Tuesday, 8 August 2023, 15:46 HKT/SGT Share: 為行業高品質、可持續發展“打樣”,優然牧業首次參評即獲MSCI ESG乳業上游最高評級

香港, 2023年8月8日 - (亞太商訊) - 8月4日-7日呼和浩特召開世界奶業大會之際,國際權威指數機構摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International,簡稱MSCI)公佈的最新ESG(Environmental, Social and Governance,即環境、社會和管治)評級結果顯示,優然牧業首次參評即獲BB級,也是目前中國乳業上游MSCI ESG評級的最高等級。



據悉,MSCI ESG評級是當下全球投資者衡量上市企業發展可持續性與社會責任感的重要標準,以其權威性、客觀性、公正性及實用性,成為當前國際資本市場最主流的投資參考依據。



資料顯示,優然牧業將ESG視為公司核心競爭力的一部分,並上升至戰略高度,從強化頂層設計、打造完善的ESG體系,到發揮技術優勢引領行業綠色低碳轉型、數智化賦能提升效率及可持續性、以育種技術助力生物多樣性保護、以高品質特色生鮮乳守護消費者營養與健康等舉措,這家乳業上游龍頭企業已經成為行業推動ESG實踐的新樣本。



發揮“牧業科技集團”技術優勢 打造乳業上游綠色低碳“領頭牛”



綠色低碳是ESG工作的核心命題。作為乳業上游龍頭企業,優然牧業業務完整地覆蓋乳業上游“種業、草業、飼料、奶牛養殖、產業鏈交易中心”全產業鏈,綠色低碳的舉措貫穿各項業務,形成全產業鏈減碳體系。



在育種方面,優然牧業利用自有奶牛育種技術培育低碳、高產、長壽的“超級奶牛”。優然牧業旗下企業賽科星是中國最大的奶牛育種企業,通過開展奶牛全基因組資料中甲烷等碳排放量相關的重要基因或分子標記挖掘研究,培育低碳核心牛群。值得注意的是,賽科星還是國內率先使用監測碳排放Greenfeed設備的企業,能夠高效篩選低碳排放種牛。



在研發低碳飼料方面,作為中國最大的反芻飼料生產商,優然牧業通過研究反芻動物低碳飼料減少奶牛碳排放,探索研發了能氮平衡技術、酶工程營養調控技術等健康、低碳養殖關鍵技術,通過提高飼料轉化率,減少奶牛溫室氣體排放量。



在開發綠電方面,優然牧業充分利用光伏和沼氣資源開發綠電,可實現牧場全部使用綠電。目前,優然牧業已在多個新建項目引入“牧光互補”模式,實現“棚頂光伏,棚內養牛”綠色經濟,不僅降低牧場建設的費用投入,同時還能有效隔熱,降低牛舍溫度,提升奶牛舒適度,解決牧場運營40%的用電量。優然牧業還從後端佈局了沼氣發電項目,一座萬頭牧場年產沼氣量約625萬立方,實現全量發電,年發電量可達1150萬度,能夠解決牧場運營60%的用電量,和光伏發電滿足牧場全部用電量,牧場實現全部使用綠電。



另外,“種養結合”將糞汙變廢為寶打造生態迴圈農業,也是優然牧業實現減碳增效、推動行業綠色低碳發展的有力措施。優然牧業自主研發了全混式沼氣厭氧發酵工藝和全自動智慧好氧發酵工藝。糞汙從收集、混合、固液分離和發酵,都實現自動化控制和處理,系統可以將發酵產生的氣體進行全部回收再利用,可以達到除臭效果,並通過沼氣全量發電,實現低碳減排。而固態部分經無害化處理後作為臥床墊料回填臥床,液態部分製成有機肥還田,有效改良土壤肥力,為優質牧草種植提供充足的資源保障。



在發揮自身技術優勢同時,優然牧業還積極與權威機構合作,通過產學研深度融合,共同推動綠色低碳發展。優然牧業與中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所和中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所合作,先後承接了國家科技部與地方《規模化牧場養殖過程碳中和、碳減排綜合技術研究與應用》,《奶牛養殖碳排放監測預警平臺構建及低碳減排迴圈養殖模式示範應用》,開展低碳減排研究,推動奶牛養殖碳中和。



而就在第十四屆中國奶業大會期間,優然牧業又與中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所、飼料研究所和草原研究所分別簽署了《戰略合作協定》,合作內容包括奶牛低碳養殖研究和低碳飼料開發等。



此外,優然牧場還大力引入引入電動車、空氣源熱泵等新技術裝備,2022年敕勒川生態智慧牧場電動原料奶運輸車在行業率先投入使用,通過動力電氣化,加速能源結構轉型,逐步實現“零碳牧場”,加速“碳中和”步伐。



