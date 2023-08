SKYX宣布第二季度部分銷售額超過1400萬美元（未經審計），其中包括其智能和標準即插即用產品在16家美國和加拿大主要網站上的銷售

MIAMI, FL & VILNIUS, LITHUANIA, 2023年8月8日 - (亞太商訊) - SKYX Platforms Corp.(納斯達克代碼:SKYX)(簡稱"Sky Technologies"),是一家高度顛覆性的平台技術公司,在全球擁有60多項已頒發和待批准的專利,旨在使家庭和建築成為安全和智能的新標準。今天宣布,第二季度部分銷售額超過1400萬美元,其中包括其智能和標準即插即用產品在超過16家美國和加拿大主要照明和家居裝飾網站上的銷售。



這些網站為零售和專業客戶提供服務,包括以下網站:1stoplighting.com、Lightingdesignexperts.com、Canadalightingexperts.com、Americanlightingstore.com、Homeclick.com和Lunawarehouse.com等。



SKYX Platforms的創始人兼執行主席Rani Kohen表示:"我們非常高興我們的產品現在在美國和加拿大的16家照明和家居裝飾網站上銷售,同時向零售和專業客戶市場推廣和宣傳我們的Sky天花板插座和即插即用智能和標準產品的簡便性、節省成本、節省時間以及生命安全方面的優勢。我們預計在未來幾個月內在更多地區推出我們的產品。"



SKYX Platforms總裁Steve Schmidt表示:"向市場推廣我們的產品,向許多消費者和專業人士首次介紹即插即用天花板插座的概念,向他們展示真正更好、更安全、更快捷的方式,為我們繼續快速執行奠定了基礎。我們期待在下週的投資者更新電話會議上向投資社區提供有關我們價值創造舉措的更新,並鼓勵所有現有和潛在的股東參加。"



關於 SKYX Platforms Corp.(納斯達克股票代碼:SKYX)



由於電力是每個家庭和建築的標準,我們的使命是讓家庭和建築成為安全先進和智能的標準。



SKYX Platforms Corp.(納斯達克股票代碼:SKYX)擁有一系列極具顛覆性的先進安全智能平台技術,擁有 60 多項美國和全球專利以及正在申請的專利。我們的技術強調高品質和易用性,同時顯著提高家庭和建築物的安全性和生活方式。我們相信,我們的產品是美國乃至全球家庭和其他建築物中每個房間的必需品。公司擁有64家照明和家居裝飾網站。如需更多信息,請訪問我們的網站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上關注我們。



初步財務結果



本新聞稿中的初步選擇財務結果為初步結果,不構成截至2023年6月30日季度的全面財務報表,並在所有內部和外部審計審查程序完成之前提供,因此可能會經過調整。實際結果可能與這些估計值有所不同,並且這些差異可能是實質性的。可能導致公司實際結果與前瞻性陳述所示預期之間出現實質性差異的因素包括但不限於:由於財務結算程序完成、最終調整以及截至本季度財務報表最終確定並公開發布之間可能出現的其他事項,導致公司截至2023年6月30日季度的財務結果發生變化的風險和不確定性,以及上述和公司向證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性。



前瞻性陳述



本新聞稿中的某些聲明並非基於歷史事實,而是前瞻性陳述。這些陳述可通過使用前瞻性術語來識別,例如"旨在"、"預計"、"相信"、"能夠"、"可能"、"繼續"、"估計"、"期望"、"評估"、"預測"、"指導"、"打算"、"可能"、"也許"、"目標"、"正在進行中"、"展望"、"計劃"、"定位"、"潛力"、"預測"、"可能的"、"項目"、"尋求"、"應該"、"目標"、"視角"、"將會"或"將"等詞彙,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。



此類前瞻性陳述包括有關SKYX的銷售、收入以及其產品成為新標準的任何陳述。但無法保證公司當前或未來的任何產品或技術將獲得市場認可,或者它們將在任何特定時間段內或根本被任何國家、地區或市政當局採用。這些陳述反映了公司對未來事件的合理判斷,並受到風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多結果難以預測且可能超出我們的控制範圍,這可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果或結果有實質性的不同。此類風險和不確定性包括與公司成功推出、商業化、開發附加功能以及實現其智能產品和技術市場認可(包括開始預售)、推動Sky智能平台在家庭、建築物、遊輪和社區的應用以及酒店、建築師和設計師的採用能力、市場份額捕捉能力、執行任何銷售和許可機會的能力、實現SkyPlug的強制性法規地位所帶來的風險,以及與兼併和收購相關的風險等。還包括在公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性,包括其10-K和10-Q表格的定期報告。任何前瞻性陳述僅以本新聞發布日期為準,公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務,除非根據美國聯邦證券法律規定需要。



媒體關係聯繫人:

Britney Ouzts/Barbara Goldberg

O'Connell & Goldberg, Inc.

(754) 204-7074/ (954) 294-4677

bouzts@oandgpr.com / bgoldberg@oandgpr.com



投資者關係聯繫方式:

Lucas A. Zimmerman

MZ North America

(949) 259-4987

SKYX@mzgroup.us



