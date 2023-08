Saturday, 5 August 2023, 09:28 HKT/SGT Share: WINVEST GROUP LIMITED宣佈S-1招股書獲SEC聲明立即生效,將一併啟動直接公開募股

Reno, NV, 2023年8月5日 - (亞太商訊) - Winvest Group Limited(OTC:WNLV)(以下簡稱“Winvest”)是一家在國內與國際上,專注於媒體和娛樂、製作和拍攝、行銷和分銷串流平臺及媒體管道的投資控股公司,該公司今日正式告示發行新股證券相關的S-1招股書已於2023年7月20日,獲得美國證券交易委員會(SEC)聲明立即生效。



Winvest根據其對其業務高增長的承諾,Winvest正在啟動直接公開募股(DPO)計畫,以進一步實現其對未來的願景。DPO主要目標是將全方面發展Winvest公司完整業務體系,並加強其資產和財務業績,提高對股東的價值提升與股票的流動性,並在未來12個月後在納斯達克進行更高層次和上市計畫。



Winvest首席執行官兼公司董事會董事Jeffrey Wong說:“我們很高興SEC發表聲明,宣佈我們的S-1招股書立即生效,這是我們資本計畫中的一個重要里程碑,我們將繼續在全球各地發展業務。這一聲明宣佈為公司及其利益相關者開創了新機會。因此,我們的股票交易市場流動性會變得更活躍,在未來幾個月內將會有顯著發展。



“在此我們已經做出了重大戰略決定,為使Winvest提高國際曝光度。並為這具遠見的未來的一部分,我們積極尋求在未來12個月左右轉版至納斯達克。我們目前正努力做好準備,履行所有監管義務和要求,這對公司、股東和潛在投資者來說都是一個非常激動人心的時刻。”



高淨值投資者的關鍵資訊:



發行詳情:本公司以每股1.50美元的發行價格,並提供125,000,000股普通股。直接公開募股的人員將包含公司高管、董事和公司管理層與的積極高淨值的參與者。



發行期:發行期將於2023年7月20日開始,持續360天,為高淨值投資者提供充足冷靜時間並給予投資者充分的決定。



股權認購協議:股權認購協議可在公司官方網站(http://www.winvestgroup.co)上下載,並為高淨值投資者可以在該網站流覽有關公司、其財務業績和投資機會條款的全面資訊。



作為一家在媒體和娛樂行業領先的運營公司,Winvest將利用業務增長機會,擴大在金融市場的影響力。隨著S-1招股書已獲得有效聲明,公司期待對其願景和增長潛力有信心的高淨值新投資者一起參與本公司高成長的未來。



關於Winvest Group Limited:



Winvest Group Limited 是一家投資控股公司,專注於媒體和娛樂、製作和拍攝,並在國內及國際上對於流媒體平臺和媒體管道上各項目的行銷和分銷保持領先的角色。本公司將持續開發和管理各種多語言電影和電視專案。有關公司及其投資機會的更多資訊,請流覽網站 http://www.winvestgroup.co 。



庇護條款:



本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的“前瞻性声明”,旨在由此創建的庇護條款涵蓋。除本文包含的歷史事實聲明外,所有聲明,包括但不限於關於公司未來財務狀況、業務戰略、計畫和目標、增長和盈利能力、增長戰略、流動性和進入公共市場的機會、運營費用減少以及公司運營行業趨勢的聲明,都是前瞻性聲明。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,如“可能”、“將”、“預期”、“計畫”、“項目”、“估計”、“相信”,或其任何變化,又或類似的術語表達。前瞻性聲明受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類聲明中提出的結果存在重大差異。儘管公司認為此類前瞻性聲明中反映的期望是合理的,但它無法保證此類預期將被證明是正確的。可能導致實際結果與公司預期有重大差異的重要因素包括但不限於公司經修訂的表格S-1招股書聲明中規定的因素,以及向美國證券交易委員會提交的其他檔和提交材料。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明,這些聲明僅截至發佈日期。除法律要求外,公司沒有義務更新或修改任何前瞻性聲明。



投資者和媒體聯繫:

Agnes Tham, 首席運營官 (COO),

電郵: info@winvestgroup.co

電話: 775-996-0288





