禹洲集團（01628.HK）公佈境外債重組方案 公司持續穩健經營

香港, 2023年8月10日 - (亞太商訊) - 國家最近在中央政治局工作會議上指出「適應我國房地產供求關係」,鼓勵因城施策,滿足居民的剛性需求和住房需求,延續了去年「提振需求化解風險」的政策導向。券商分析師預計政策將繼續側重於在供給側減輕企業負擔,同時在需求側鼓勵合理需求釋放,以保持穩健的步伐。市場普遍相信房地產市場未來會迎來溫和的複蘇。



政策持續寬鬆及利好形勢下,處於現金流緊張壓力下的房企,如何緩解債務壓力成為眾多房企面臨的一大挑戰。國家自2022年下半年起適時調整優化房地產政策,出台了諸如「金融三支箭」、「降準降息」等政策,在這些利好政策的支持下,部分房企結合國家新實施的政策進行新增融資或債務展期,一定程度上緩解了部分房企的現金流壓力。而大多數房企一直以來都在採取自救措施,以解決自身債務問題。



禹洲集團公告債務重組進展 方案顯誠意



近日,禹洲集團披露了其債務重組公告。公告稱,禹洲集團已與境外優先票據持有人組成的債權人小組就公司的境外債務擬定了初步整體重組方案。禹洲集團提供了三種重組方案以滿足債券持有人的不同需求:一是3年期短期票據,年化利率為6%,優先進行現金支付;二是4-7年期不等的中期票據,年化利率為4%-5.5%,持有者同時可獲得新股和長期票據;三是10年期長期票據,零利息,不扣減未償還債務本金。



公告顯示,為切實履行償債義務,公司提供了一攬子增信措施,比如將部分公司的股權進行質押,據估計這些公司預期未來可以產生3億美元至3.6億美元的現金流;而且禹洲集團的控股股東,也將抵押其持有的公司10%的股權給予短期票據持有人。另一方面,公司也將以出售投資物業所得款項作為現金清償資金的保障。截止2022年底,禹洲集團持有41處投資物業,主要為購物中心和寫字樓,其中32處投資物業已完工,而9處仍在開發中,這些物業的處置及租金收入將為償還債務提供強有力的支持和保障,顯示出公司對於債務重組的誠意和決心。



市場認為,在政策的利好影響下,房企整體債務重組方案取得實質性進展,將改善債權人對出險企業流動性修復以及市場銷售回暖的預期。同時,對於債權人而言,目前房地產市場短期內難以修復,相比之下,債務重組可以讓出險房企在一段時間內獲得穩定支持,也能更好地保障債權人的利益。



公司積極應對現金流壓力 持續穩健經營



據市場公開消息顯示,自2022年1月起,禹洲集團已通過處置自有資產、優化債務結構等方式,積極解決債務問題,不斷尋求現金流流入以增加流動性。例如,2022年年初,禹洲向華潤出售其旗下禹洲物業服務有限公司100%股權,並向泰捷有限公司出售健採有限公司85.64%的股權等。展示出,公司一直都在努力嘗試利用各種方式解決現金流壓力。



據悉,禹洲集團始終以「保交付」和「穩運營」運營思路,努力維持境內外業務正常運營。2023年上半年,禹洲集團在北京、合肥、青島等多個城市共實現約30個項目批次、約1.4萬套房源的平穩交付,其中石家莊禹洲·嘉譽山、揚州禹洲·江山賦、佛山禹洲·朗廷灣、泉州禹洲·天著等多個項目交付滿意度創歷史新高。目前,公司100%的房地產項目按計劃進行,且境內債務並無出現違約情況。



公司控股股東支持 未來繼續為投資者創造價值



房企債務重組取得重大進展,離不開政策的支撐和投資人的支持,而在行業發展面臨困難時刻,公司大股東的堅定支持,也為公司的生存起到關鍵性作用。公告顯示,在公司面臨資本市場再融資非常具有挑戰性的環境下,禹洲集團控股股東已出資約1.46億美元以供集團相關資金需求。



禹洲集團表示,於重組後的最初幾年,公司將優先考慮現有項目的建設和交付以及現有債務的償還。當機會出現且長期可獲得財務資源時,公司將考慮開展新項目,為長期債權人和股東創造價值。





