Tuesday, 8 August 2023, 20:00 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 美食博覽月中載譽歸來 美食商貿博覽全新登場 同場舉行美與健生活博覽、家電.家居.博覽、茶展及中醫藥會議

香港, 2023年8月8日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的美食博覽、美與健生活博覽和家電.家居.博覽,將於8月17至21日假灣仔香港會議展覽中心舉行,而全新的美食商貿博覽,以及香港國際茶展兩項貿易展覽,將於8月17至19日同場舉行。五項展覽匯聚超過1,700家展商,為業內買家及公眾帶來環球美食和時尚潮流產品,提供一站式的採購及購物盛會。此外,由現代化中醫藥國際協會聯同香港貿發局及八大科研機構攜手籌辦的國際現代化中醫藥及健康產品會議(中醫藥會議)亦會於8月17及18日舉行,帶來最新行業資訊,促進中醫藥發展。

圖為香港貿發局副總裁張淑芬於今天的記者會上公佈八月展覽盛事的豐富內容。

美食博覽帶來環球美食佳餚,特色美食和餐飲包羅萬有,當中包括冰島乳酪、100%人手製造的罐頭包裝蛋糕、來自荷蘭的雞尾酒雪條、韓國有機膠原蛋白啫喱,和香港製造的黑松露意式雪糕等。

今年大會的票務合作夥伴AlipayHK 市場部主管張凱傑(圖左)與香港貿易發展局副總裁張淑芬(圖右)在記者會上合照。

香港貿發局副總裁張淑芬今天在記者會上公佈八月盛事時表示:「今屆美食博覽是防疫措施撤銷後貿發局全面開放飲食的首項大型美食公眾展覽,貿易館今年改名為美食商貿博覽,全面配合餐飲業所需,連同於同場舉行的幾項展覽及中醫藥會議,雲集美食佳餚、美健產品和保健資訊,及家居潮流產品,為公眾及業內人士提供一個絕佳平台。第二階段消費券現已派發,我們期待吸引更多人士參加盛會,期望大家滿載而歸。」



美食商貿博覽:展示最新及專門的產品趨勢 (8月17至19日)



美食博覽「貿易館」今年改名為美食商貿博覽,博覽的首兩天開放予業內買家入場採購,而最後一天 (8月19日) 將同時開放予公眾及貿易買家。博覽將展示來自20個國家及地區的美食飲料,並設有21個展館,包括印尼、日本、韓國、墨西哥、波蘭、泰國及中國內地的多個省份如福建、黑龍江、湖南、吉林、四川和浙江等。各地展商會帶來當地最新的食品、服務及科技,反映最新的產品趨勢,例如韓國健康風味醬醃海鮮、新加坡無糖燕麥奶傳統咖啡、波蘭特色果味伏特加,以及「中醫藥與健康食品」展區的雲芝精華產品等,由美食飲料至保健品,應有盡有。



博覽所展示的展品廣泛,資訊亦更專門和深入。全新「食品科學與技術」展區將展示嶄新的食品加工技術,例如由食品科技初創公司研發的花生蛋白植物雞肉產品,和本地學術機構研發的無酒精啤酒。展會期間將舉辦兩場食品科技研討會,當中香港生產力促進局、全環控水耕研發中心及香港高等教育科技學院,會共同探討本港的食品創新科技發展;食品科技初創公司亦會分享科技如何應用於餐飲業與零售。



香港國際茶展:雲集環球名茶 促進茗茶文化交流 (8月17至19日)



同樣,茶展的首兩天開放予業內買家入場採購 ,而最後一天 (8月19日) 將同時開放予公眾及貿易買家。展內設有10個展館,包括首次參展的肯亞展團,以及載譽歸來的斯里蘭卡、以及中國內地的福建、貴州、湖南、江蘇等展團,展出各地名茶、茶產品及茶具,特色產品包括現代版潮州功夫茶、濃縮奶茶及日本手工鐵壺等。大會亦舉行「香港國際茶展名茶比賽」,由專業茶評家以盲品方式選出「最佳滋味」、「最佳香氣」等獎項,入場人士可在8月19日公眾日早上免費試飲得獎名茶,一嚐名茶風韻。



