英皇鐘錶珠寶2023年中期淨利潤倍增至1.86億港元 中國內地市場表現亮麗

香港, 2023年8月24日 - (亞太商訊) - 歐洲製鐘錶及高級珠寶之零售商翹楚-英皇鐘錶珠寶有限公司(「本集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號:887)欣然公佈其截至2023年6月30日止六個月(「本期間」)令人鼓舞之中期業績。



業績摘要

-- 總收入躍升41.6%:本集團取得令人滿意的業績,總收入躍升至23.30億港元(2022年:16.46億港元),毛利增加38.1%至7.25億港元(2022年:5.25億港元)



-- 中國內地及香港之收入增幅分別為64.8%及49.7%:中國內地市場增長強勁,收入達7.12億港元(2022年:4.32億港元),佔總收入的30.6%(2022年:26.2%);由於旅遊業復甦及奢侈品消費勢頭恢復,來自香港市場的收入增加至11.53億港元(2022年:7.70億港元),佔總收入的49.5%(2022年:46.8%)



-- 珠寶及鐘錶分部的銷售收入增幅分別為86.3%及31.9%:珠寶及鐘錶分部的銷售收入分別增加至5.44億港元(2022年:2.92億港元)及17.86億港元(2022年:13.54億港元),分別佔總收入的23.3%(2022年:17.7%)及76.7%(2022年:82.3%)



-- 淨利潤翻倍:由於收入躍升加上本集團受惠於營運槓桿效益,本集團淨利潤大幅上升116.3%至1.86億港元(2022年:8,600萬港元),而每股基本盈利增加至2.74港仙(2022年:1.27港仙)



-- 淨現金狀況:於2023年6月30日,本集團之銀行結餘及手頭現金增加至8.43億港元(2022年12月31日:6.64億港元),且本集團沒有任何銀行借貸



-- 派發中期股息:董事會已宣派中期股息每股0.76港仙(2022年:0.38港仙)



英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示︰「香港、澳門與中國內地之間的邊境於2023年初的重新開放已推動了整體流動性及業務活動的復甦;該地區內的旅遊業及零售業因而重拾增長勢頭,對本集團業務表現產生正面影響。」



英皇鐘錶珠寶行政總裁吳冠強先生表示︰「我們視中國內地及香港市場為發展重點,並將繼續擴展這兩個市場的版圖。與此同時,考慮到宏觀經濟的不利因素,本集團於擴展的過程中將採取審慎態度並繼續嚴格控制營運成本,務求於不穩定時期維持營運效率及提高盈利能力。」



於2023年6月30日,本集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共91間店舖。於本期間,本集團於香港開設了一間珠寶店,並於中國內地開設了兩間珠寶店。隨著店舖網絡進一步擴張,本集團將繼續聚焦於香港住宅區及中國內地的主要城市。



關於英皇鐘錶珠寶有限公司

作為零售商翹楚,英皇鐘錶珠寶(887.HK)自1942年在香港開業至今已有超過80年悠久歷史,業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之高級珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞黃金地段的廣泛零售網絡,英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。於香港投資者關係協會頒發的2023年香港投資者關係大獎中,英皇鐘錶珠寶榮獲「最佳投資者關係公司—小型股」及「最佳投資者關係素材—小型股」。有關詳細資料,請瀏覽其網站︰www.EmperorWatchJewellery.com。



