綠竹生物公佈2023年中期業績



香港, 2023年8月23日 - (亞太商訊) - 北京綠竹生物技術股份有限公司 (「綠竹生物」或「公司」；股份代號：02480) 今天公佈截至2023年6月30日止六個月(「期內」) 之中期業績。



綠竹生物是一家致力於開發創新型人用疫苗及治療性生物製劑的生物科技公司，產品以預防及控制傳染病以及治療癌症及自身免疫性疾病。截至2023年6月30日，公司的產品管線包括三款臨床階段的在研產品，其中一款為核心產品LZ901（重組帶狀皰疹疫苗），以及四款臨床前階段的在研產品，並且有與核心產品相關的兩項研發專利及七項待批准申請。



期內，公司完成在港股主板上市，本次上市淨所得融資款項約2.416億港幣。截至2023年6月30日，公司作為一家未實現商業化的生物科技公司，實現其他收入约為人民幣（下同）5.3百萬元；研發投入约33.2百萬元。期內虧損及全面開支總額同比減少約88%，從虧損約6.52億元降至虧損约0.794億元，主要是由於涉及的股份已于2022年6月按公允价值从金融负债重新分类为权益，因此不存在按公平值計入損益的金融負債公平值虧損。



綠竹生物執行董事、總經理、首席科學家孔健先生表示：「自2001年成立以來，公司專注於人類醫學領域，憑藉對免疫學及蛋白質工程的理解，建立了創新的精准蛋白工程平台，用於開發效率優良、高純度及穩定性有所改善的重組疫苗及抗體在研產品。經過多年的努力，公司的三个在研产品已进入临床阶段，其中核心产品LZ901预计将于2023年第三季度在中国启动Ⅲ期临床试验，并于2025年第四季度实现商业化。隨著我們的商業化佈局開始進入日程，相信公司的能力和商業價值將得到更為直接的呈現。」



強大技術平台 支持多產品管線研發



綠竹生物經過二十年的研發和引進技術，己經建立了創新的精准蛋白工程平台，為藥物開發的全週期賦能，這為公司開發在研人類疫苗、單克隆抗體在研產品和雙特異性抗體在研產品奠定了堅實的基礎。



集團用於疫苗開發的創新抗原呈遞技術，從提高目標抗原的免疫原性的概念出發，然後在保留天然抗原的主要結構的同時，簡化重組病毒疫苗抗原的設計，以提高免疫原性，改善安全性和患者的接種體驗。集團利用自主開發的下一代雙特異性抗體開發平台Fabite®，借助內部生物製品製造基礎設施及實力，建立了多元化及先進的產品管線，涵蓋在研人類疫苗、單克隆抗體在研產品和雙特異性抗體在研產品。



LZ901作為公司自主研發的在研重組帶狀皰疹疫苗及核心產品，是全球首款具有四聚體分子結構的帶狀皰疹疫苗，也已在中美兩國開展臨床試驗。LZ901在臨床前研究和中国Ⅰ/Ⅱ期临床试验中表現出高免疫原性、有效性和安全性，同時誘導出特異性體液和細胞免疫。公司計劃將於2023年第三季度開展的LZ901的Ⅲ期臨床試驗將受試者入組範圍擴大至40歲及以上的成年人，并於2024年下半年提交生物製品許可申請（「BLA」），並在2025年第四季度實現產品商業化。



未來及展望



集团計劃實施以下戰略來實現的目標與願景：

-- 積極促進本集團管線在研藥物的臨床開發，包括LZ901、K3及K193；

-- 迅速推進本集團其他臨床前在研產品的開發，包括重組水痘疫苗、重組狂犬病疫苗、K333及K1932；

-- 擴大本集團產能以滿足不斷增長的市場需求；

-- 制定戰略計劃，促進國內外的商業化進程；及

-- 通過獨立開發及╱或合作擴大本集團的產品管線



業績公告顯示，綠竹生物在不同領域的在研藥物均有序推進。



尤其是集團自主研發的重組人抗腫瘤壞死因子（「TNF」）-α單克隆抗體注射劑在研產品K3，是阿達木單抗的生物類似藥，集團計劃於2024年第一季度在中國啟動K3的Ⅲ期臨床試驗、於2024年第四季度完成Ⅲ期臨床試驗，並於2024年第四季度或2025年第一季度向國家藥監局提交BLA。本集團預計K3於2025年下半年獲得國家藥監局的BLA批准並在2025年第四季度實現產品商業化，從而擴展中國的阿達木單抗生物類似藥市場。



K193是集團自主研發的用於治療B細胞白血病和淋巴瘤的雙特異性抗體注射液（B淋巴細胞抗原CD19（「CD19」）－分化群3（「CD3」））在研產品。公司預計於2024年第一季度完成Ⅰ期臨床試驗，并計劃於2024年第二季度啟動Ⅱ期臨床試驗。



這一系列的佈局，意味著绿竹生物將進一步加強管線的商務拓展業務和生產業務，提速管線商業化進程，绿竹生物的社會化價值和商業化價值將迅速得到提升。





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