以上兩項貿易展覽將繼續以融合展覽模式展覽+ (EXHIBITION+) 舉行,讓全球食品及茶品採購商除了透過實體展覽外,亦可於8月10至26日期間,透過網上智能配對平台「商對易」(Click2Match),查看人工智能推薦的展商,與展商安排及進行網上會議。美食商貿博覽及茶展將首次試推「掃碼易」 (Scan2Match),實現買家與展商從線下到線上的無縫聯繫。



美食博覽:匯聚全球美食佳餚 (8月17至21日)



第33屆美食博覽設有「公眾館」及「尊貴美食區」,提供全球各地的特色佳餚美食及餐飲選擇,將一連五天 (8月17至21日) 開放予公眾參加。當中「尊貴美食區」匯聚近100家展商,展示來自亞洲及歐美等地的精品佳餚,帶來各式甜品、有機綠色食品及各地精品咖啡等,追求高級精緻美食的人士實在不容錯過。今年更新設「醇酒.醉人」主題,引進各地的醇酒佳釀外,亦特設「韓味道」專區,讓韓食愛好者緊貼韓國飲食潮流及文化。



「公眾館」匯聚眾多展商,當中的「美食薈萃廊」網羅30多個家傳戶曉的知名品牌,包括美心、大班、日清、壽桃、道地、奇華、榮華及四洲等。



美食博覽的特色美食和餐飲包羅萬有,當中包括冰島乳酪、100%人手製造的罐頭包裝蛋糕、來自荷蘭的雞尾酒雪條、韓國有機膠原蛋白啫喱,和香港製造的黑松露意式雪糕等。



每年星級名廚烹飪示範都是深受歡迎的環節,今屆博覽有18場星級名廚烹飪示範,包括「紅棉」行政總廚邵德龍、「潤」中餐廳行政中菜總廚洪志光 、「富臨飯店阿一鮑魚」行政總廚黃隆滔 、「念川居」行政總廚(點心)陳世輝、「悦」行政總廚歐陽松基以及「Clarence」創辦人Olivier Elzer等。另外大會亦繼續與環境及生態局、降低食物中鹽和糖委員會,及食物安全中心合作,邀請名廚示範「少鹽少糖」食譜,向大眾推廣健康飲食。資深傳媒人陳圖安(安哥)將於8月19日主持一場「名廚對話」,由3位城中名廚分享煮食及飲食心得和秘訣。覽期間亦有多項精彩活動,包括研討會及講座、品酒工作坊和展商推介會等。



美與健生活博覽:盡展健康生活自然美 (8月17至21日)



第7屆美與健生活博覽將展示一系列美妝、美容、美髮、健美及保健產品,今年除了香港美容業總會、香港美髮美容業商會、國際美容健康總聯合會、香港化粧品同業協會及中國香港健美健身總會等多個展團,更有新參展的國際斯佳美容協會和國際美容企業連鎖管理協會,展示在香港製造的美容護膚產品。另外,健康.旦展團亦首度參展,帶來多款健康產品之餘,屆時鄭丹瑞(旦哥)及一眾嘉賓更會分享保健和養生知識。博覽將帶來目不暇給的保健美容產品,包括英國Pulseroll震動滾軸按摩棒、DR. SCHAFTER升級光學亮白煥膚啫喱、FOOTDISC抗疲勞鞋墊,和茯苓全效毛孔修護美容原液等。



博覽有一系列棈彩活動,包括 Mind HK香港心聆會舉辦「精神健康之入門」的分享會,介紹如何照顧自己的心理健康的基本知識;香港健美金像獎慈善公開賽預演;專家Edmon Wong爲大家帶來秋冬妝容示範;以及日式美甲示範、健康瘦身和營養減肥等主題講座。



