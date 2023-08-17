Wednesday, 16 August 2023, 19:07 HKT/SGT Share:

來源 Essex Bio-Technology Limited 億勝生物公佈2023年中期業績 收入同比增長37.1% 淨利潤同比增長22.0%

香港, 2023年8月16日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」；股份代碼：1061.HK）今日公佈截至2023年6月30日止（「回顧期內」）的中期財務業績。



財務表現恢復至COVID-19前的正常營運水平



於回顧期內，集團實現整體收入約8.99億港元，較去年同期增長37.1%，顯示業務恢復至COVID-19前的正常營運水平。集團的淨利潤較去年同期約1.39億港元增長22.0%至約1.70億港元。



截至2023年6月30日，集團的現金及現金等值物約5.06億港元（2022年12月31日：約5.43億港元）。董事會欣然建议派發 2023年中期股息每股普通股 0.045港元（截至 2022年 6月 30日止六個月：0.04港元）。



眼科及外科分部收入增加



集團收入主要由眼科及外科（創傷修復）兩部分組成，其中眼科收入同比增長41.6%至約3.82億港元，佔集團收入的42.4%；外科收入同比增長34.0%至約5.18億港元，佔集團收入的57.6%。目前具有增長動力的核心產品為：



1. 眼科－貝復舒®系列（貝復舒®滴眼液、貝復舒®眼用凝膠及貝復舒®單劑量滴眼液）、妥布黴素滴眼液、左氧氟沙星滴眼液、玻璃酸鈉滴眼液及適麗順®（卵磷脂絡合碘膠囊）；

2. 外科（創傷護理修復）－貝復濟®系列（貝復濟®液體製劑、貝復濟®凍乾粉及貝復新®凝膠）、Carisolv®齲齒凝膠、伢典醫生®漱口水、伊血安顆粒及皮耐克®可吸收性敷料。



重大業務進展



集團致力於務實投入新產品及技術以強化產品及研發管線，作為眼科近中期增長動力及腫瘤科新治療領域的長期計劃。目前處於臨床開發後期階段的眼科產品的主要投資概述如下：



繼收購SkQ1相關的知識產權後，正重新建立VISTA計劃



為了使集團於乾眼症領域的美國葯監局VISTA計劃的持續發展更具靈活性及獨立性，並使集团能够進一步探索開發其他適應症的眼科產品，集團自Mitotech成功獲得眼科領域與SkQ1相關的專利及專有技術許可協議及專利轉讓契據。



繼2022年10月收購與SkQ1相關的知識產權後，本集團的首要任務為完成SkQ1的化學成分生產與控制(CMC)、專有技術及知識產權的轉讓。同時，本集團正在與監管機構重新建立VISTA計劃，以在繼續進行臨床試驗前減輕任何可識別的風險。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年中國境內僅中度至重度乾眼症患者人數逾1.2亿。SkQ1產品的潛在市場規模巨大。



EB12-20145P (HLX04-O)全球三期臨床研究取得重大進展



2020年，集團與上海復宏漢霖生物技術股份有限公司訂立共同開發及獨家許可協議，共同開發一種用於治療滲出性（濕性）年齡相關性黃斑變性（「濕性AMD」）的重組抗血管內皮生長因子（「抗VEGF」）人源化單克隆抗體注射液EB12-20145P。於回顧期內，該產品已獲批准在澳大利亞、美國、新加坡、俄羅斯、塞爾維亞以及匈牙利、西班牙、拉脫維亞、捷克共和國及波蘭等歐盟國家開展三期臨床試驗。截至目前，用以治療濕性AMD的EB12-20145P於中國、拉脫維亞、澳大利亞及美國的三期臨床研究已先後完成首例患者給藥。此外，用以治療濕性AMD之EB12-20145P的1/2期臨床研究已顯示其安全性及耐受性良好，並展現出初步療效。



