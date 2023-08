Friday, 18 August 2023, 19:33 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託公布2023年度中期業績 -- 零售顯著反彈,朗豪坊商場的銷售額大幅跑贏香港零售市場

-- 宏觀經濟波動及利率高企,整體經營環境仍然充滿挑戰

-- 首屆「ESG論壇」及「綠『惜』環保挑戰」凝聚租戶共同減碳

香港, 2023年8月18日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)公布截至2023年6月30日止的中期業績。



(左) 行政總裁侯迅女士 及 (右) 投資及投資者關係總監陸嘉萍女士

行政總裁侯迅女士

概覽

中國內地重新開放通關,加上政府推出新一輪消費券計劃,令本地零售市道在2023年上半年再展生機。雖然旅客重臨提升了商場人流和租戶銷售,但抵港旅客人數仍不及疫情前水平。地緣政治緊張,加上全球經濟回軟,上半年的香港寫字樓市場仍然充滿挑戰。信託的業績繼續受制於疫情期間簽訂的租約及期內利息支出增加所影響。期內可分派收入下跌12.3% 至6.17億港元(2022年:7.04億港元),而每基金單位分派(「每基金單位分派」)則減少12.6%至0.0927港元(2022年:0.1061港元)。



花園道三號

2023年上半年花園道三號的出租率大致平穩,一個從事金融業的主要租戶擴充其在花園道三號的業務。物業出租率於2023年6月30日為82.2%。租金收益總額則跌至6.27億港元 (2022年:6.89億港元)。



朗豪坊辦公樓

朗豪坊辦公樓的租金收益略為減少至1.74億港元(2022年:1.81億港元)。於2023年6月30日,該物業的出租率保持在93.2%的穩定水平。於2023年6月30日,生活時尚行業租戶仍是物業的主要租戶,佔租戶組合73%。



朗豪坊商場

旅客消費復蘇及本地消費增長令朗豪坊商場租戶的銷售額大幅上升66.3%。商場表現顯著優於本地零售市場於今年首六個月錄得的20.7%,主要因為美妝類别有可觀增長。於2023年6月30日,由於租戶更替上的時間差距,令商場出租率回落至95.0%,但所有單位均已有租戶承租。期內商場的租金收益總額增長12.3%至3.66億港元(2022年:3.26億港元)。



分派

本信託的期內可分派收入下跌12.3%至6.17億港元(2022年:7.04億港元),而每基金單位分派則減少12.6%至0.0927港元(2022年:0.1061港元)。按2023年6月30日的基金單位收市價2.84港元計算,相當於年度分派率6.5%。



資產值

於2023年6月30日,本信託旗下物業組合的估值為631億港元,較 2022年12月31日的636 億港元下跌0.7%。



可持續發展

我們在落實2030年環境、社會及管治(ESG)績效指標及2045年淨零排放承諾方面獲得顯著進展。除了取得各項國際綠色建築標準外,我們亦增加了電動車充電站的數目。我們舉辦首屆ESG論壇,為持份者提供交流的機會,藉此促進綠色轉型。我們更推出創新的「綠『惜』環保挑戰」以鼓勵租戶共同參與應對氣候風險。信託亦舉辦一系列樂活身心的活動,包括國際婦女節慶祝活動、「Love · Play · Farm」項目及「樂.心」音樂會。此外,我們亦於期內安排了合共 10 億港元的可持續發展表現掛鉤融資。



展望

由於去年下半年的基數較高,預料零售銷售經歷上半年的強勁反彈後,增長動力將於今年餘下時間稍為放緩。隨着旅客人數逐步增加,我們對零售市場前景保持審慎樂觀。另一方面,中環寫字樓市場由於區內供應增加及環球經濟存不確定性,維持續租率及出租率仍然是首要工作。



身處不明朗的全球經濟環境,本信託的整體經營環境仍然充滿挑戰。面對持續的高息環境,我們會尋找市場機會以增加固定利率債務比例。為了促進本信託的長期增長,我們會繼續審慎地物色投資良機。



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站:www.championreit.com





