Tuesday, 22 August 2023, 10:06 HKT/SGT Share: 福壽園上半年在服務延展、科技引領、文化創新等領域多點發力，派發中期股息每股9.06港仙 科技引領殯葬服務 向人性化及高質量發展

香港, 2023年8月22日 - (亞太商訊) - 中國領先的殯葬服務提供商 -- 福壽園 (1448.HK) 日期公佈截至2023年上半年業績。隨著國內經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高品質發展穩步推進。2023年上半年，集團繼續聚焦在新時代、新環境下可持續快速發展，從市場和產品的雙重維度探索。集團於上半年取得了可觀的增長，總收益達人民幣1,524.5百萬元，較上年同期增長約68.2%。其中，經營性墓穴銷售服務收益較去年同期增加84.3%至人民幣11.8億元，銷售數量增加60.5%至9,787座，主要是回顧期內被累積和遞延的殯葬消費需求得以快速釋放，客戶來園量大幅上升。殯儀服務收益增加36.2%至人民幣223.9百萬元，殯儀服務量增加20.2%。公司擁有人應佔溢利及全面收入達人民幣464.7百萬元，較上年同期增長約78.0%。董事會擬向股東派發2023年中期股息每股9.06港仙，符合本集團所承諾的派息政策，以以答謝股東一直以來的支持和肯定。



回顧期內，集團在公益事業、科技創新、品牌發展方面的表現獲得各方認可，獲得中國經濟媒體融合發展高峰論壇「年度優秀公益傳播案例」、「公益之申 — 年度十佳公益項目」、第四屆品牌創新發展大會「傑出數字化創新企業」、國際綠色零碳節「2023綠色可持續發展貢獻獎」等榮譽。憑藉30年來在品牌建設方面的創新成果，福壽園獲得業界充份肯定。經相關部門及媒體推薦，在2023年8月，集團參加2023品牌強國（昆明）國際高峰論壇暨中國創新品牌500強發佈會，與騰訊、阿里巴巴等企業共同入圍「2023中國創新品牌500強」，此次是福壽園第二次參加品牌價值評價，集團品牌價值獲評價119.78億元，創新指數達428.57分，排名第239位。



創新研發「3JI」反覆運算產品 强化數字科技戰略轉型

集团持續於雲紀念、數字陵園、數字資產等方面不斷強化實踐探索，致力於成為真正服務於精神傳承的生命科技服務提供者。



基於上海福壽園「慧心谷」產品的成功落地實踐，以及對其景觀與生命服務新理念的深層次研究與思考，集團創新研發了「3JI」反覆運算產品。「3JI」創新疊代產品中包含一場讓參加者留下深刻印象的葬禮儀式，擁有沉浸式數字禮廳、270度環屏、全息投影或者是草坪音樂會等場景體驗。在記載方面，「3JI」創新疊代產品還包含生命回憶錄、數字家譜、線上紀念館等服務，保存個人生命中的重要資料、照片、視頻等數字化資產，讓家族歷史和精神財富得以傳承延續。



集團亦不斷強化數字、科技賦能於園區管理，提高資源利用率、保護生態多樣性，確保生態和諧。為落實國家雙碳戰略，踐行企業及行業責任，上海福壽園將對於採購的墓石產品開展「碳足跡」評測，希望通過評測每座墓所產生的碳排放，推測整個集團及整個行業每年墓石產品的碳排放值，從而減少能耗、提升能源利用效率，促進企業可持續發展。



EPC模式越發成熟 項目收購穩步推進

公司全資子公司天泉佳境EPC模式的推行不僅在施工效率和水準上有所提升，更已實現對集團外項目的輸出服務。天泉佳境的設計業務充分對接市場，特別是政府主導的殯葬設施建設，上半年已中標多個大中型合同，並有多個項目在緊密跟蹤。



集團繼續佈局重點區域和重點城市，通過併購優質資產、以混改項目和合作項目為創新點，尋求可複製模式的快速發展。回顧期內，集團收購了延安洪福公墓有限公司100%的股權。集團亦與瀋陽福園實業集團有限公司達成並簽署了合作協定，雙方將在沈陽市共同設立合資公司，開展殯儀服務相關業務。



生前契約簽約再創新高 環保火化機自主創新走出國門

集團著力構建生命服務生態圈價值智能化創造能力和資源綜合利用能力，將科技產品的服務範圍繼續擴大，線上+線下服務體系更加深入紮實，用戶服務顆細微性更細。在底層，搭建完成上海福壽園VR環境體系，為進一步開拓線上服務提供基礎支援；在應用層，完成數字人技術落地，通過二維和三維兩種展示方式，復原人物形象，並通過AI訓練知識庫，完成自由交流。同時沉浸式禮葬系統已經完成市場化改造，開始持續服務不同用戶；在雲端，今年清明期間，雲上紀念的用戶留存率、活躍度和付費率持續上升。



生前契約服務能幫助集團提早鎖定客戶，為殯儀和墓園帶來穩定的客戶儲備。隨著疫情管控全面放開，生前契約業務簽約量再創新高。回顧期內，累計簽訂9,272份合約，較上年同期增長18.4%（2022年上半年：7,834份合約）。



環保火化機業務方面，集團在回顧期內成功研發了新型火化機JS3-Ⅱ，其遺體火化時間大大降低，預計投入使用後可節約能耗10%以上。集團亦製造了可協同降溫、脫酸、除塵的尾氣淨化設備，預計整體成本可降低15%以上。



展望未來，集團將努力探索行業發展新模式，以互聯網科技承載記憶與情感，以智慧、高效、環保、溫暖的服務體系為目標，為行業注入新的內涵，持續引領行業變革和服務水準提升。集團將通過互聯網+科技，串聯殯葬業務場景，賦能傳統殯葬行業，以提供高質量的生命服務和科技人文紀念服務為出發點，致力成為殯葬及生命科技服務提供商。集團將繼續堅持擴張型戰略目標，尋找合適發展機會，積極對外拓展並擴大產業鏈佈局，整合高度分散的中國殯葬行業資源，努力擴大市場份額以滿足更多老百姓對高品質殯葬服務的需求。集團努力推進已簽約項目的落地，憑藉對殯葬業務的先進理念和專門知識，整合新收購業務，將其提升至集團的標準。



同時，集團還將推動火化機業務迅速成長為集團的重要業務板塊，通過大力推行以生前契約為核心的生前事業及與地方政府合作的創新思維，增加殯儀服務在集團的業務佔比及擴大設計服務業務的規模並將推進與互聯網結合以增加服務的內容與可及性、並籌劃殯葬用品業務。



福壽園國際集團有限公司董事局主席兼執行董事白曉江先生表示:「現時，福壽園的發展已進入全新階段，從殯葬服務商升級為生命科技服務提供商。福壽園將繼續聚焦在新時代、新環境下可持續快速發展，從市場和產品的雙重維度探索，在服務延展、科技引領、文化創新等領域多點發力，著力滿足客戶多元化、差異化，特別是精神層面的消費需求。在積極推進各項業務發展的同時，我們將注重短期利益和長期價值的平衡，以更平穩及可持續的步伐把握集團業務的發展，致力於經營好福壽園這個承載記憶與情感的生命場所，以最好的業績持續回報所有股東。」





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