2023年2月，本集團與復宏漢霖訂立一份經修訂協議，以修訂共同開發許可協議的若干條款，其中包括支付監管及商業銷售里程碑的付款以及開發成本。詳細信息已於2023年2月22日的公司公告和2023年3月8日的公司年度業績公告中公布。



抗VEGF許可產品可用於治療濕性AMD、糖尿病性黃斑水腫、視網膜靜脈阻塞引起的黃斑水腫及近視性黃斑部病變。根據弗若斯特沙利文的資料，中國境內該等4類病患人數於2020年估計超逾1580万人。假設每病患於治療的首年注射4個劑量並於其後年度注射2至3個劑量，抗VEGF許可產品的潛在市場規模巨大。



2023年獲得的榮譽及獎項



集團全資附屬公司珠海億勝生物製藥有限公司榮登2022年珠海市創新百強企業創新綜合實力100強和2022年度TOP100中國化藥企業。同時，集團的貝復舒已連續五年榮登中國醫藥品牌榜，證明業界對集團旗艦生物藥的療效及質量的認可。



市場開發鞏固市場渠道能力



數年來，集團一直不懈投入資源積蓄及強化其市場渠道能力。截至2023年6月30日，集團於中國設有43間銷售推廣辦事處，共有逾1,200名销售代表，覆蓋中國主要省份、城市及縣城逾12,100家醫院及醫療機構以及逾2,100家藥房。在渠道下沉，開發多線城市市場的同時，通過在線醫療諮詢和電子處方平臺，為慢性病患者提供更多服務。



自2020年以來，集團通過新加坡基地向東南亞國家擴大市場准入，取得了良好的發展勢頭。



研究與開發



於回顧期內，集團將繼續專注於執行其5年（2021年至2025年）研發發展計劃。截至報告日期，共有16項研發計劃處於臨床前至臨床階段，其中下列4項眼科計劃處於後期臨床階段，被視為中期增長動力：



-- EB11-18136P：SkQ1滴眼液，三期臨床第二階段試驗(VISTA-2)頂線數據已於2021年2月24日發佈（美國藥監局）

-- EB11-15120P：阿奇黴素滴眼液，外部專家正在審查（中國國家藥品監督管理局）

-- EB12-20145P：貝伐珠單抗（用於治療濕性年齡相關性黃斑變性），三期臨床試驗（美國藥監局、歐洲藥品管理局、澳大利亞藥物管理局及中國國家藥品監督管理局）

-- EB11-21148P：環孢素滴眼液，二期臨床試驗（中國國家藥品監督管理局）



集團持有73份專利證書或授權書，包括52項發明專利、14項實用新型專利及7項外觀專利。同时，本集團目前已將其研發資源多元化至珠海（中國）、波士頓（美國）、倫敦（英國）及新加坡的多個研究基地，这既能支持集團對新療法的追求，也能支持我們對全球人才的獲取。



億勝生物科技主席严名炽先生表示： “憑藉著韌性與實力，我們很高興能將集團的業務表現恢復到 COVID-19 前的正常營運水準。除去不可預測的情況外，集團將基於優異的發展韌性與優勢的市場地位，蓄勢增長，對取得持續成果持樂觀態度。



謹藉此機會向集團所有股東、業務夥伴及客戶致以衷心謝意，感謝各位對集團的信任、支持及與我們衷誠合作，並感謝每一位成員作出的不懈努力，致力將公司打造為一家銳意進取且前途光明的製藥企業。”



關於億勝生物 （股票代碼﹕1061）

億勝生物科技有限公司是一間專注於研發，生產和銷售基因工程藥物b-bFGF（FGF-2）的生物製藥企業，自1998年起已有六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®卵磷脂絡合碘膠囊等產品。公司產品主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療，目前憑藉在中國主要城市的43個銷售推廣辦事處已成功覆蓋中國逾12,100家醫院。公司依託自身在生長因子和抗體領域的研發平臺，擁有多個臨床階段的項目，涵蓋廣泛的領域和適應症。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

