期股息為每股港幣0.15元（2022年中期股息：每股港幣0.15元）。
2023年中期經營要點
一、基金管理業務
2023年上半年，光大控股在募投管退各環節加強管理，強化內部管控，持續提升風險防範能力，向高質量發展逐步轉型，在基金管理領域保持中國領先機構的市場地位。
募資工作穩步推進。在行業募資難的大背景下，新設宜興光控母基金，實現新增募資金額港幣13.02億元，重點佈局節能環保、集成電路、新能源等產業，服務長三角區域經濟發展。
審慎把握投資機會。報告期內光大控股保持審慎態度，投資了包括原基品德、瑞風生物等重點項目。
退出取得良好收益。光大控股合計項目退出實現資金回籠港幣32.44億元，退出了包括翱捷科技、歌德盈香、三人行傳媒、Ambrx、瑞慈醫療等重點項目，對比成本整體實現收益約港幣12.32億元，為光大控股貢獻較好投資回報及現金回流。
二、重要投資企業
中飛租賃穩步發展。中飛租賃機隊規模189架，較2022年底增加13架，其中自有機隊162架，管理機隊27架。中飛租賃自有及代管飛機租賃予20個國家及地區的42家航空公司。
光大養老不斷提升競爭力。不斷優化機構、社區、居家三級聯動模式，提升醫養結合、保養結合、服養結合能力，擁有機構和社區服務站點數190個，覆蓋全國50餘個城市，形成以京津冀、長三角、成渝經濟圈為核心的佈局，管理床位總數約3.2萬張。
特斯聯獲得行業高度認可。特斯聯積極推動市場拓展，聚焦高增長業務機會，全面提升公司綜合實力。期內，聯合香港科技大學（廣州）共同打造「數字世界」聯合研究中心，推進人工智能物聯網（AIoT）領域重大科研項目攻關與落地應用。獲評億歐發佈的「2023年度AIGC應用場景創新TOP50」等多項榮譽，獲得行業認可。
三、資源儲備豐富
流動性儲備充裕。截至2023年6月底，光大控股擁有現金及現金等價物約港幣104.06億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣102.22億元，流動性保持充裕。
提升科創資源覆蓋深度。光大香港創新中心孵化器新引進企業6家，實現首家境外企業入駐，提前超額完成目標。
服務重點區域發展。深度佈局京津冀、長三角、粵港澳大灣區，加大對實體經濟的投資力度，支持和服務國家重大戰略，積極服務國內國際「雙循環」。
四、環境、社會及管治工作持續提升
積極履行社會責任。助力「百萬青年看祖國·千名博士神州行活動」啟航；參與香港特區「共創明Teen」青少年發展計劃等活動，推廣藝術文化形式，拓展香港青少年視野。
持續完善ESG管理體系。單獨成冊發行ESG報告，披露有關責任投資、TCFD信息，密切跟蹤行業變化，MSCI ESG評分實現了持續提升，最新得分為5.2分。
持續完善公司管理體系。持續完善基金設立、管理等制度建設，持續推動依法合規經營；應對外部風險事件，加強風險預警及排查；組織私募基金行業新規等培訓，提升業務開展合法合規意識。
展望2023下半年，隨著宏觀政策持續協同發力，經濟延續復甦態勢，發展韌性和潛力巨大。光大控股將堅持穩字當頭的主基調，堅持以推動高質量發展為基礎，質量第一、效益優先，不斷提升私募股權投資管理的核心競爭力。
募資方面，圍繞優勢行業，打造基金產品，為公司資產管理規模增長和提高營收奠定堅實基礎。投資方面，佈局專精行業，重點圍繞科技創新、專精特新、消費及綠色環保等領域，精選嚴投。持續強化投後管理，確保投資項目「看得清、管得住、有回報」，前瞻性地做好風險防控。退出方面，以並購、轉讓及IPO相結合的方式，配合專業化的市場分析，加快項目精準退出度，實現資金回籠。
光大控股執行董事兼總裁張明翱表示：「2023年上半年，中國經濟平穩復甦，回升向好態勢顯著。光大控股堅定發展信心，穩步調整經營策略，加快轉型發展，整體經營業績企穩回升，成功實現扭虧爲盈。接下來，光大控股將全力聚焦私募股權投資管理主業，堅定長期投資的戰略定力，發揮專業優勢，堅持服務國家戰略，服務香港和大灣區發展，堅持服務實體經濟，做好重大風險防範和化解工作。把握中國經濟復甦基本面，緊抓產業政策調整機遇期，積極推動業務轉型，優化『募投管退』全鏈條股權投資體系，實現跨境資管主業高質量發展，以期爲股東及投資者們帶來長期可持續性的增長回報。」
話題 Press release summary
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