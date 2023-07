Monday, 31 July 2023, 18:10 HKT/SGT Share: 中再集團召開2023年度半年工作會議 深入推進高品質發展 加快世界一流再保險集團建設

香港, 2023年7月31日 - (亞太商訊) - 7月28日,中再集團2023年度半年工作會議在京召開。中再集團黨委書記、董事長和春雷作題為《強化黨建引領 深化改革創新 加快推進世界一流綜合性再保險集團建設》的講話,中再集團黨委副書記、副董事長、總裁莊乾志作2023年上半年經營管理工作報告,中再集團黨委委員、紀委書記肖笠作題為《提升監督質效 強化制度建設 為集團公司“三步走”戰略提供有力保障》的講話,集團公司黨群工作部、經營規劃管理部分別作中再集團2023年上半年黨建工作情況匯報及經營情況分析。



會議指出,2023年上半年,集團系統深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,全面落實黨的二十大精神,扎實開展主題教育,狠抓經營管理,黨建與經營工作齊頭並進,取得了較好成效。



一是高品質黨建再上新臺階。主題教育扎實推進,各級黨組織有力推動,全體黨員積極投入,廣大員工熱情支援,集團公司第一批主題教育取得階段性成果。黨建“領航工程”開局起勢,扎實推進“基層黨建規範年”,著力構建具有中再特色的黨建工作新格局。扛穩壓實管黨治黨政治責任,認真貫徹落實中央八項規定精神,深化糾治“四風”,推動全面從嚴治党向縱深發展。



二是服務國家戰略展現新作為。積極踐行金融工作的政治性人民性,上半年,服務國家戰略相關領域風險保障人民幣57萬億元,同比增長21%,服務健康中國9171萬人次,同比增長54%。組建國內首個“專精特新”專項再保險合約,“一帶一路”風險保障達到人民幣1200億元,戰略性深化“惠民保”業務發展和研究,挖掘商圈、醫衛等場景,推出餐飲綜合保障等一批定制產品。



三是高品質發展邁出新步伐。全面踐行“穩中求進、價值提升”工作總基調,經營業績全面提升,為達成年度經營目標奠定了良好基礎。數位化轉型持續加速,發佈數位化轉型的拓撲圖和路線圖,“一體兩翼”佈局加快推進。著力優化風險偏好體系,全面風險管理不斷深化,集團系統整體風險穩健可控。



四是人才隊伍建設呈現新風貌。圍繞建設世界一流戰略目標,深入推進“五個一”工程,充實加強集團公司高管團隊,優化補充子公司領導班子,開展“領英計畫”培訓培養優秀年輕幹部,統籌加強幹部交流,持續推動集團系統幹部人才隊伍建設。



會議強調,到2035年,將中再集團建設成為中國特色鮮明、戰略作用突出、專業優勢明顯、市場地位凸顯的世界一流綜合性再保險集團,是基於中再初心使命所作出的戰略性安排,是凝聚中再集團團結奮鬥力量的旗幟,必須堅持一張藍圖繪到底。2023至2024年是至為關鍵的蓄勢發力期,要邁好“三步走”戰略的第一步,必須將這兩年貫通部署、一體推進。在下半年工作中,要切實做好“五個堅定不移”:堅定不移強化黨建引領,堅定不移推進戰略先導,堅定不移提高再保險功能地位,堅定不移深化集團系統改革創新,堅定不移加快數位化轉型。



會議指出,下半年,中再集團要持續強化政治引領,加強党的建設,銳意改革創新,緊盯年度目標任務,凝心聚力,奮力譜寫中再集團高品質發展新篇章。



一是持之以恆全面加強党的建設,持續把主題教育引向深入,持續深化“基層黨建規範年”,持續推動全面從嚴治党向縱深發展。二是全面提升服務國家戰略和實體經濟的質效,堅定扛起服務“國之大者”的金融職責,深刻把握保險再保險在中國式現代化建設中的功能定位,發揮主業優勢,進一步發揮中央金融企業頭雁功能。三是全面突出戰略發展導向和改革創新導向,繼續完善戰略引領的頂層設計,加強整體謀劃,統籌推進集團系統改革創新。四是堅決落實好“規模有增長、承保有效益、投資要穩健”的總體經營要求,堅守理念不變、堅持方向不偏、確保力度不減,全面達成年度經營目標。五是加快推動數位化轉型工作,做好數位化轉型組織及機制保障,加快推進科技賦能相關工作,繼續加強資訊安全工作。六是持續完善風控合規管理體系,推進綜合風險管理能力建設,深化重點領域風險防控,推進系統工具建設,提升風控合規質效。七是圍繞系統“一盤棋”強化幹部人才隊伍建設,持續抓好機制建設,統籌抓好幹部交流和培訓培養,不斷厚植中再事業發展的人才根基。



會議分析了上半年經營情況,深入研判了當前形勢和機遇挑戰,提出了下半年經營管理工作總體目標和工作重點。



一是堅定信心、狠抓落實,全力推動年度經營目標達成。要加強對標對表,積極把握行業機遇,不斷提升可持續發展能力。同時,要強化集團系統內戰略協同,充分發揮集團優勢,提升工作質效。二是著力增強戰略、資本和經營統籌等條線引領能力。圍繞建設“世界一流”目標,持續強化戰略引領能力,強化資本閉環管理,以系統思維加強經營統籌管理。三是加快推進數位化轉型的體制機制落地。完善形成系統內跨機構協同的數位化轉型推進工作機制、資料治理機制,不斷夯實轉型基礎。四是加強國際化戰略佈局和國際統籌管理。深化國際佈局研究,持續提升國際經營管理能力,密切跟蹤研判國際再保險市場發展趨勢和極端氣候影響,探索完善集團境外機構管控機制。五是持續加強精細化運營管理。重點對人力資源和組織績效、資產負債、財務資金、風險合規等方面工作加強管理。



會議指出,中再集團緊緊圍繞習近平總書記作出的“健全全面從嚴治黨體系”重大戰略部署,進行了有益探索、取得了初步成效,下半年要持之以恆推動全面從嚴治党向縱深發展,為中再集團高品質發展“三步走”提供堅強保障。一是堅持高站位高標準,加強政治建設,落實立行立改工作任務,全力做好回饋意見集中整改。二是堅持重保障促落實,在善作善成中提升監督質效,突出監督重點,督促推動重大決策部署落實,健全完善監督合力工作機制,強化閉環管理。三是堅持抓源頭利長遠,在從嚴從實中強化制度執行,有計劃、有重點地開展制度梳理和宣導講解,提高制度規定的針對性、實用性,加強對制度執行情況的督導檢查。



此次會議,各子公司黨委書記圍繞上半年黨建和經營工作情況及下半年重點工作舉措進行發言,集團公司對系統優秀共產黨員、優秀黨務工作者、先進基層黨組織和抓基層黨建規範化示範點進行表彰。



中再集團黨委副書記、監事長朱海林主持會議並作總結講話。集團公司黨委、董事會、監事會、總裁室成員,各子公司班子成員,集團公司部門級人員現場參會。系統其他相關人員通過視頻方式參會。







