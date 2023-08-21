中海石油化學創歷年中期最高盈利 2023年中期盈利增長83%至人民幣17.15億元



香港, 2023年8月21日 - (亞太商訊) - 中國領先的化肥及甲醇生産商中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」，股份編號：3983) 公佈截至2023年6月30日止半年度未經審計之業績。今年上半年公司收入减少16.2%至人民幣61.76億，本公司擁有人應佔淨利潤同比大幅上升83%至人民幣17.15億元，創公司歷年中期最高盈利。



中海石油化學首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示：「公司一直持續貫徹落實綠色低碳發展戰略。基於ESG原因，公司出售了天野化工 67%股權，因此為今年上半年帶來了一次性收益人民幣8.5億元，拉動了公司盈利大幅增長達83%至人民幣17.15億元，創公司歷年中期最高盈利。公司一直保持行業能效領跑者的榮譽及優勢，甲醇裝置連續12年榮獲中國石油與化學工業聯合會『能效領跑者』榮譽稱號，合成氨裝置連續4年榮獲中國氮肥工業協會『水效領跑者』榮譽稱號。」



2023年上半年，國內雖然經濟逐漸恢復，但同時也面臨內需不足、外部環境複雜嚴峻等挑戰。面對此市場環境，中海石油化學積極提高營銷能力，一方面提升産品品牌溢價能力，另一方面強化農化服務能力；並且全面推進降本增效，提高公司成本投入産出效率。



在生産方面，公司主要裝置均實現長周期運行，其中大峪口化工硫酸C系列實現301天長周期，華鶴煤化工化肥裝置實現228天長周期，均打破歷史紀錄。華鶴煤化工尿素産量創歷史新高。得益於此，公司今年上半年尿素産量104.4萬噸、甲醇産量68.7萬噸、磷肥及複合肥産量40.1萬噸。



在銷售管理方面，中海石油化學精準分析市場，加強精細化定價。公司全力推動淡季化肥出口，重點發展高質量貿易，並深化公司品牌建設，積極打造『植物營養解决方案供貨商』定位。今年上半年，公司銷售尿素104.5萬噸、甲醇65.5萬噸、磷肥及複合肥35.2萬噸，丙烯腈系列産品5.7萬噸。天野化工的股權轉讓交易亦順利完成交割。



展望2023年下半年行業趨勢，國內尿素淨供應量同比持平或略有增長，國內供需基本平衡，出口將有較大幅度增長，預計尿素整體行情將呈現震蕩態勢。磷肥經歷持續下跌之後，隨著需求恢復和集中釋放，今年三季度具備一定企穩反彈基礎，反彈幅度與國際市場價格和原料成本走勢相關，但總體供大於求格局或將延續不變，預期四季度價格仍然面臨回落風險。在國內經濟穩增長背景下，甲醇供大於求局面將有所緩和，在宏觀面預期改善的情况下，市場預計以寬幅震蕩走勢為主。基於原材料、需求面等支撑，丙烯腈行情或將小幅上行。



對於2023年下半年的重點策略，公司首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示：「公司將持續加強生産裝置的安全穩定運行，推動完成HSE『再體系化』建設；不斷優化商業模式，深入推進品牌戰略，加強倉儲管理，發揮庫存溢價優勢。此外，公司亦會推動智能工廠、智能碼頭、智能銷售等領域的數字化場景梳理，抓好八所港碼頭建設，促進國際貿易及港口物流服務産業的發展，而且積極佈局清潔能源産業，推動綠色低碳發展，期望為股東創造良好的價值回報。」



有關中海石油化學股份有限公司

中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」)是專門從事化肥及相關化工産品開發、生産及銷售的上市企業，是化肥産能及産量最大的中央企業，為從事石油和天然氣勘探、開發、生産及銷售的中國海洋石油集團有限公司之子公司。中海石油化學於2006年9月29日在香港聯合交易所主板挂牌上市，股份編號：3983。公司現有生産設施位於中國海南、湖北及黑龍江，總設計年産能達184萬噸尿素、100萬噸磷複肥(磷酸一銨、磷酸二銨和複合肥)、140萬噸甲醇、20萬噸丙烯腈及7萬噸MMA，公司並擁有位於海南省東方市的設計年吞吐能力為1,828萬噸的深水港口。公司品牌價值持續提升，按2022中國品牌價值評價信息發佈榜，中海石油化學以品牌價值人民幣39.71億元名列榜上，較2021年提升人民幣7.72億元。2023年初，中海石油化學憑著具良好增長性的優秀業績，榮獲資本媒體頒發2022傑出上市企業大獎<業績表現大獎>。



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