領先育種技術 為生物多樣性保護提供技術支撐



生物多樣性喪失被視為未來十年快速惡化的全球性風險之一,包括MSCI ESG在內,多家ESG評級體系已將生物多樣性作為關鍵指標之一。而憑藉領先的育種技術優勢,優然牧業正在為推動物種與生態系統的可持續發展貢獻力量。



據瞭解,優然牧業已建立了包括牛、鹿、奶山羊等動物的高效克隆技術體系,為保護內蒙古高原動物生物多樣性與種質資源提供專業技術支援。優然牧業的賽科星研究院與內蒙古大學合作建立了種質資源庫,並已收集蒙古高原地區特有、適應性強、抗病抗逆優勢明顯的牛、羊、馬等家畜、野生動物品種資源168個、超過3萬個資源樣品(包括細胞、精液、胚胎等)。



與此同時,優然牧業還重點收集並養殖了蒙古牛、蒙古羊、蒙古馬等20餘種特有家畜品種,開展相關遺傳與育種應用研究。基於家畜高效克隆新技術開發,後期優然牧業將利用幹細胞基因編輯、克隆繁育等現代生物育種技術,創新培育具有特定生產性能、抗病抗逆性能和適應特定環境的功能強化奶牛新品系,為保護該地區生物多樣性提供基礎遺傳物質材料和關鍵技術支撐。



數智化“穿針引線” 全面提升效率及可持續性



以技術助力企業ESG實踐之外,優然牧業還以數智化“穿針引線”,有機串聯“從一棵草到一杯奶”的全產業鏈各環節,打通育種、草業、飼料、奶牛養殖及聚牧城電商平臺五大業務板塊,引領牧業數智化轉型,全面提升生產經營效率及可持續性。



其中最引人注目的是優然牧業打造的全球智慧化程度最高的綠色低碳觀光牧場——敕勒川生態智慧牧場,並引入世界最先進的智慧化設備,包括全智慧無人擠奶機器人、飼喂機器人、推料機器人、清糞機器人等,引領行業步入“無人化養牛”時代。



通過智慧化設備和管理系統,敕勒川生態智慧牧場的智慧化牛舍大幅提高了奶牛的單產、產量、品質,提高了奶牛養殖的效率和可持續性,同時降低了人工、飼料、水電等成本。據資料顯示,該模式下奶牛單產可提高10%以上,發情揭發率可提升15%—20%,繁育率可提升10%—15%,精准噴淋預計可年節約用水40%。



此外,作為優然牧業新建規模化、智慧化牧場的代表,武威牧場在精益運營、數位化賦能下,在投產第二年就取得單產超過49公斤的中國奶牛養殖行業里程碑式的突破,並獲得“中國奶牛單日產奶量最高牧場”認證,成為國內奶牛單產第一的牧場。



構建特色生鮮乳研發生產創新模式 從乳製品源頭守護消費者營養健康



作為乳業上游龍頭企業,優然牧業打造全產業鏈相互協同的經營模式,實現“好種育好牛、好料養好牛、好牛產好奶”的良性迴圈,不斷提高原料奶的品質。而優然牧業從源頭對品質的把控,也是其取得MSCI ESG行業最高等級評級的重要原因之一。



多年來,優然牧業持續研發、生產兼具高品質、高營養的生鮮乳,從源頭守護乳製品的品質、營養和健康,原料奶營養衛生指標遠高於歐美標準。



針對消費者日益提升的多元化營養健康需求,優然牧業成功構建“高附加值特色生鮮乳研發生產創新模式”,通過人群細分、功能細分、場景細分推動乳製品品類向專業化、高端化、精細化發展,研發生產具有營養、健康、特色、功能性特性的生鮮乳。以被譽為“腦黃金”DHA為例,優然牧業通過對奶牛體內DHA代謝機理研究,結合包被技術,讓DHA在奶牛後腸道高效消化吸收利用後生產出富含DHA的功能牛奶。



經過多年深耕研發和市場實踐,優然牧業已經成為中國最大的特色生鮮乳供應商,生產有機、有機A2、娟姍、有機娟姍、A2、原生DHA、原生富硒原奶等多種特色生鮮乳。



面向未來,優然牧業表示,將繼續堅持商業價值與社會價值的有機結合,不斷發揮牧業科技集團技術優勢,推動全行業低碳環保發展、助力奶業振興步伐,同時也將以更多高品質、更多營養的生鮮乳產品守護國民健康,推動行業高品質、可持續發展。





話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network