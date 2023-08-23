康師傅控股有限公司2023年上半年基本面展現韌性，規模優勢助力產品創新和渠道拓展



香港, 2023年8月23日 - (亞太商訊) - 康師傅控股有限公司（0322.HK，以下簡稱「康師傅」、或 「公司」,連同其附屬公司「集團」）發佈2023年中期業績公告。截至2023年6月30日止6個月，公司基本面展現出良好韌性，方便面和飲料兩項主營業務進一步增長。收益409.07億元人民幣，同比上升7.04%，方便面收益同比上升2.97%，飲品收益同比上升9.50%。毛利率提升至30.47%，同比增加2.25個百分點。公司股東應占溢利同比增加30.66%至16.38億元人民幣；每股基本溢利提高6.82分人民幣至29.07分人民幣。



2023年上半年，宏觀環境持續改善，國內經濟常態化運行，國家陸續推出各項政策和措施擴大消費，對整體消費品行業產生積極影響。中國消費者的消費行爲更加理性、對健康化産品的需求正在持續增長。上半年，康師傅持續「全面服務好消費者」的戰略重心，堅持「鞏固核心生意」和「增長創新生意」的重點策略，以消費者為中心，通過提升品牌力、產品力和渠道力，全方位滿足多元化的消費者需求。



2023年上半年，集團方便面業務收益為139.50億元人民幣，同比增加2.97%，占集團總收益34.10%。期內因售價及原材料價格有利，方便面毛利率同比提高5.20個百分點至25.83%。毛利改善令方便面事業2023年上半年的本公司股東應占溢利同比上升48.11%至8.06億元人民幣。上半年，隨著人口流動增加，方便面事業發揮規模優勢，以多價格帶、多口味、多規格產品滿足消費者需求，銷售量和市占均穩定成長，表現領先行業，帶動行業的整體復蘇。期內，康師傅方便面事業聚焦核心產品，推廣創新口味產品，布局高端產品。借助健康經營的資源優勢，加大渠道建設及品牌投入。堅守產品品質，榮獲方便食品類賽道「中國航天保障用品」稱號。



2023年上半年，隨著消費者出行增加，飲料消費全面回升。集團飲品事業整體收益爲266.06億元人民幣，同比增加9.50%，占集團總收益65.04%。飲品毛利率同比提高0.52個百分點至32.66%，飲品事業本公司股東應占溢利同比提高18.06%至8.79億元人民幣。期內，康師傅飲品事業持續發揮全品類優勢， 抓住健康化趨勢，全面啓動無糖茶、無糖碳酸、無糖咖啡等産品。結合多重消費場景，持續優化渠道的產品組合。應對旺季需求，適度增加戶外消費的資本支出。



康師傅行政總裁陳應讓先生表示：「展望2023年下半年，我們對中國經濟持樂觀態度，國內大循環仍會是未來國內經濟增長主要動力。康師傅始終堅持以消費者為中心，將利用規模優勢鞏固核心生意，發展創新生意，强化我們方便面全價格帶、飲品全品類的競爭優勢，預計在場景恢復、消費力提升、健康化方面將有望充分享受利好。我們將在產品研發、品牌建設、渠道深耕上持續投資，立足長遠。確保公司的經營安全和可持續發展，面向未來，增強企業核心競爭力，健康經營，為消費者和股東創造長期價值。」



關於康師傅控股有限公司 (0322.HK)

康師傅控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）主要在中國從事生產和銷售方便麵及飲品。本集團於1992 年開始生產方便麵，並自1996年起擴大業務至方便食品及飲品；2012年3月，本集團進一步拓展飲料業務範圍，完成與PepsiCo 中國飲料業務之戰略聯盟，開始獨家負責製造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo 於中國的非酒精飲料。「康師傅」作為中國家喻戶曉的品牌，經過多年的耕耘與積累，深受中國消費者喜愛和支持。



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