Thursday, 27 July 2023, 19:32 HKT/SGT Share:

來源 Rekor Systems, Inc. 瑞科爾系統宣布提名Sanjay Sarma教授和Tim Davenport擔任新董事會成員 這兩位傑出的提名者將為董事會帶來在城市交通和金融領域的重要專業知識和分析經驗。

Columbia, MD, 2023年7月27日 - (亞太商訊) - 瑞科爾系統公司（NASDAQ：REKR）是一家值得信賴的全球權威機構，利用最先進的人工智能和機器學習技術開發和提供道路智能化解決方案。今天，公司宣布將在即將舉行的股東年度大會上提名兩位新董事。新加入董事會的成員分別是Sanjay Sarma教授和Tim Davenport先生。



Sanjay Sarma教授是城市交通領域的思想領袖，他是麻省理工學院（MIT）Auto-ID中心的聯合創始人，該中心協調全球主要大學在發展當前RFID開放標準系統EPCglobal方面的工作。該項目為物聯網（IoT）的發展奠定了基礎。 Sanjay Sarma教授與Linda Bernardi和Kenneth Traub合著了《 反轉因素：如何在物聯網經濟中蓬勃發展》（MIT Press，2017）。他還是IoTask的創始人，該公司提供有關在多個行業領域創建和實施物聯網系統的諮詢服務。



對於瑞科爾系統公司正在進行的工作，Sanjay Sarma教授表達了他的熱情：“未來的智能交通和自動駕駛汽車必須涉及來自道路的傳感器數據。我對瑞科爾公司基於人工智能的智能基礎設施方法感到非常興奮。”



作為一名在對沖基金行業擁有超過20年經驗的資深專業人士，Davenport先生為董事會帶來了豐富的金融和運營專業知識。他敏銳的財務洞察力將對塑造瑞科爾的財務戰略和收購計劃起到寶貴的作用。 Davenport先生是英格蘭和威爾士特許會計師公會的特許會計師。他還擁有伯明翰大學的機械工程學位。在加入Arctis之前，Davenport先生曾擔任Marshall Wace的基金會計負責人，MW Eaglewood的首席運營官，以及以統計推斷為金融市場特別重點的研究型投資管理公司Winton的首席財務官。



對於自己的提名，Davenport先生分享道：“十多年來，瑞科爾的使命一直是收集、連接和組織全球的移動數據，以提供更安全、更智能、更高效的交通。我非常興奮能成為這一使命的一部分，並在公司迎來快速擴張和增長的時刻加入董事會。”



瑞科爾公司的首席執行官兼董事長Robert A. Berman承認新任命將帶來巨大的價值。他表示：“我們對能夠將Sarma教授和Davenport先生加入董事會感到非常熱情。他們在技術和金融領域的綜合專業知識將大幅提升瑞科爾的發展軌跡，幫助我們繼續實現雄心勃勃的目標。他們的到來預示著我們公司充滿希望的未來。”



與這些任命同時，瑞科爾宣布Richard Nathan博士將在其現任任期結束時退休。 Berman對Nathan的貢獻表示深深的感激，並評論道：“我們對Richard在啟動瑞科爾系統和在任期內不知疲倦的承諾方面發揮的重要作用深表感謝。他的見解和參與對我們的成長產生了重要影響。”



關於瑞科爾系統公司



瑞科爾系統公司（NASDAQ：REKR）是一家值得信賴的全球權威機構，利用最先進的人工智能和機器學習技術開發和提供道路智能化解決方案。我們在社區中倡導數字化基礎設施的實施，通過收集、連接和組織全球的移動數據來重新定義基礎設施——為道路打下數字化操作系統的基礎。我們的Rekor One®道路智能引擎驅動著我們所有的平台和應用程序，通過專有的計算機視覺、機器學習和數據融合技術，將數以萬億計的數據點聚合和轉換為可操作的智能信息。我們的解決方案提供可行動的洞察力，為政府和企業提供道路的全面畫面，同時創造了一個協作環境，推動世界更安全、更環保、更高效。欲了解更多信息，請訪問我們的網站：www.rekor.ai，並在 LinkedIn, Twitter, Threads, 和 Facebook等社交媒體上關注瑞科爾。



前瞻性陳述



本新聞稿及其鏈接和附件包含涉及瑞科爾系統公司（Rekor Systems, Inc.）及其未來預期、計劃和前景的陳述，構成根據1933年修訂版《證券法》第27A條和1934年修訂版《證券交易法》第21E條的"前瞻性陳述"，其中包括關於瑞科爾的AI技術核心套件的影響以及全球ALPR系統市場的規模和形勢等陳述。此類前瞻性陳述根據1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款進行了發布。在此目的下，任何不是歷史事實陳述的聲明可能被視為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過"可能"、"應該"、"預計"、"計劃"、"預測"、"可能會"、"意圖"、"目標"、"項目"、"考慮"、"相信"、"估計"、"預測"、"潛在"或"持續"等類似表達方式來識別前瞻性陳述。我們提醒您，此類陳述可能會受到許多風險和不確定性的影響，可能導致未來情況、事件或結果與前瞻性陳述中預期的有所不同，尤其是因為我們在美國證券交易委員會的備案中識別的各種風險和其他因素的影響。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅適用於其發表之日，並且基於管理層在該日期的假設和估計。我們不承擔任何公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為接收到新信息、未來事件的發生或其他原因。



媒體和投資者關係聯繫人：

瑞科爾系統公司

Charles Degliomini

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