Wednesday, 16 August 2023, 08:01 HKT/SGT Share: 金活醫藥優化產業佈局 進一步認購大幸藥業2.08%股權

香港, 2023年8月16日 - (亞太商訊) - 醫藥大健康分銷領先企業—金活醫藥集團有限公司（「金活醫藥」或「集團」，股份代號：01110.HK）於15日公佈，金活醫藥將進一步認購日本大幸藥品株式會社（「大幸藥品」，股票代碼：4574.JP），按每股股份338.58日圓（相當於約18.35港元）的代價認購額外100.75萬股大幸藥品股份，佔大幸藥品經擴大已發行股本的約2.08%，總代價為3.41億日圓（相當於約1,848.87萬港元）。收購完成後，與先前認購股份合計時，集團將合共持有大幸藥品318.59萬股股份，佔大幸藥品經擴大已發行股本的約6.42%。



大幸藥品於1946年成立，為日本著名藥品公司，主營業務包括醫藥產品以及感染管理（衛生控制）等產品的製造和銷售。大幸藥品旗下擁有超過120年歷史的喇叭牌正露丸產品，產品療效好，品牌知名度高。金活醫藥自1996年成立以來即為喇叭牌正露丸國內唯一總經銷商，集團助力喇叭牌正露丸產品國內邊際銷量擴展，尤其是近兩年國內市場銷量增長加速，2022年增長率達64%。經過多年發展，喇叭牌正露丸已成為集團目前暢銷的主力產品之一。



作為一家致力於從事品牌進口醫藥及保健產品分銷的大健康領域領先企業，集團長期以來堅持醫藥健康產業投資方向，增持大幸後集團將圍繞五五戰略規劃及經營目標開展工作，集團將持續不斷鞏固基礎存量業務，積極向上拓展與香港佛慈藥廠、大幸藥品等上游供應鏈的溯源合作，向下著力打造龍德特色健康產業生態圈，搭建醫藥大健康產業上下游供應鏈體系，縱深產業版圖。



金活醫藥集團董事局主席趙利生先生表示：「金活醫藥集團於今年4月首次參股大幸藥品，自合作以來，業務協同發展成效初顯，經營質效得到提升。集團也十分重視與大幸藥品的深度合作，希望通過此次二次認購，持續深化協作，互利共贏。本次收購完成後，集團將持續深耕喇叭牌正露丸市場，夯實產品品牌硬實力。未來，集團也將深入挖掘日本漢方藥的相關資源，豐富公司產品矩陣，培育新的利潤增長點。入股大幸藥品有助於公司進一步優化產業佈局，更好地傳承和發揚漢方制劑，服務大眾健康。」



此外，金活醫藥為延伸集團産業布局，於2021年與蘭州佛慈合資經營香港佛慈，金活醫藥持股占比49%，合作期間香港的岷山牌系列産品增長超過預期；2022年，金活醫藥完成收購法國Innopharm，正式進軍歐洲市場。本次增持大幸藥品股權，有助于金活醫藥上游供應鏈的進一步擴展，促進集團産業鏈上下游戰略協同，提升國際品牌競爭力和銷售規模。





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