歐康維視公佈2023年中期業績 醫院網絡持續擴大 核心產品銷售理想

2023年上半年營業收入飆升90%至人民幣1.04億元

香港, 2023年8月24日 - (亞太商訊) - 中國領先眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物 (「歐康維視」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)(股份代號:1477.HK),今天公佈截至2023年6月30日止六個月(「報告期內」)中期業績。



2023年上半年,眼科用藥市場完全從COVID-19中復甦。公司抓住機遇,在市場探索及客戶發展方面取得了重大進展。報告期內,公司實現營業收入人民幣103.7百萬元,按年增長90.1%,綜合毛利率約60.5%,銷售收入主要由優施瑩®、歐沁®、埃美丁®、適利達®、康文涓®等十餘款產品貢獻。此外,公司經調整虧損額為人民幣125.9百萬元,較去年同期增加63.8%。



公司持續加速藥物在中國眼科市場的醫院滲透,已完成全國9,361家醫院覆蓋,其中覆蓋三級醫院1,426家,商業團隊人數已至210人。



報告期內,歐康維視在蘇州工廠仍然將重心放在埃美丁®等產品的中試及驗證批生產,並持續進行從其他工廠轉移至蘇州工廠的歐沁®等產品的生產。



報告期內,公司正式開始治療慢性非感染性葡萄膜炎新藥優施瑩®(氟輕鬆玻璃體內植入劑)的商業化。葡萄膜炎是非常複雜的眼科疾病,不但包括虹膜炎及虹膜睫狀體炎、脈絡膜炎,同時還包括鄰近的視網膜及血管、視網膜色素上皮、玻璃體和視神經的炎症病變。疾病對於患者的影響也是極其深遠的,具體而言,葡萄膜炎每一次炎症發作,都會對眼內組織造成不可逆的損傷,平均約46%患者最終發展為不可逆的視力損傷,甚至致盲,是中國第二大致盲性眼病。



報告期內,公司抓住眼科診療恢復的機會,加速臨床新藥研發。公司另一款創新藥OT-1001(0.24%鹽酸西替利嗪滴眼液)的NDA已獲CDE受理並納入NMPA批准程序。延緩少兒近視的新藥OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)III期臨床全球患者入組完成,OT-101-S(0.01%及0.05%硫酸阿托品滴眼液)III期臨床試驗申請獲CDE受理,不含防腐劑且更安全。5款候選藥物處於III期臨床,公司繼續保持目前中國眼科藥物處於III期臨床數量最多的創新藥企之一,加強研發力度,攻克眼科製劑技術新壁壘,持續提高產品競爭實力。



2023年2月,OT-101,一種用於延緩或減慢小兒和青少年近視進度的低濃度(0.01%)阿托品滴眼液,已完成在中國的170名受試者的全球III期隨機、雙盲、安慰劑對照、平行多中心臨床試驗入組。2023年6月,OT-101已完成678名受試者的全球III期隨機、雙盲、安慰劑對照、平行組、多中心臨床試驗入組。公司預計今年將繼續推進III期臨床試驗。



此外,於2023年2月,公司啟動公司自主開發的、治療乾眼症的I類創新藥OT-202(酪氨酸激酶抑制劑)的II期臨床試驗,在2023年2月順利完成的I期臨床試驗中,OT-202在健康成人受試者中表現出良好的安全性和耐受性特徵。公司預計將於2023年下半年完成II期臨床試驗的受試者入組。



於2023年3月,OT-702(重組人血管內皮生長因子受體-抗體融合蛋白眼用注射液)III期臨床試驗已完成所有受試者入組;公司預計今年將繼續推進III期臨床試驗。報告期內,公司並繼續推進OT-502真實世界研究及III期臨床試驗;公司預計於2023年下半年進行數據整理及NDA文件準備工作。



展望2023年下半年,歐康維視將繼續加快新產品的研發進度,確保至少有兩個新候選藥物進入註冊階段,保持新產品持續上市的節奏。公司並保證蘇州工廠實現商業化批量生產,確保供應的穩定性和產品質量。最後,歐康維視將全力推廣核心產品優施瑩®,確保其順利上市,惠及更多的患者。



歐康維視亦計劃加大對適利達®、適利加®、貝特舒®、埃美丁®和愛賽平®等其他藥品的營銷和推廣力度,鞏固公司在葡萄膜炎、抗過敏、青光眼領域的領導地位,並使公司的銷售收入繼續保持成倍數的增長。同時,深化企業文化建設,打造獨特的企業文化,以保障公司在下一階段的持續發展和壯大。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官劉曄先生表示:「在過去的三年中,我們已經取得了顯著的成績,如成功研發並推廣核心產品OT-401,拓寬產品管線,建立高質量的生產基地,及產品推廣。展望未來,我們將繼續秉承『勇氣和光明』的理念,努力為眼科患者提供全方位的解決方案,守護他們的眼健康,進一步提高生活質量。我們將繼續努力,創造更好的業績,為股東和投資者創造價值,使公司成為眼科行業領域的佼佼者。」



關於歐康維視

歐康維視生物是一家中國眼科醫藥平台公司,致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。公司的願景是提供世界一流的藥物整體解決方案,以滿足中國眼科醫療的巨大需求。公司相信,公司具有明顯先發優勢的眼科醫藥平台將令公司在中國眼科業界取得領先地位。截止目前,公司已擁有眼前及眼後段24種藥物資產,建立起了完整的眼科藥物產品線,11款產品處於商業化階段,6款產品已進入III期臨床試驗,核心產品優施瑩(0.18mg氟輕鬆玻璃體內植入劑)已在內地獲批上市。2020年7月10日,歐康維視生物在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市,股票代碼:01477。



有關歐康維視生物的更多資料,可流覽 https://www.ocumension.com/





部門 健康与医药

