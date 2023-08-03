金活醫藥預期上半年溢利增長35%至40%

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|Wednesday, 2 August 2023, 21:39 HKT/SGT
|業務表現强勁 展現能力優勢
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香港, 2023年8月2日 - (亞太商訊) - 醫藥大健康分銷領先企業—金活醫藥集團有限公司（「金活醫藥」或「集團」，股份代號：01110.HK）欣然公布，基於本集團截至2023年6月30日止的未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得的資料之初步評估，預期2023年上半年的溢利將較去年同期增加約35%至40%。
董事會認為本集團溢利增加主要是由於隨著針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的管控措施取消，使市場在本期間相對前期間有所復蘇。期間，集團從事品牌進口醫藥及保健產品的中國分銷業務之收益及毛利分別增加約30%至35%及15%至20%。另外，應占一家合營企業溢利增加約55%至60%。
金活醫藥是大健康領域一家致力於從事品牌進口醫藥及保健産品的中國公司，目前業務已經擴展至健康産品上游及醫療器械板塊。憑藉其在行業內的優勢，集團在疫情後成功應對市場變化，業務進一步擴大。
金活醫藥集團董事局主席趙利生先生表示：「集團的溢利增加主要是由於市場的復蘇，以及疫情後本集團全體員工的不懈努力和適應能力提升下所得的成果。集團的優勢在於其在醫藥及保健品分銷領域的強勁實力，以及對市場的敏銳洞察力。此外，集團還通過不斷提高效率和擴大業務來實現長期穩健的增長。」
展望未來，金活醫藥集團將繼續致力於提高市場占有率、擴大業務版圖和提升效率，以進一步提高公司的盈利能力和市場競爭力。
話題 Press release summary
部門 健康与医药
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