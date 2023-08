Tuesday, 22 August 2023, 19:54 HKT/SGT Share: 亨得利2023年上半年虧損按年收窄91.3% 國際大宗商品貿易業務平穩向上

香港, 2023年8月22日 - (亞太商訊) - 亨得利 (3389) 公佈2023年上半年業績。期內,集團收入錄得675,621,000(人民幣,下同),按年上升20.9%;高端消費配套業務等收入為316,992,000元,按年上升13.3%;國際大宗商品貿易收入358,629,000元,按年上升44.4%。上半年,集團虧損錄得較大幅度的收窄,虧損額為8,799,000元(二零二二年六月三十日止六個月:虧損27,912,000元),较去年同期下降68.5%;而股東應佔虧損為1,985,000元(二零二二年六月三十日止六個月:虧損22,929,000元),较去年同期下降91.3%。虧損得以收窄的主要由於毛利的改善及鐘錶業務終止導致庫存撥備及鐘錶業務運營費用大幅下降等。



回顧期內,中國內地經濟逐步常態化。因應礦砂價格的上升,集團的國際大宗商品貿易業務平穩向上,其銷售額及利潤較去年同期均有較好的提升。回顧期內,全球乾散貨航運市場呈震盪走勢,集團始終保持謹慎、穩健的經營策略,堅持以客戶為中心,在深耕傳統運輸航線外,首次開闢哥倫比亞至韓國煤炭運輸航線,為集團帶來正面回報。上半年,海運業務收入與利潤均取得了較好的成績。



回顧期內,高端消費配套業務持續受經濟壓力影響,但本集團以穩健為根本,採取多種措施應對風險,取得了較為明顯的成效。回顧期內,高端消費配套業務的整體收入仍有較好的增長。唯因新項目拓展及人工成本等費用有較大幅度增加等,淨利潤受到較大的影響。



下半年,亨得利仍將繼續堅持「行穩致遠、持續經營」之原則,背靠中國內地穩定的經濟發展環境,穩步發展。集團將緊貼市場,在新的發展方向指導下,不斷完善業務模式。集團將繼續國際貿易的進程,並不斷擴充與加強與國際貿易密切相關的國際海運業務,努力成長,冀在不遠的將來成為國際海運供應鏈中較強的一員,實現企業發展的新突破。



集團亦仍將順應市場需求,面向中國內地及國際雙市場,不斷提升商業空間一體化服務水平;調整高端名錶配套產品的生產,同時展開有限多元化的業務進程,繼續深入將高端消費配套生產滲透到珠寶、化妝品及手機等其他高端生活品領域,將商業空間美化服務擴充至生活空間美化服務領域等,繼而成為高端消費配套生態鏈中不可或缺的一個獨立環節。





