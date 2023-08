Tuesday, 1 August 2023, 11:48 HKT/SGT Share: 深耕鐵鋰領域!每新增3輛VAN類車就有一輛搭載國軒電池

香港, 2023年8月1日 - (亞太商訊) - 近年來,在新能源汽車需求量的拉動下,我國動力電池產銷量取得快速增長。各大車企對動力電池的需求量也不斷增加,國內外電池廠商均持續擴產,動力電池市場競爭也愈發激烈。



新能源物流車市場也不例外。據電車資來源資料,2023年1-6月,我國新能源物流車銷售超9.18萬輛,累計電池裝車量為4.22GWh,同比累計增長21.3%。



在同期國內新能源物流車動力電池裝車量Top10的榜單上,國軒高科交出一份亮麗成績單,上半年實現近1GWh裝車量,市占比22.8%,同比大增83.3%。



專注城配領域 裝車量位列TOP2榜



作為國內動力電池上市第一股,國軒高科成立於2006年,是中國磷酸鐵鋰電池的先驅者,深研LFP電池17年,國內外市場齊佈局,深耕能源之道。十七年來,從成立之初的蹣跚學步到如今,國軒高科已成長為全球領先的新能源解決方案提供商。



2023年上半年,在新能源物流車領域,國軒高科實現964MWh裝車量,位於全國新能源物流車動力電池裝車量排行榜第2名,市占比為22.8%,較2022年末的12.9%接近翻倍。



近年來,“城配領域”是新能源物流車的“主戰場”。2023年上半年,國軒高科共配套超2.46萬輛新能源物流車,與遠程、開瑞、瑞馳等20余家知名車企達成合作,配套主要集中在中面、微面和微卡這三類車型上,其中配套中面車型的占比高達66.9%。



在中國動力電池市場上,磷酸鐵鋰電池和三元電池是目前國內動力電池兩大主流技術路線。自2019年補貼新政出臺以來,磷酸鐵鋰電池的市場份額不斷提升。2021年7月,磷酸鐵鋰電池的市場份額首次超越三元電池後,便一直保持領先。



受益於2021年磷酸鐵鋰市場需求回暖,作為磷酸鐵鋰龍頭,2023年1-6月,在新能源物流車領域,國軒高科配套的動力電池類型超99%為磷酸鐵鋰電池。目前,磷酸鐵鋰電池方面已實現單體能量密度210Wh/kg規模化量產,並且單體能量密度 230Wh/kg電池也即將量產,260Wh/kg磷酸鐵鋰電芯和400Wh/kg三元電芯正處在開發中,技術與製造實力保持國際一流水準。



此外,在國際舞臺上,國軒高科實力也舉足輕重。據SNE Research資料顯示,2023年1-5月,國軒高科全球動力電池裝車量市占率位居第八。



做精鐵鋰 多元化產品戰略



作為動力鋰電池行業龍頭的國軒高科,在動力電池領域的實力是有目共睹的。國軒高科深知唯有優秀的品質、優秀的產品和優秀的服務才能獲得客戶的認可,贏得市場的口碑。



多年來,國軒高科堅持“做精鐵鋰,做強三元,做大儲能”的產品戰略,不斷突破自我,加大新技術、新產品等的研發力度,打造極致性價比產品。



在新能源物流車領域,國軒高科在城配物流車市場優勢尤為突出。2023年上半年,國軒高科配套的微面、中面和大面車型累計裝車量為858MWh,占國軒高科物流車總裝車量的89%。從VAN類車型佔有率來看,全國每新增3輛新能源麵包車就有一輛搭載國軒高科電池。可見國軒高科在該市場持續發力已鋒芒初現。



近年來,高續航、超快充正逐步成為新能源汽車最大的賣點。針對VAN類車型,在電池系統方面,國軒高科主要推出了微面電池系統、長續航微面電池系統、快換微面電池系統等產品,有著高安全可靠性、長壽命等特點。其中長續航微面電池系統有38.7KWh和41.93KWh的電量配置,能量密度高於130Wh/kg,質保為6年30萬公里。



目前,遠端星享V、開瑞江豚、瑞馳EC35II等國內暢銷的新能源物流車均搭載了國軒高科提供的高安全可靠性的磷酸鐵鋰電池。如遠端星享V採用的是國軒高科電量為38.7KWh和41.93KWh的電池系統,而開瑞江豚搭載的是電量為40.55KWh和38.7KWh的微面電池系統。除此以外,國軒高科在微卡、小卡、輕卡、皮卡以及重卡等領域都有成熟的配套產品可供選擇。



在新能源乘用車領域,國軒高科同樣優勢領先,2022年國軒高科電池累計裝車數量超過54.8萬台,裝車數量位居行業前三。其中配套乘用車數量超51.1萬台,國內每12台就有1台由國軒高科提供動力。



除動力電池裝機配套外,國軒高科產品還廣泛應用於大型工業集裝箱儲能、工商業儲能、家用儲能、移動儲能、以及經型車、船舶等領域。



謀局TWh時代 2025年產能目標300GWh



據行業機構預測,2025年和2030年全球新能源汽車需求分別為3000萬台和5500萬台,動力電池需求量分別為1.6T和3.1T。



謀局TWh時代下,國軒高科快馬加鞭多基地擴充產能。為滿足全球電動化時代對動力電池的空前需求,國軒高科具備領先的動力電池製造水準和前瞻的產能佈局優勢。據瞭解,國軒高科已在合肥、南京、南通等地佈局十大電池生產基地。



在海外拓展方面,國軒高科國際化也在不斷加速,已在德國、印度、越南、美國等國佈局海外生產基地,積極開拓全球新能源市場。2023年3月,國軒高科美國電池廠獲美國1.75億美元撥款,將在急流城附近建造一座可提供2,350個工作崗位的電動汽車電池工廠;2023年5月,國軒高科成為大眾汽車海外市場定點供應商,這是繼國軒高科2022年初獲得大眾中國三元和鐵鋰產品量產定點後的又一重要成果。



隨著國軒高科海外業務的不斷展開,公司國際化服務體系也日臻完善。目前已搭建亞太、歐非、美洲三大板塊服務體系,分佈越南、印度、德國、美國等多個國家和地區,網點十餘個,並實現7*24小時全天候遠端線上技術支援。



據國軒2022年報,公司在技術研發、團隊建設、產業鏈整合、國際化水準及客戶開發等方面積累了具有競爭優勢的資源和能力。未來通過全球佈局擴充產能,垂直整合產業鏈,突破技術、品質瓶頸,提高運營效率,提升管理成效,搭建全球平臺等手段,到2025年產能規模達300GWh。