家電.家居.博覽:啟動智能生活點亮理想家居 (8月17至21日)



第9屆家電.家居.博覽將展示各式智能家具、廚房電器、廚具、餐具及家庭用品,當中品牌專區「家之選大道」帶來超過40家展商及多個時尚生活品牌,包括煤氣公司、德國孖人牌、雅芳婷、LAURASTAR、Tiger及德國寶等。博覽將呈獻多元化的新穎家居產品,包括Hydrogen Plus冷熱氫水機、具備智能語音操控和疲感追蹤技術的MasterMind按摩椅和張小泉的刀筷砧板除菌機等。



今年將繼續有香港傢俬裝飾廠商總會展團展出家居設計概念,將科技融入生活每個角落,構建理想的智能家居。此外,「創藝坊」展區為青年初創企業提供推廣及銷售平台,除了能飽覽各式各樣的文創產品,更可參加盆景設計、乾花禮品製作工作坊等精彩活動。



中醫藥會議:重量級講者深入剖析「中醫藥的傳承與創新」(8月17至18日)



由現代化中醫藥國際協會聯同貿發局及八大科研機構聯合舉辦的國際現代化中醫藥及健康產品會議,為業界展示各類專業中醫藥最新資訊。會議以「中醫藥的傳承與創新」為主題,邀得18位重量級講者,包括來自英國、新加坡、日本、韓國、中國內地及香港的專家,集中討論中藥新藥研發及分享產品商業化的成功個案。會議以實體及網上融合模式舉行,讓更多與會人士與講者交流。香港註冊中醫更可透過參加會議申請進修學分。



倡電子消費券支付 「幸運大抽獎」及多項優惠



第二階段電子消費券經已派發,香港貿發局鼓勵展商積極採用電子支付系統,讓市民更便利及輕鬆消費。展會期間每天會舉行幸運大抽獎,豐富獎品包括酒店住宿及自助餐禮券、家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品和健身課程等。只要憑單一收據消費滿港幣200元即可參與抽獎一次,每張收據上限抽獎五次。大會亦繼續推出8月食.住.買網頁,讓大眾緊貼最新的購物資訊及各種快閃和1蚊優惠,同時送出160多張購物優惠券。另外,大會亦推出自備餐具額外賞,鼓勵大家自備餐具支持環保,屆時有多家展商會提供額外優惠給自備餐具的人士。



電子入場券可透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式,每筆交易可獲港幣或人民幣3元的折扣優惠;亦可以於01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店,及八達通手機應用程式購買。八月展覽會場將不設實體門票銷售,入口亦不設以現金購票的售票處,改為在入口設收費站,讓參觀人士以AlipayHK、內地支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場,而大會將再次推出指定日期使用的「上午進場票」及「晚間進場票」優惠。



美食商貿博覽: https://foodexpopro.hktdc.com/tc

香港國際茶展: https://hkteafair.hktdc.com/tc

美食博覽: https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc

美與健生活博覽: https://hkbeautyexpo.hktdc.com/tc

家電‧家居‧博覽: https://homedelights.hktdc.com/tc

國際現代化中醫藥及健康產品會議: https://icmcm.hktdc.com/tc

「8月食.住.買」: https://ecoupon.hktdc.com/food/

圖片下載:https://bit.ly/45il75B



香港貿易發展局簡介



香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



傳媒查詢



香港貿易發展局傳訊及公共事務部:

香港貿發局美食博覽、香港貿發局美與健生活博覽

陳可欣 電話:(852) 2584 4239 電郵:kate.hy.chan@hktdc.org



香港貿發局美食商貿博覽、香港貿發局香港國際茶展、 國際現代化中醫藥及健康產品會議

梁彩燕 電話:(852) 2584 4298 電郵:frankie.cy.leung@hktdc.org



香港貿發局家電‧家居‧博覽

張希雯 電話:(852) 2584 4575 電郵:clementine.hm.cheung@hktdc.org



話題 Press release summary



部門 展会, 消费者, 金融, 食品, 业务, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network