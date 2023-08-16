越秀房產基金展現資產韌性 優質資產提升抗禦力 穩健基礎面造就長期價值



香港, 2023年8月15日 - (亞太商訊) - 越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」，連同越秀房託資產管理有限公司，統稱「基金」；股份代號：405）公佈其截至2023年6月30日止六個月之中期業績。

越秀房產基金管理團隊：主席兼行政總裁及執行董事林德良先生 (左三) 、副行政總裁及執行董事區海晶女士 (左二) 、財務總監關志輝先生 (左四) 、投資者關係總監姜永進先生 (左一)

2023年中期業績摘要:

- 整體經營穩定增長，收入總額為人民幣10.61億元，較上年同期增長12.4%。

- 中期分派每個基金單位約人民幣0.0541元，約等於0.0590港元。按年計算的分派收益率為7.07%。

- 於2023年6月30日，物業整體出租率為84.0%。



廣州國金中心：

- 寫字樓內挖需求外引名企，商場豐富業態引流促銷。

- 廣州國金中心綜合體錄得經營收入為人民幣503.8百萬元，佔基金收入47.4% 。

- 國金中心致力於構建中長期穩定租戶結構，優質租戶佔比提升2.9%，平均續租期4年，續租租金提升2.7% 。

- 「國金天地」精準投入推廣活動促經營，上半年商場客流量同比增長24%，銷售額同比增加13%。

- 酒店公寓整體經營強勁回升，保持市場標桿地位，四季酒店和雅詩閣公寓平均入住率及房價按年均錄得提升。



廣州越秀金融大廈：

- 穩固高質租戶，加快招商去化。

- 越秀金融大廈錄得經營收入約人民幣200.2百萬元，佔基金收入18.9%，出租率達89.1%。

- 成功引進多間百強央企和行業領軍企業，進一步穩固高質租戶基本盤。



積極優化債務結構，有效減低融資成本

- 3月份完成首期人民幣15億元上海自貿區債發行，票面利率4.15%，及於6月完成人民幣40億元跨境直貸首期人民幣15億元提款，提前置換了部分今年到期融資，確保流動性風險得到有效管控。

- 把握境內外融資成本利差窗口，以人民幣貸款置換存量境外外幣融資，從而平抑整體融資成本，預計置換後，利率敞口將下降至48%，於2023年6月末，越秀房產基金融資平均成本率為4.90%，比去年末4.83%上升7個基點。



越秀房託資產管理有限公司（「管理人」）向基金單位持有人宣派2023年中期每個基金單位約人民幣0.0541元，約等於0.0590港元（2022年上半年：人民幣約0.0734元，約等於0.0853港元）。按基金單位於2023年6月30日的收市價1.67港元（2022年6月30日的收市價3.06港元）計算的基金單位收益率約為3.54%（2022年上半年：2.79%），即按年計算的分派收益率為7.07%。



越秀房產基金主席兼行政總裁及執行董事林德良先生表示：「2023年上半年越秀房產基金應對經濟後疫情種種挑戰，堅持創新求變，努力實現商業長期價值。酒店公寓緊抓休閑消費，整體經營恢復至疫情前水平；零售商場客流有所恢復，經營穩步回升；專業市場經營穩步恢復；寫字樓在下行市場環境下保持穩定，致力為基金單位持有人創造價值。」



國金中心

國金中心致力於構建中長期穩定租戶結構，優質租戶佔比提升2.9%。上半年重點挖掘內部優質租戶擴租需求；同時通過多方資源，成功引進外部高端專業服務業及金融業名企。面臨競品強勢競爭的前提下，主動挽留優質租戶續租。國金中心上半年重點租戶續租率100%，順利續租「法興銀行」、「台灣銀行」、「芒果TV」等知名租戶，平均續租期4年，續租租金提升2.7%。



「國金天地」成功引進常來餐飲集團首家東南亞菜「泰神」、優質連鎖烤肉品牌「橘焱胡同」，在提升餐飲客單價之外，為引進米其林、黑珍珠餐廳奠定基礎，還引進了商場首家茶餐廳「湯稻」、首家韓式泡飯「泡鮮森」，商場負一層餐飲組合更為優化，更好滿足CBD白領品質便捷用餐需求。初步構建常態化聯動機制，整合多業態資源定向引流到店。精準投入推廣活動促經營，上半年商場客流量同比增長24%，銷售額同比增加13%。



四季酒店積極抓住春節小高峰和五一假期的休閒旅遊市場需求，以及大型展會恢復舉辦的契機，積極開拓境外客源，上半年平均入住率為79.5%，同比增長26.9個百分點；平均房價為人民幣2,202元，同比增長41.3%。雅詩閣公寓2023年上半年平均入住率達90.3%，同比提升6.1個百分點；平均房價為人民幣1,101元，同比提升10.7%



