Tuesday, 22 August 2023, 22:05 HKT/SGT Share:

來源 QFPay HK 電子支付服務商QFPay HK同時於線上及線下支援PayMe for Business 助商戶直接註冊簡化流程 提升營業效率及收款能力

香港, 2023年8月22日 - (亞太商訊) - 電子支付愈趨普及，為迎合市場趨勢，商戶紛紛加強提供電子支付的服務，而PayMe 可謂其中一個最熱門選項之一。電子支付服務商QFPay HK （錢方香港） 繼早年為商戶引進滙豐旗下的PayMe for Business作收款選項之一，今年再進一步成為首批電子支付服務商，同時支援線上及線下商戶直接透過QFPay HK平台註冊使用PayMe for Business，大幅減省商戶申請程序。QFPay HK為商戶聚合各大電子支付平台，於同一商戶對賬平台內一併處理不同賬目，取締以往額外的結算工序，直接提升業務效益。有關服務現已開通，各商戶可隨時登記及註冊使用。

QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光（Will Leung）

QFPay HK x PayMe for Business 一站式對賬平台

一站式快速申請省卻步驟直接使用

QFPay HK（錢方香港）一向暸解市場需求，為方便用家，早於2021年時已早著先機，連接滙豐的全方位數碼收款方案 —「智豐收」，並引進滙豐旗下PayMe for Business作為QFPay HK提供的眾多收款方式之一，為超過10,000個商戶提供更多元化和貼近市場需要的選擇。



今年，QFPay HK將服務升級，無論線上或線下商戶，只要透過QFPay HK平台註冊，可一站式申請使用PayMe for Business及其他電子支付，無需先行開立滙豐商業戶口，大幅減省商戶繁複的申請程序及手續，令市場上更多商戶可以接入PayMe for Business，同時方便商戶及顧客，直接提升業務效益。



革命性業務優化方案 一站式對賬平台結算

此外，為令實體店商戶收款時更便利，QFPay HK已將PayMe for Business合成在其收款應用程式（APP）及支付網關（Payment Gateway），以提高營運效率；這亦令網店商戶更容易在技術上經QFPay HK的插件（Plug-in）及API來接入PayMe for Business。



此項全新功能令QFPay HK為商戶帶來革命性的業務優化方案。商戶只須透過QFPay HK，便能一站式聚合各電子支付平台，同時在同一對賬平台內處理不同賬目，取締額外結算工序，為商戶提供突破性的對賬便利。



首批服務商同時支援線上及線下商戶 獲官方許可及肯定

QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光（Will Leung）表示：「智能科技的進步驅使營商環境走向數碼化，顧客亦追求更方便快捷的支付方式。為了解決商戶和用家的實際需求，公司一直觀察線上線下商戶在使用電子支付平台時面對的障礙，持續開拓為商戶提供更便利、安全及快捷的支付服務，以支援中小企應對瞬息萬變的數碼化挑戰。QFPay HK成為首批同時為線上及線下商戶提供PayMe for Business的電子支付服務商。」



滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示：「PayMe憑藉簡單易用的付款功能，吸引超過300萬個人用戶使用，同時致力將PayMe for Business商戶連繫至這個廣大用戶群，為他們拓闊商機。我們很高興與QFPay HK深化合作，簡化PayMe for Business的註冊過程，務求更多線上線下商戶都可以接觸使用PayMe的消費者。」



間接助商戶加快資金流 提升業務發展潛力

QFPay HK表示，金管局於去年10月24日推出了 「商業數據通」Commercial Data Interchange （CDI），容許銀行可在商戶許可的情況下，向QFPay HK獲取交易數據，透過數據分享大幅簡化及加快融資審批程序，協助企業及中小企業務持續發展。這項優化措施亦間接令商戶的營銷數據更為完整，有機會提高商戶的融資能力，協助商戶增加資金流及業務發展潛力。同時，亦預料這項優化方案可以為QFPay HK增加10%的商戶加盟旗下，帶來按年6%的營業額增長，並展望未來將會繼續拓展及優化不同功能，令更多商戶受惠。



關於QFPay HK

QFPay HK（錢方香港）成立於2015年，主力發展電子支付平台，至今已整合超過15款支付方法，包含信用卡 （Visa, MasterCard, UnionPay） 及各種二維碼錢包（PayMe for Business, Alipay, WeChat Pay, 轉數快, 雲閃付等），直至2023年服務超過一萬個商戶，在電子消費券帶動下業務更節節上升。QFPay HK近年積極為中小企推出不同的融資產品，開拓電子商貿解決方案服務擴展多元化業務，銳意為中小企提供一站式金流管理服務。



PayMe 儲值支付工具牌照號碼︰SVFB002



新聞稿由Wasabi Creation代QFPay HK發出。傳媒聯絡：

Mr. Dicky Li 電話：2811 4900 / 9137 7299 電郵：dicky@wasabic.com.hk

Ms. Nicole Chau 電話：2811 4900 / 9363 9448 電郵：nicole@wasabic.com.hk





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