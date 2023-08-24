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來源 IGG Inc IGG集團月流水逾5億港元，重塑輝煌；新遊及APP業務增長迅猛，開啟盈利新篇章

香港, 2023年8月24日 - (亞太商訊) - 全球領先的手機遊戲及移動應用開發商及營運商IGG Inc（「IGG」，或「集團」，股份代號：799.HK）欣然宣佈集團截至2023年6月30日止之未經審計半年度綜合業績。



IGG 集團 2023 年中期業績摘要及下半年展望：

-- 2023年上半年，集團經典遊戲《王國紀元》上線七餘年，收入穩健， 上半年為集團貢獻逾16億港元收入。與此同時，集團收穫兩款策略類重磅遊戲--《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》，期內月流水雙雙突破7,000萬港元。近期，《Doomsday: Last Survivors》表現持續向好，七月流水突破8,200萬港元，再創新高。與此同時，集團APP業務(1)進入高速成長期，月流水從年初的1,200多萬港元躍升至六月5,700多萬港元，七月突破6,300萬港元。兩款新遊戲及APP業務自二季度起為集團締造了35%的收入貢獻，驅動集團上半年收入同比實現增長，環比增長19%至25億港元。集團於六月開始已回復盈利， 七月流水更重返5億港元，遊戲與APP業務多元發展，開啟新篇章。



-- 上半年，IGG持續整合優化資源，積極應用AIGC(2)技術，集團研發及行政費用同比縮減30%，降本增效顯著。期內，新遊戲《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》處於集中推廣期，主營業務雖階段性虧損3.6億港元，實為集團持續成長鋪墊與投入，並於六月份已實現盈利。投資業務方面，投資項目陸續進入收穫期，當期減損大幅減少，步入盈利。綜上，集團於期內錄得虧損合計約3.6億港元。展望未來，隨著兩款重磅新遊及APP業務之拓展成長，集團對業績前景充滿信心。



2023 年上半年， 集團在研發上的多年投入迎來兩款重磅策略新遊--《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》，短短數月流水雙雙突破7,000萬港元，成為集團增長新動力。集團經典遊戲《王國紀元》上線七餘年， 收入穩健，上半年為集團貢獻逾16億港元收入。與此同時，集團APP業務經過十餘年的耕耘，今年進入高速成長期，月流水從年初的1,200多萬港元躍升至六月5,700多萬港元。兩款新遊戲及APP業務自二季度起為集團締造了35%的收入貢獻，驅動集團上半年收入同比實現增長，環比增長19%至25億港元。集團於六月開始已回復盈利，七月流水更重返5億港元，遊戲與APP業務多元發展，開啟新篇章。收入區域分佈方面，來自亞洲、歐洲及北美市場的收入分別佔集團收入的44%、26%及25%。期內，集團持續整合優化資源，並在AIGC技術的加持下，研發及行政費用同比縮減30%。上半年，兩款新遊戲處於集中推廣期， 主營業務雖階段性虧損3.6億港元，實為集團持續成長鋪墊與投入，並於六月份已實現盈利。投資業務方面，投資項目陸續進入收穫期，當期減損大幅減少， 步入盈利。綜上， 集團於期內錄得虧損合計約3.6億港元。截至2023年6月30 日，本集團以23種不同語言版本向全球發行手遊產品，擁有來自於全球200多個國家和地區的總用戶數逾16億，月活躍用戶逾3,800萬(3)。



本集團金牌手遊《王國紀元》作為首款匯集跨平台、多語種、全球玩家即時互動等極具創新玩法的經典遊戲，上線多年，仍深受玩家喜愛，並持續貢獻穩健收益。得益於全球化戰略的長期踐行，以及多元精細的推廣策略，經典遊戲《王國紀元》迎來第七年，上半年度仍持續為集團貢獻逾16億港元收入，成為策略遊戲長生命週期典範。截至2023年6月30日，全球註冊用戶達6.4億，月活躍用戶近1,000萬。集團將繼續推出創新玩法及多元推廣策略，延續遊戲強韌的生命力。



上半年，憑藉IGG在策略遊戲賽道十餘年的耕耘與積累，集團推出的兩款策略大作--《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》，遊戲一上線便盡顯鋒芒。《Doomsday: Last Survivors》於2021年推出後，經過一年多的打磨優化，憑藉其鮮明的末日生存題材畫風、「即時」和「戰略」玩法的深度融合， 贏得2,200萬玩家的喜愛。集團從今年三月份開始集中推廣，遊戲七月流水已突破8,200萬港元。近期，集團將為遊戲推出全新的公會對戰之生存競賽玩法，讓玩家在遊戲內暢享公會間即時組隊、即時對戰的樂趣，流水新高可期。



另一款重磅策略遊戲《Viking Rise》，從測試期間便已展現出爆款潛質。從與策略玩法高度契合的維京題材，到精細化維京社群運營，讓《Viking Rise》一上線便獲得蘋果與谷歌的全球推薦，橫掃全球60多個國家/地區策略遊戲下載榜第一(4)，填補策略遊戲市場「維京」題材空缺。《Viking Rise》從四月中開始推廣一個多月時間，五月流水已突破7,000萬港元。近日，遊戲內推出玩家期待已久的跨服對戰玩法-「混沌國度」。同時，遊戲也將於近期迎來全新跨服公會戰玩法—「遺跡之戰」，帶給玩家多樣化的戰鬥體驗。



APP業務方面，經過十年的打磨和耕耘，今年進入高速成長期。上半年，集團APP業務月流水從年初的1,200多萬港元，躍升至六月5,700多萬港元，七月突破6,300萬港元，成果豐碩。截至2023年6月30日，APP業務註冊用戶逾3億， 月活躍用戶近2,000萬。集團將持續推廣，打造多元化產品矩陣，發揮APP業務平台化效應，推動收入再上新台階。



當前，AIGC技術蔚為趨勢，席捲各行各業，為移動互聯網行業亦帶來變革式之影響。IGG積極擁抱AIGC技術並在研發與運營層面充分應用，在語言翻譯、AI 美術作畫及客服等多個業務層面深度融入，大幅提升集團研運效率，實現降本增效。



展望未來，隨著兩款重磅新遊及APP業務之拓展成長，集團對業績前景充滿信心。秉承「與時俱進，不忘初心」的企業文化，IGG將不斷深化為全球市場的研發及運營，砥礪奮進，破浪向前，繼續為移動互聯網世界打造匠心之作。



關於 IGG Inc

IGG 集團創立於 2006 年，是一家全球領先的手機遊戲及移動應用開發商及營運商，總部設在新加坡，於美國、中國、加拿大、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地區設有分支機構。IGG 爲世界各地的用戶提供多語言、多類型的精品遊戲。除 Apple、Google 和 Meta 等主要合作夥伴外，集團已與全球逾百家國際平台、廣告商及供應商夥伴佈建長期合作關係。IGG 最受歡迎的遊戲包括《王國紀元》、《城堡爭霸》、《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》、《時光公主》等。



(1) 集團應用類 APP 及移動廣告聚合平台業務（簡稱「APP 業務」）

(2) 人工智能生成內容（簡稱「AIGC」）

(3) 集團總用戶數及月活躍用戶數包含遊戲產品及移動應用產品用戶

(4) 排名數據來源：第三方權威機構 data.ai





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