越秀金融大廈

越秀金融大廈上半年完成約2萬平方米續租，整體續租率高達86.1%，其中重點租戶續租率94%，續租租金提升6%，加強了租約結構穩定性，帶動租金收入增長。針對意向租戶需求提供定制裝修服務，改造單元去化率高達92%，極大提升了產品競爭力，促進了招商轉化率及客戶滿意度提升。



白馬大廈

白馬大廈抓住了市場回暖契機加快招商轉化，吸引重點市場客戶進駐白馬。上半年累計新簽面積9,183平方米，大廈出租率較去年末提高9.2個百分點至90%以上。白馬創新營銷模式，增強了運營幫扶能力，並主動對接用活政府資源，增加媒體曝光度，持續提升白馬的行業影響力。



財富廣場、城建大廈

兩項目針對商務客群定位，實施產品改造提升競爭力，目前改造單元去化率達78.3%，有效促進了招商租賃。其中財富廣場上半年成功挖掘內部租戶「珍愛網」擴租，順利續約「碩氏醫療」、「柬埔寨航空」等租戶，並且引進了「諾訊人力」、「埃及泰達」等多家企業進駐，租戶結構得以持續優化。城建大廈5月成功引入優質客戶「普民立方」承租26樓單元，實現退租面積無縫銜接。



維多利廣場

維多利上半年借勢品牌營銷及資源聯動，實現商場客流量同比增長38%，銷售額同比增加22%，其中主力客戶「優衣庫」1-6月銷售額同比提升19%。主動管控經營風險，上半年清退約350平方米風險客戶，無縫連接引入兩家優質新興品牌，新簽合同首年租金增長17.6%。另提前續租主力客戶「優衣庫」，穩定項目經營。



上海越秀大廈

上海越秀大廈透過實施靈活租賃政策、打造定制裝修單元及提升客戶辦公體驗等舉措，上半年新簽面積同比增加5%至1,200平方米，同時完成3,000平方米續約面積，有力穩定大廈的客戶資源。



武漢物業

越秀財富中心調整招商策略，在優化產品方面，通過資本性改造提供新的中小面積房源，產品類型契合客戶多類型選擇；在新簽方面，成功挖掘樓內優質企業「廣信通信」等客戶的擴租需求，上半年大廈完成新簽面積逾1萬平方米；在續租方面，順利完成「普羅格」、「中英人壽」、「新華人壽」、「美的」等優質客戶續租，續租面積達1.23萬平方米，在嚴峻市場環境下成功挽留了優質客戶資源。



星匯維港購物中心上半年新簽11家品牌，簽約面積近4,000平方米，提升A館整體經營形象品質；針對取高租金的商戶開展重點幫扶，開展營銷活動及停車支持，穩定商戶經營。加強續約管理，上半年錄得81.8%的較高續租率，合同期內有效租金增長24.2%。同時還引入「無印良品」等多經商戶，豐富場內品類，提升商場經營氣氛。



杭州維多利

杭州維多利強化租約管理，積極盤活到期面積，成功引入了優質企業「一億中流」進駐大廈，成功實現兩個整層單元共2,500平方米的無縫銜接；順利完成七樓中鐵系企業續租，續租有效租金增長4.9%。大廈整體出租率同比拉升5.8個百分點至99.2%。



未來展望

面對後疫情經濟緩慢復蘇，各行業恢復程度不一的挑戰，管理人將持續提升資產運營能力，優化經營模式，提升產品競爭力，大力穩商招商，多渠道開拓客戶資源，進一步穩固高質租戶基礎。管理人亦將持續主動管理優化融資結構，有效降低融資成本，致力於為基金單位持有人帶來穩定回報。



關於越秀房地產投資信託基金

越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」）於2005年12月21日在香港聯交所上市，為全球首隻投資於中國內地物業的上市房地產投資信託基金。越秀房產基金目前持有的物業組合包括位於廣州的廣州國際金融中心、白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、越秀金融大廈、位於上海的越秀大廈、位於武漢的武漢物業（包括武漢越秀財富中心和星匯維港購物中心）、位於杭州的維多利商務中心以及位於香港的越秀大廈共10項高素質物業，物業產權面積共約118.4萬平方米，分別位於中國廣州市、上海市、武漢市、杭州市及香港市的核心商業區域。物業類型包括甲級寫字樓、商業綜合體、零售商業、酒店、服務式公寓、服裝專業市場等。



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