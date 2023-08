小黃鴨德盈簽訂諒解備忘錄 獲沙特阿拉伯公共投資基金亞州區戰略融資2.5億美元 強強聯手進軍海外市場

香港, 2023年8月4日 - (亞太商訊) - 提供角色授權服務、設計諮詢服務及擁有原創B.Duck家族角色的國內最大的中國本地角色知識產權(IP)公司 – 小黃鴨德盈控股國際有限公司(連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2250.HK)公佈,於2023年7月28日與沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund,以下簡稱為「PIF」)亞州區簽訂諒解備忘錄(「備忘錄」),內容包括與PIF亞洲區以投資、項目和品牌發展等形式進行合作,投資總額預計高達2.5億美元(相當於約19.6億港元),由PIF全額出資。



小黃鴨德盈主席兼行政總裁許夏林先生表示:「集團對是次與PIF亞州區簽訂諒解備忘錄感到十分興奮和榮幸。PIF為全球最大、最具影響力的主權財富基金之一,感謝PIF亞州區對我們的認可。作為中國最大的國內角色IP公司,小黃鴨德盈在角色IP管理方面經驗豐富。配合PIF的資金支持下,加上其於全球範圍內的廣泛網絡和資源優勢,我們相信是次合作將能充分利用雙方各自的優勢創造協同效應,開拓包括東南亞及中東IP市場的龐大機遇,達至雙贏局面。」



PIF是沙特阿拉伯王國的主權財富基金,目前資管規模高達6,200億美元。在沙特「2030願景」國家轉型戰略推動下,PIF的海外投資比例不斷攀升,預計2030年海外投資部份將達到50%,其近年積極投資中國項目,而所投資之項目均為行業內的龍頭企業並具有創新力及增長潛力的指標,協助被投企業實現行業內整合。值得留意的是,PIF投資領域廣泛,其中包括但不限於通信科技、房地產、金融服務、遊戲電競及休閒消費等,這些企業網絡和資源對於小黃鴨德盈進軍全球市場來說至關重要。透過和PIF亞州區的合作,集團可以獲得戰略優勢,從而推進新市場的開發。



根據備忘錄,PIF亞州區計劃對集團進行三方面的投資:第一,PIF擬通過項目融資、認購可換股證券等方式向集團提供為期五年的融資,涉款5,000萬美元;第二,PIF計劃投資集團拓展海外娛樂及旅遊項目,包括聯合開發B.Duck娛樂公園及酒店,投資額為2億美元;第三,PIF擬擔任B.Duck IP 在中東地區的品牌代理。



隨著全球疫情退卻,經濟活動復甦,實體娛樂活動和IP文旅產業成為集團重點發展重點。PIF亞州區計劃投資2億美元於集團的海外娛樂及旅遊項目,其中除了中東地區外,雙方計劃聯手在泰國及東南亞地區共同開發B.Duck主題娛樂公園及酒店,進一步擴大B.Duck在該等市場的品牌影響力和IP市場滲透率。事實上,小黃鴨德盈在東南亞市場,尤其是泰國,已經建立了一定的業務基礎。集團早前已成立一間泰國子公司,主力於當地經營電商及授權業務。



市場調查顯示,泰國未來三年電商市場的年複合增長率達23%,反映該市場正在提速發展當中,業務機遇龐大。目前,泰國是小黃鴨德盈海外最大的授權地區。集團計劃先將自身電商業務及授權客戶開發的國內產品出口至泰國,致力將國內成功業務模式複製在東南亞市場。在這個基礎上,集團在泰國及東南亞地區加大對主題娛樂公園及酒店等實景娛樂授權項目之資源投入,配合PIF強強聯手,透過提升B.Duck IP覆蓋,從而達到加速粉絲傳播及提升變現速度的戰略性發展目標。



此外,根據市場調查,2022年全球角色授權商品零售總額為約26,635億港元,其中北美授權商品佔六成以上,而中東及非洲地區僅佔1%,顯示中東地區授權市場擁有非常高的增長潛力。小黃鴨德盈作為中國最大國內角色IP授權公司及中國第四大智慧財產權公司,品牌知名度高,全球粉絲訂閱或關注量超過2,000萬,家族角色元素相關的各類內容合共有超過10億次觀看次數。同時,集團擁有扎實的內部角色設計能力以及成熟的角色授權業務模式,至今已推出逾1,200個風格指南,衍生產品超過36,000 SKU。管理層深信,在進軍中東IP市場的道路上,集團能夠充分發揮其領先優勢,並成為中國IP輸出海外的「領頭羊」。PIF亞州區對集團進行大額投資,確實為小黃鴨德盈實踐向世界展現中國文化軟實力的長遠願景注入動力。



許夏林先生總結:「我們將致力在該市場探索和開拓新的機遇,而PIF將會是小黃鴨德盈首次進軍中東市場的重要戰略合作夥伴。集團未來三年的發展藍圖將繞著『精耕細作,做強做大』的戰略目標,透過『橫向』+『縱向』雙軌並行,達到與上游、下游和同行資源整合,產生協同效應。『縱向』方面,集團會積極發展跨境電子商務,全面整合線上線下業務及豐富市場渠道。『橫向』方面,集團將通過自研孵化、收購、授權代理等方式,擴充優質IP矩陣。總體來說,集團將拓展IP運營相關的渠道場景,利用本次融資資金積極布局主題樂園、潮玩、遊戲、文旅等領域。相信與PIF亞州區的合作將會是我們邁向『優質綜合IP運營企業』之道路上極為重要的里程碑。」



關於小黃鴨德盈控股國際有限公司

小黃鴨德盈控股國際有限公司(股份代號:2250.HK)是國內最大的本地角色知識產權公司,提供授權服務、設計諮詢服務及零售自創的B.Duck家族角色品牌產品。憑藉內部強大的設計能力,集團根據「Be Playful」的品牌理念開發及培育包含約25個原創角色。B.Duck家族角色於不同電子商務平台及社交平台錄得合共逾2,000萬B.Duck粉絲訂閱或關注,與B.Duck小黃鴨家族角色元素有關的各類內容的瀏覽量總計有超過10億次。



根據全球授權展旗下授權行業雜誌 《Licensing Global》發佈了《2023全球頂級授權代理商報告》, 小黃鴨德盈控股國際有限公司的原創品牌及代理品牌零售額約5億美元,在全球排名第 21。B.Duck於2016年、2018年至2020年4度榮獲由國際授權業協會頒發的「年度亞洲授權項目」,以及2021年獲頒「年度中國IP」。



