Thursday, 24 August 2023, 08:25 HKT/SGT Share: 中進國際醫療有限公司（NASDAQ：ZJYL）發佈截至2023年3月31日業績公告 總收入同比增長8.3%至10.25百萬美元

中國常州, 2023年8月24日 - (亞太商訊) - 中進國際醫療有限公司（"公司 "或 "中進"）（NASDAQ：ZJYL）是一家註冊於開曼群島的控股公司，在中國設有生產及開發輪椅和生活輔助產品的運營實體。在美東時間8月23日發佈截至2023年3月31日止6個月（“該期間”）業績報告。



截至2023年3月31日的六個月財務和運營亮點

-- 在此期間，公司總收入為10.25百萬美元，較2022年同期的947萬美元相比增長了8.3%。

-- 輪椅產品的收入為 8.38百萬美元，較2022年同期的7.95百萬美元增長了5.4%。

-- 輪椅元件和其他產品的收入為1.87百萬美元，較2022年同期的1.52百萬美元增長了23.3%。

-- 淨收入為 1.77百萬美元，相比去年同期增加1.23百萬美元，同比增加44.1%。

-- 毛利為 3.53百萬美元，同比增長12.7%。



受益於2022年底中國防疫政策的放寬，公司的業務運營從疫情中恢復過來，並逐步恢復到疫情前的水準。除此之外，隨著近年來中國共用經濟的快速發展，共用輪椅和其他醫療產品在中國醫院得到推廣應用，使得公司產品營收在該期間獲得快速恢復與發展。為滿足客戶的多元化需求，公司亦開發了共用輪椅相關基礎設施和其他共用醫療產品，並通過銷售這些產品獲得了收入，從而促進了公司截至2023年3月31日止六個月的收入增長。



公司董事長兼首席執行官王爾琪先生表示：我們將始終堅持以“關愛”為出發點，以“醫學、工學與美學融合”為研發核心，持續以技術創新作為企業發展的原動力。我們將繼續保持與世界級研發機構及企業在康復領域的深度合作，通過產品研發不斷擴大市場，為公司獲取穩定的收益增長。



關於中進國際醫療有限公司

公司成立於2006年，總部位於江蘇省常州市，通過中國經營實體為殘疾人、老年人和傷後康復者設計和製造輪椅和生活輔助產品。公司的中國運營實體在江蘇省常州市和泰州市設有兩家製造工廠，總面積約為228,257平方英尺。公司的中國運營實體與中國的40多家經銷商建立了合作關係，並在全球其他地區與20多家經銷商建立了合作關係。公司的大部分輪椅產品（30多個型號）銷往日本和中國的經銷商，其中包括日本最大的醫療器械經銷商之一日進醫療器株式會社。公司在中國的運營實體擁有中華人民共和國專利管理部門頒發的多項專利，旨在提供既輕便又符合人體工程學的創新輪椅設計。



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