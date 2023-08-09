朝雲集團（6601.HK）上半年業績盈喜 純利增長45%

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Wednesday, August 9, 2023
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|Wednesday, 9 August 2023, 09:17 HKT/SGT
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香港, 2023年8月9日 - (亞太商訊) - 8月8日晚間，朝雲集團（06601）發佈正面盈利預告。中期期間的純利預計將不少於約人民幣1.29億元，較2022年同期增長不少於約45%；中期期間的收入預計將不少於約人民幣11.25億元，較2022年同期增長不少於約10%。
針對上半年業績高速增長的原因，朝雲集團在公告中表示，集團成功把握市場機遇，通過積極推動產品品類及銷售管道的快速發展；專注于創造高利潤率的產品；優化供應鏈成本管理及行銷效率，從而全面提升集團的營運表現及盈利能力。
2023年以來，在經濟復蘇回暖、政府加大促消費政策支持等多重因素推動下，消費市場穩步復蘇，朝雲集團此次正面盈利預告也印證了這一趨勢，期待後續朝雲集團的中期業績報告能為投資者帶來更多的驚喜。
話題 Press release summary
部門 消费者
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