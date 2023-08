珠江船務公佈2023年中期業績 公司權益持有人應佔溢利按年上升6.3%至5,838.7萬港元

香港, 2023年8月24日 - (亞太商訊) - 珠江船務企業(股份)有限公司(「珠江船務」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:560.HK)欣然宣佈其截至2023年6月30日止六個月(「期內」)的綜合中期業績。期內,面對複雜多變的市場環境和趨於下滑的業務需求,集團的港口航運物流業務受到一定程度的影響,但受益於粵港澳有序恢復正常通關,集團多條跨境水上客運航線陸續迎來復航,數條籌備已久的新航線亦順利開通,客運板塊業務逐步復甦,集團業務整體維持穩健發展。



2023年上半年,集團錄得綜合營業額12.3億港元(2022年上半年:16.0億港元),期內溢利較上年同期上升1.0%至6,229.5萬港元(2022年上半年:6,169.0萬港元),公司權益持有人應佔溢利較上年同期上升6.3%至5,838.7萬港元(2022年上半年:5,494.4萬港元)。



深化物流戰略升級 港口航運物流業務穩步發展

集團持續優化戰略佈局規劃,充分利用在粵港澳大灣區內的港口聯動佈局優勢,促進多元業務協同發展,當中工程物流、電商和空運物流業務成功實現新突破。期內,貨物運輸業務方面,集團集裝箱運輸量同比上升0.2%至64.6萬TEU,散貨運輸量實現20.2萬噸,集裝箱陸路拖運量實現9.0萬TEU。貨物處理及倉儲業務方面,集裝箱裝卸量實現52.7萬TEU,散貨裝卸量實現322.2萬噸。期內,珠江中轉物流有限公司(「珠江中轉」)及時調整經營策略,降低營運成本,積極開拓多元化業務,提升市場競爭力。珠江中轉以屯門倉碼為基地,擴大屯門倉庫的恆溫倉面積並順利投產,繼續深挖組裝合成建築組件的運輸業務,亦中標香港國際機場第二跑道翻新工程部分供砂項目。同時,珠江中轉積極開拓空運業務,成功開拓跨境鐵路包列運輸業務,順利實現東南亞航線業務增長,積極籌備越南物流網點建設工作。期內,各下屬公司努力攻堅克難,採取多項措施提升貨物處理及倉儲業務收益,多個片區經營效益穩步提升。



跨境客運板塊表現回暖 持續優化機場戰略

自2023年1月8日起,集團的跨境水路客運航線有序恢復運營,跨境客運業務量較去年同期大幅上升,但與疫情之前的水平還有一段距離。期內珠江客運有限公司(「珠江客運」)的客運代理總量及碼頭服務客量分別錄得1,825.3%及1,158.3%的增長至647,000人次及423,000人次。期內投入運營的跨境水路客運航線已達十條,其中包括新開通的「深圳機場碼頭-香港中港城」、「廣州琶洲-香港中港城」和「廣州琶洲-香港國際機場」三條航線。集團持續深化與航空公司、旅遊公司等業界合作,務求加強業務營銷推廣實現跨境客運業務有序恢復,部分航線載客率已恢復至疫情前水準。珠江客運圍繞機場戰略不斷加大機場項目佈局和業務延伸,逐步增強競爭優勢。



本地業務高速拓展 服務屢獲表揚

本地渡輪方面,隨著香港與內地人員往來全面恢復,集團期內本地渡輪客運量同比上升23.4%至6,333,000人次。水上文旅業務方面,東方之珠遊船有限公司通過不斷創新產品和優化服務,市場培育效果逐步顯現。期內,累計客流量同比大幅上升261.4%至21,000人次。此外,「東方之珠」號遊船高質量地完成國家高級官員的接待任務,獲得香港發展局專函表揚。燃料供應業務方面,新港石油有限公司港石油有限公司持續推動業務轉型,實現柴油和機油銷售量「雙增長」,並成功中標香港特區政府船舶水上加油項目,順利與潤滑油供應鏈代理達成項目合作。



展望

下半年,隨著通關後跨境人員和貨物流轉趨於正常,香港特區政府將進一步採取措施刺激本地經濟和改善民生,而大灣區比較優勢亦將充分發揮。集團將通過緊緊把握國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議帶來的戰略機遇,立足本港民生,整合灣區資源,謀劃東盟佈局,並從以下大方向推動企業高品質發展:



一是推動主業一體化,提升運營管理力─專業化做精粵港跨境水上客運板塊,穩步推進跨境客運一體化運營;長效化做實本港渡輪及文旅板塊,打造韌性更強、協同性更高的客運專業化運營平台。積極構築港口運營、綜合物流、倉儲物流、工程物流以及新業態拓展等五大平台,加強內外部物流資源的統籌和協同,強化港航聯動,鞏固資源優勢,深挖市場潛力,打造活性更高、競爭力更強的物流專業化運營平台。



二是打造物流戰略優勢,提升市場影響力─充分發揮專業化工程物流基地平台優勢,積極參與香港「北部都會區」和「交椅洲人工島」項目建設,大力拓展工程物流和建材供應業務。統籌佈局綜合性倉儲基地,大力發展空運物流、供應鏈物流、冷鏈物流和免稅倉儲等現代物流業務,推動倉儲物流業務向高端產業鏈延伸發展。加快落實在東盟區域增設物流業務網點,搶佔新興市場份額,創造「一帶一路」新的利潤增長點。



三是推進水上客運轉型,提升企業續航力─重點培育核心航線,全力打造琶洲、深圳、中山等幹線網絡,爭取代理更多優質航線。深度融入香港國際機場業務圈,在優化機場客運航線的同時,積極競投更多香港國際機場的優質服務項目,不斷完善「海陸空聯運」服務鏈條,力爭成為香港國際機場綜合服務供應商。



四是強化本港業務拓展,提升區域輻射力─積極把握中標香港特區政府水上船舶加油項目契機,以高品質做好政府船舶加油服務為基礎,進一步擴大市場份額。持續深挖本地渡輪市場潛力,不斷提升業務控制力和行業影響力,進一步鞏固渡輪業務優勢,深化與跨境客運、燃料供應等集團業務合作,降本增效提升協同效益。著力發展「東方之珠」維港遊項目,多渠道加大品牌宣傳力度,全方位提升客運文旅業務資源使用率,拓展廣告冠名、二次消費、增值服務等業務渠道,不斷做強水上文旅產業。



關於珠江船務企業(股份)有限公司

珠江船務為珠江船務企業(集團)有限公司控股的香港上市公司,隸屬於廣東省港航集團有限公司旗下,管理世界最大的高速客船隊和粵港澳水上客運網絡,以香港為基地,覆蓋粵港澳大灣區多個城市,包括廣州、深圳、順德、中山、東莞和澳門等;珠江船務營運香港本地渡輪,提供港內及離島共五條主要渡輪航線的服務;同時發展維港遊水上文旅項目。珠江船務亦是珠江三角洲最大的內河口岸碼頭和物流營運商之一,以香港為營運中心,網絡覆蓋珠江三角洲多個城市,包括肇慶、清遠、佛山、廣州、江門等,提供包括內河碼頭營運、綜合物流、國際貨運及供應鏈解決方案等業務。



有關更多資料,請瀏覽:https://www.cksd.com/





話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 海洋/近海

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network