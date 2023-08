Wednesday, 9 August 2023, 12:32 HKT/SGT Share: 朝雲集團(06601.HK)發佈盈喜,純利同比增長約45%

香港, 2023年8月9日 - (亞太商訊) - 8月8日晚間,朝雲集團(06601.HK)發佈2023年上半年業績正面盈利預告,截至2023年6月30日,公司中期期間的純利預計將不少於約人民幣1.29億元,較2022年同期增長不少於約45%;而中期期間的收入預計將不少於約人民幣11.25億元,較2022年同期增長不少於約10%。據悉,以上增長主要歸功於以下因素:



1、履帶式打造各品類高毛利、高增長明星單品



朝雲集團把握市場機遇,通過履帶式推出高毛利、高增長、受市場歡迎的高品質產品,提升盈利空間,包括超微可擕式驅蚊系列、威王高端家居清潔系列、倔強嘴巴全價鮮肉貓糧等,為公司構築了長期、可持續發展的護城河。



2、打造寵物線下業務成熟且盈利的模式,佈局寵物線下業務



寵物業務作為朝雲集團的戰略版塊,在2023年上半年持續拓展管道佈局。朝雲集團戰略投資爪爪科技,占股 60.625%,補齊了公司寵物板塊線下實體服務業態佈局,有效借助爪爪科技快速摸索出盈利的寵物服務門店模式,並推進全國快速複製,覆蓋高端人群,支撐未來業績增長。



3、提升行銷效率,以品牌力驅動銷售



朝雲集團持續通過多元化的整合行銷活動,聯合中國國家地理雜誌,打通品牌與抖音、小紅書等平臺的連接,打造了一系列具有品牌和行業影響力的行銷活動和內容,如“超微蚊學說”“8小時不帶包露營”《自然要給蚊子上一課》等,不斷提升品牌力,並聯動線上管道流量和人群運營、線下管道廣分銷和高動銷,提升整合行銷效率,以品牌力驅動銷售,實現品效銷三合一。



4、提升研發實力支持批量爆品打造,持續優化供應鏈成本



今年3月,朝雲集團戰略收購廣東中科研100%股權,進一步鞏固朝雲集團的新產品上游研發能力,縮短研發週期,提升各品類爆品打造的效率和基礎保障。



在2023年上半年,朝雲集團繼續積極向上下游延伸佈局,與雲南雲幫達成深度合作,共同推進雲南石屏豆渣再利用,探索異黃酮、炭離子提取技術,進一步支援朝雲集團寵物業務板塊的發展。深度參與上游原料佈局,是朝雲集團穩定供應保障與成本控制的重要舉措,有助於增強產品品質的可控性,形成價格優勢,並獲得競爭優勢。



此次正面盈利預告,是朝雲集團對上半年業績報告放出的利好資訊,具體中期業績如何,值得關注。





