四環醫藥「創新藥+醫美」雙輪驅動戰略成效顯著



香港, 2023年8月7日 - (亞太商訊) - 受內地醫療反腐政策影響，近日醫藥股之股價大幅調整，藥企的合規問題更是行業關注的焦點。然而，長遠來說，國家對於下半年深化醫改的重點任務和工作安排，料對醫藥行業發展更趨健康，加上生物醫藥板塊本身具備長期的投資邏輯，因此該行業具備較強的投資機會。其中，四環醫藥（ 股份代號：0460）持續夯實「創新藥+醫美」的雙輪驅動戰略，將管理中心聚焦在高增長領域及高價值創新藥及生物製藥領域。同時，集團旗下多款創新產品進入收穫階段，未來前景值得期待。



向創新轉型 短期業績承壓



四環醫藥自2007年起成為全國最大的心腦血管處方藥生產商，在2013年以前，公司主要聚焦於製藥板塊。由於內地醫改的推行，兩票制、仿製藥一致性評價、重點監控目錄、集採等政策的實施，以仿製藥為首的醫藥企業受到較為明顯的影響，公司也再此背景下自2012年起便開始致力於向創新轉型，並開始持續對仿製藥業務進行優化整合，對部分業績不達預期的仿製藥業務及其他非核心大健康業務的分拆和剝離。



在一系列的戰略調整下，公司的仿製藥板塊銷量和利潤自然下滑。據公告顯示，2023年上半年，四環醫藥的仿製藥業務實現收入不低於8億元（人民幣，下同），同比下降不超過33%，毛利率同比略有下降，下降幅度不超過1%，仿製藥的收入下降在預期之內。



與多數藥企轉型所不同的是，四環醫藥除了向創新藥轉型外，公司還前瞻性的佈局醫美板塊。早在2014年四環醫藥便與韓國Hugel公司簽署肉毒素獨家代理協定，加上後續自研醫美管線及創新藥產品管線，形成醫美與創新藥的雙輪驅動。



加快轉型自然離不開研發費用的投入。據公告顯示，四環醫藥於今年上半年持續大手筆研發投入，期內，公司總體研發開支不低於2.9億元，打造數十款醫美及生物製藥新產品管線，加快產品產業化速度，逐步實現價值放大。



仿製藥業務收入的下降，創新轉型的大額研發支出，這都是公司轉型路上的必經的陣痛期。在一系列的持續研發投入下，四環醫藥已有多款自主研發的產品三期臨床已陸續完成，預期將於2023年底陸續獲批上市，這些產品的上市將為公司後續的成長打下堅實的基礎。



多款創新產品進入收穫期 後期成長性拉滿



四環醫藥旗下的兩家創新藥企業，分別是聚焦於腫瘤、消化、NASH等領域的非全資附屬公司軒竹生物科技股份有限公司（「軒竹生物」）和旗下聚焦糖尿病及併發症領域的非全資附屬公司惠升生物製藥股份有限公司（「惠升生物」）。從最新臨床進展來看，公司多款創新藥、生物藥已逐步完成Ⅲ期臨床，且部分產品上市申請已獲國家藥監局受理或批准，即將迎來密集的收穫期。



2023年上半年，軒竹生物在研產品超過25個，其中多個產品已進入臨床收穫期。公司自主研發的，也是國產首個自主研發的質子泵抑制劑（PPI）安奈拉唑鈉腸溶片已獲國家藥監局上市批准，用於十二指腸潰瘍，新拓展的適應症用於反流性食管炎（RE）臨床II期已完成入組，即將開始臨床III期；重磅產品吡羅西尼，用於治療HR+/HER2-晚期乳腺癌的CDK4/6抑制劑，單藥及聯合氟維司群的二線治療的關鍵臨床/或臨床III期試驗已達到主要終點，聯合芳香化酶抑制劑的一線治療正在進行III期臨床入組，還拓展了用於治療晚期前列腺癌的適應症，已獲批II期臨床；此外，用於治療非小細胞肺癌肺癌的XZP-3621，臨床III期也已入組完成。



此外，惠升生物於今年上半年已有3款產品（4個品規）獲國家藥監局上市批准，另有11款產品上市申請獲國家藥監局受理，包括自主研發的1類創新藥SGLT-2抑制劑加格列淨片、新型胰島素類似物德穀胰島素注射液、德穀門冬雙胰島素注射液、及第三代門冬胰島素系列產品。其中，加格列淨有望是繼恒瑞後國產第二家獲批上市的SGLT-2抑制劑創新藥;德穀胰島素注射液及德穀門冬雙胰島素注射液均有望是繼原研諾和達®、諾和佳®後國產首個獲批上市的胰島素類似物，研發進展領先同類競品。



除了創新藥已有多款進入收穫期為公司創造豐厚的利潤外，仿製藥亦有多款傳來喜訊，如大單品克林澳也在今年被移出集採目錄，獨家產品咪達唑侖口頰粘膜溶液及注射用頭孢他啶/氯化鈉注射液、注射用頭孢呋辛鈉/氯化鈉注射液兩款非PVC粉液雙室袋產品新納入國家醫保目錄。儘管公司仿製藥收入佔比在下降，但這些拳頭產品將為公司持續提供充沛的現金流，為公司的製藥業務的企穩和恢復增長帶來新動能。



再看醫美方面，從代理到「自研+代理」，四環醫藥覆蓋醫美全週期生命需求。集團的醫美研發平臺包括內地醫美研發中心與美國南加州的渼顏實驗室，平臺下現有 10+Ⅲ類及20+Ⅱ類自研研醫美產品：少女針、童顏針、童顏水凝、醫用皮膚護理/修復凝膠、敷料類產品、溶脂產品等，近10款收購兼併及獨家代理海外中高端醫美產品。



自 2020 年 10 ⽉起，四環醫藥渼顏空間成功上市韓國連續 7 年排名第一的肉毒毒素產品樂提葆 50U 及 100U 雙品規產品，及同樣來自韓國 Hugel 公司的玻尿酸產品鉑安潤。四環醫藥渼顏空間目前是內地唯一一家同時擁有在售的肉毒毒素+玻尿酸的「黃金組合」產品的醫美公司，稀缺性十足，投資價值很高。



四環醫藥預期，集團於短期內仍因轉型陣痛期業績承壓，但公司財務資料依舊穩健，截至2023年6月30日，公司現金及現金等價物加理財產品結餘仍保持在約45.10億元，且負債與權益比率持續維持低位。不僅如此，自上市以來，公司持續保持高分紅回饋股東。據萬得（Wind）資料顯示，上市以來，四環醫藥保持每年分紅的好習慣，累計分紅超70億元。





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