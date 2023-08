Friday, 18 August 2023, 09:55 HKT/SGT Share: 中進醫療(NASDAQ: ZJYL)於美東時間8月17日在納斯達克舉辦上市敲鐘儀式

中國常州, 2023年8月18日 - (亞太商訊) - 全球領先的康復設備提供商中進國際醫療有限公司("公司 "或 "中進")(納斯達克:ZJYL)董事長兼首席執行官王爾琪於美東時間8月17日在紐約納斯達克證券交易所完成上市敲鐘儀式,正式慶祝公司掛牌上市。中進醫療已於2023年3月28日起在納斯達克資本市場開始公開交易。



中進自2006年成立以來始終致力於為社會弱勢群體提供更為舒適、方便和安全的產品,以研發、製造高端康復器材為主營業務。公司產品涵蓋助行類、呼吸類醫療器材、智能納米洗浴設備以及老年人、病人專用的樂浴系列產品、老年人及特殊人群的健身器材及救災搶險產品等。此前,公司所研發的納米洗浴類產品已分別獲1項發明專利及4項實用新型專利認證,備受市場認可。



公司始終堅持以“關愛”為出發點,以“醫學、工學與美學融合”為研發核心。未來,中進將持續以技術創新作為企業發展的原動力,在擁有省級工程技術研究中心、省級工業技術中心等研發機構的基礎上,保持與世界級的研發機構及企業在康復領域的深度合作,通過產品研發不斷擴大市場。在實現業績高增長的同時肩負起負責任的社會形象。



關於中進國際醫療有限公司

公司成立於 2006 年,總部位於江蘇省常州市,通過中國經營實體為殘疾人、老年人和傷後康復者設計和製造輪椅和生活輔助產品。公司的中國運營實體在江蘇省常州市和泰州市設有兩家製造工廠,總面積約為 228,257 平方英尺。公司的中國運營實體與中國的40 多家經銷商建立了合作關係,並在全球其他地區與 20 多家經銷商建立了合作關係。公司的大部分輪椅產品(30 多個型號)銷往日本和中國的經銷商,其中包括日本最大的醫療器械經銷商之一日清醫療工業株式會社。公司在中國的運營實體擁有中華人民共和國專利管理部門頒發的多項專利,旨在提供既輕便又符合人體工程學的創新輪椅設計。



欲瞭解更多資訊,請訪問:http://www.zhjmedical.com





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network